聖誕大餐2025｜Fortnum & Mason火雞$368，節日菜單+Tell Camellia茶藝調酒

聖誕佳節來臨，滿滿儀式感的朋友，可以聯同三五知己選擇到Fortnum & Mason 的 181 餐廳歡度佳節。餐廳特設節日菜單搭配與茶藝雞尾酒酒吧的限定調酒。與此同時，於K11 MUSEA 旗艦店更可參與一 年一度的聖誕老人故事。

Fortnum & Mason於佳節特別有節日氣氛，12月聖誕老人來到餐廳跟顧客見面，可從精緻下午茶、私密包廂饗宴等選擇聖誕盛宴，更與 Tell Camellia 打造限定調酒，製造豐富華麗盛宴。

餐桌上的美食以英倫風味為主，節日菜單選用經典食材，以現代手法製作聖誕風味，招牌主菜 Kelly Bronze 火雞（港幣 368 元）今年採用愛爾蘭凱利農場 （Kelly Farms ）的成熟火雞，火雞胸與腿部採低溫慢煮質感嫩滑，配襯上楓糖焗小椰菜、格魯耶爾芝士焗椰菜花及牛脂焗薯、歐洲藍龍蝦、雅枝竹及天使麵（兩位用）（港幣 988 元），更會於你用餐桌邊即席烹調，儀式感十足。

緊接的甜點以朱古力梳乎厘搭配蛋酒雪糕（港幣 128 元）壓軸出場，內餡是濃郁 66% Valrhona Caraïbe 黑朱古力，配上自家製蛋酒雪糕，散發肉桂、丁香、荳蔻等香氣。還有南瓜香料焦糖燉蛋佐薑餅雪糕（港幣 88 元），自家製薑餅雪糕與南瓜燉蛋非常搭配。

於 11月 7 日至 12 月 31 日期間推出四款限定雞尾酒。每款特調以 Fortnum's 茶葉調配，搭配 181節日下午茶菜單（11月 7 日起供應）而設。

經典下午茶與Tea time雞美酒：

節日期間，下午茶限定款包括阿爾巴白松露與焦糖慕斯撻、黑瑪瑙朱古力、香料薑餅蛋糕，以及 181 最受歡迎的紅莓茉莉花泡芙，焦點作為聖誕花環造型的伯爵茶朱古力慕斯。

鹹點下午茶與甜點：

鹹點下午茶主打 Oufes Drumkilbo ，以蛋殼承載歐洲原生龍蝦、水煮蛋與瑪麗玫瑰醬的組合，頂層鋪上打發蛋黃與三文魚籽精緻點綴。套餐包括日式芝士撻、魚子醬鴨油薯蓉千層酥、松露珍珠煎和牛多士，以及時令柿子佐打發羊奶芝士與伊比利亞火腿的創意配搭。

茶餐與Merrycha 雞美酒：

Merrycha （港幣 138 元）其名稱中的「cha」取自中文「茶」的發音，中西合璧以 Fortnum's 聖誕紅茶、柑橘果醬、香料黑蘭姆酒與鹽味爆谷交融的雞美酒。茶餐（港幣 588 元）精選6款鹹點，包括巴馬火腿雞肉蘑菇卷配胡椒醬，內餡有機清真雞肉及蘑菇慕斯，外層以巴馬火腿包裹，配襯胡椒醬、法國青豆及千層焗薯。

魚子醬加雞美酒：

Tea Sea ( 港幣 148 元) 雞尾酒以玄米茶為基底，糅合生蠔氈酒，與烘焙過的糙米及澄清柚子汁，配襯魚子醬的醇厚豐韻。

節慶套餐呈獻多款選擇：Signature Menu （每位港幣 588 元）精選法式洋葱湯、香烤鱸魚與焦糖燉蛋等料理；升級版本包括 Diamond Menu （每位港幣 888 元）與 Platinum Menu （每位港幣 1,088 元），前者主打英式菜餚如檸檬比目魚與歐陸芝士拼盤，後者則是蘇格蘭蛋與油封鴨腿。

Fortnum & Mason’s 節日菜單

單點菜單

供應日期：11月 28 日起

供應時間：11am - 1:30pm、6pm - 9:30pm



下午茶菜單

供應日期：11月 7 日起

供應時間：12nn - 5:30pm

地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號維港文化匯 K11 MUSEA 地下 022 號舖, 181餐廳

訂座及查詢：www.181fortnums.com.hk

Fortnum & Mason’s 聖誕老人說故事活動

日期：12月 6-7、13-14、20 -21日

時段：9:30am / 10:30am

費用：每位港幣 500 元

地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號維港文化匯 K11 MUSEA 地下 022 號舖

報名連結：https://www.eventbrite.hk/e/father -christmas -storytelling -tickets



