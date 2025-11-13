歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
聖誕大餐2025｜Fortnum & Mason火雞$368，節日菜單+Tell Camellia茶藝調酒
美食情報

聖誕大餐2025｜Fortnum & Mason火雞$368，節日菜單+Tell Camellia茶藝調酒

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:wong lin lin rachelPHOTO:GODIVA

　　聖誕佳節來臨，滿滿儀式感的朋友，可以聯同三五知己選擇到Fortnum & Mason 的 181 餐廳歡度佳節。餐廳特設節日菜單搭配與茶藝雞尾酒酒吧的限定調酒。與此同時，於K11 MUSEA 旗艦店更可參與一 年一度的聖誕老人故事。

 

　　Fortnum & Mason於佳節特別有節日氣氛，12月聖誕老人來到餐廳跟顧客見面，可從精緻下午茶、私密包廂饗宴等選擇聖誕盛宴，更與 Tell Camellia 打造限定調酒，製造豐富華麗盛宴。

 

　　餐桌上的美食以英倫風味為主，節日菜單選用經典食材，以現代手法製作聖誕風味，招牌主菜 Kelly Bronze 火雞（港幣 368 元）今年採用愛爾蘭凱利農場 （Kelly Farms ）的成熟火雞，火雞胸與腿部採低溫慢煮質感嫩滑，配襯上楓糖焗小椰菜、格魯耶爾芝士焗椰菜花及牛脂焗薯、歐洲藍龍蝦、雅枝竹及天使麵（兩位用）（港幣 988 元），更會於你用餐桌邊即席烹調，儀式感十足。

 

聖誕大餐2025｜Fortnum & Mason火雞$368，節日菜單+Tell Camellia茶藝調酒

 

　　緊接的甜點以朱古力梳乎厘搭配蛋酒雪糕（港幣 128 元）壓軸出場，內餡是濃郁 66% Valrhona Caraïbe 黑朱古力，配上自家製蛋酒雪糕，散發肉桂、丁香、荳蔻等香氣。還有南瓜香料焦糖燉蛋佐薑餅雪糕（港幣 88 元），自家製薑餅雪糕與南瓜燉蛋非常搭配。

 

聖誕大餐2025｜Fortnum & Mason火雞$368，節日菜單+Tell Camellia茶藝調酒

 

　　於 11月 7 日至 12 月 31 日期間推出四款限定雞尾酒。每款特調以 Fortnum's 茶葉調配，搭配 181節日下午茶菜單（11月 7 日起供應）而設。

 

經典下午茶與Tea time雞美酒：

 

聖誕大餐2025｜Fortnum & Mason火雞$368，節日菜單+Tell Camellia茶藝調酒

 

　　節日期間，下午茶限定款包括阿爾巴白松露與焦糖慕斯撻、黑瑪瑙朱古力、香料薑餅蛋糕，以及 181 最受歡迎的紅莓茉莉花泡芙，焦點作為聖誕花環造型的伯爵茶朱古力慕斯。

 

鹹點下午茶與甜點：

 

聖誕大餐2025｜Fortnum & Mason火雞$368，節日菜單+Tell Camellia茶藝調酒

 

　　鹹點下午茶主打 Oufes Drumkilbo ，以蛋殼承載歐洲原生龍蝦、水煮蛋與瑪麗玫瑰醬的組合，頂層鋪上打發蛋黃與三文魚籽精緻點綴。套餐包括日式芝士撻、魚子醬鴨油薯蓉千層酥、松露珍珠煎和牛多士，以及時令柿子佐打發羊奶芝士與伊比利亞火腿的創意配搭。

 

茶餐與Merrycha 雞美酒：

 

聖誕大餐2025｜Fortnum & Mason火雞$368，節日菜單+Tell Camellia茶藝調酒

 

　　Merrycha （港幣 138 元）其名稱中的「cha」取自中文「茶」的發音，中西合璧以 Fortnum's 聖誕紅茶、柑橘果醬、香料黑蘭姆酒與鹽味爆谷交融的雞美酒。茶餐（港幣 588 元）精選6款鹹點，包括巴馬火腿雞肉蘑菇卷配胡椒醬，內餡有機清真雞肉及蘑菇慕斯，外層以巴馬火腿包裹，配襯胡椒醬、法國青豆及千層焗薯。

 

魚子醬加雞美酒：

 

聖誕大餐2025｜Fortnum & Mason火雞$368，節日菜單+Tell Camellia茶藝調酒

　　Tea Sea ( 港幣 148 元) 雞尾酒以玄米茶為基底，糅合生蠔氈酒，與烘焙過的糙米及澄清柚子汁，配襯魚子醬的醇厚豐韻。

 

　　節慶套餐呈獻多款選擇：Signature Menu （每位港幣 588 元）精選法式洋葱湯、香烤鱸魚與焦糖燉蛋等料理；升級版本包括 Diamond Menu （每位港幣 888 元）與 Platinum Menu （每位港幣 1,088 元），前者主打英式菜餚如檸檬比目魚與歐陸芝士拼盤，後者則是蘇格蘭蛋與油封鴨腿。

 

Fortnum & Mason’s 節日菜單

單點菜單
供應日期：11月 28 日起
供應時間：11am - 1:30pm、6pm - 9:30pm

下午茶菜單
供應日期：11月 7 日起
供應時間：12nn - 5:30pm
地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號維港文化匯 K11 MUSEA 地下 022 號舖, 181餐廳
訂座及查詢：www.181fortnums.com.hk

 

Fortnum & Mason’s 聖誕老人說故事活動

日期：12月 6-7、13-14、20 -21日
時段：9:30am / 10:30am 
費用：每位港幣 500 元
地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號維港文化匯 K11 MUSEA 地下 022 號舖
報名連結：https://www.eventbrite.hk/e/father -christmas -storytelling -tickets

 

Tags:#christmasfoodguide2025#聖誕大餐2025#聖誕節2025#christmas2025#尖沙嘴#聖誕甜品2025
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕自助餐2024｜迪士尼樂園酒店聖誕大餐︰邊間酒店奇妙處處通會員72折優惠？迪士尼朋友會面自助餐$558起、魔雪奇緣世界睇飄雪歎大餐！
更多搵食地圖文章
聖誕自助餐2024｜迪士尼樂園酒店聖誕大餐︰邊間酒店奇妙處處通會員72折優惠？迪士尼朋友會面自助餐$558起、魔雪奇緣世界睇飄雪歎大餐！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處