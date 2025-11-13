Carousell買羽毛球拍 付款後被告知「已售罄」！受害人申請退款誤入騙徒圈套 損失超過50萬元

過去一星期，警方共接獲逾200宗網上購物騙案，騙款超過1,000萬港元！當中有受害人於Carousell買羽毛球拍，付款後賣家表示「已售罄」，並提供連結給受害人「申請退款」，最後當然收不到退款，更損失超過50萬港元！

最近有騙徒假扮賣家，於二手交易平台Carousell出售羽毛球拍，受害人有興趣買，於是透過平台私訊對方並轉移至WhatsApp繼續溝通。受害人依指示向騙徒付款，但未幾騙徒訛稱羽毛球拍「已售罄」，並提供連結給受害人點擊以申請退款。

受害人不虞有詐按下不明連結，依指示輸入銀行帳戶資料，包括「個人資料」、「帳戶號碼」、「交易密碼」及「一次性密碼（OTP）」等，因擔心單一銀行未能處理退款，於是多填幾間銀行帳戶資料，事後她查閱退款情況時，發現多間銀行合共逾50萬港元存款全部被轉走！

警方表示騙徒經常在交易平台假扮賣家，如果想安全地進行交易，建議大家留意以下幾點：

● 應選擇當面交收，以減低受騙風險

● 查看網上店舖或賣家的過往評價

● 假若使用Carousell進行交易，可透過平台收款功能付款

● 切勿點擊不明或可疑連結

● 切勿將個人資料、網上銀行帳戶名稱與密碼或一次性密碼輸入來歷不明的應用程式或網站

● 在付款前可使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風