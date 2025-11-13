歡迎回來

30歲男狂玩手機致突發腦膜炎，高燒昏迷後智力退化至3歲兒童
醫學通識 健康解「迷」

30歲男狂玩手機致突發腦膜炎，高燒昏迷後智力退化至3歲兒童
聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉...
玩樂旅遊 玩樂假期

聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉...
雞蛋導致膽固醇上升？最新澳洲研究為雞蛋平反:每天兩隻雞蛋，壞...
Fitness & Wellness 識食Hea住瘦

雞蛋導致膽固醇上升？最新澳洲研究為雞蛋平反:每天兩隻雞蛋，壞...
「易賞錢」大抽獎：百佳、屈臣氏、豐澤購物滿$100即可參加！贏雙人來回巴黎商務機票連10晚酒店
著數優惠

「易賞錢」大抽獎：百佳、屈臣氏、豐澤購物滿$100即可參加！贏雙人來回巴黎商務機票連10晚酒店

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty Wu

　　踏入年尾，不少人都會準備開聖誕新年派對，大家買飲品、美食及禮物的同時，亦有機會贏參加大抽獎！由即日起至12月31日於百佳超級市場、屈臣氏及豐澤消費，即有機會贏取總值超過$60,000,000獎賞，包括雙人來回巴黎商務機票連11日10夜四星級酒店住宿套票、iPhone 17、Dyson Supersonic Nural風筒等，獎品非常吸引！

 

　　「易搵易賺大抽獎」活動設有兩重抽獎機制，易賞錢App會員於只需於百佳、屈臣氏及豐澤消費滿額，就可即時於易賞錢App活動頁面自動參加抽獎，無須登記，簡單方便。買得越多，抽獎機會越多！

 

第一重「即買即抽」

 

　　單一消費淨額滿HK$100，即可自動獲得一次「即買即抽」抽獎機會；若購買指定品牌產品，更可獲最多兩次額外抽獎機會。每位會員每日於每個商戶最多獲3次「即買即抽」抽獎機會。

 

「即買即抽」焦點獎品

 

　　●    星宇航空 單人來回台北經濟客位機票1張（價值 HK$1,290）

　　●    KKBOX 免費24個月標準音質音樂服務（價值 HK$1,404）

　　●    KLOOK 免費指定酒店住宿（1間客房1晚）（價值 HK$800）

　　●    茲曼尼  Giormani 優惠券1張 - 購買寵物友善梳化免費送皇牌功能布寵物坐墊1個（價值 HK$620）

　　●    Esso價值 $500 Esso Synergy 入油現金券1張（價值 HK$500）

 

「易賞錢」大抽獎：百佳、屈臣氏、豐澤購物滿$100即可參加！贏雙人來回巴黎商務機票連10晚酒店


　　●    第二重「終極大抽獎」

 

　　消費滿HK$100，並以合資格Visa付款，即可自動獲得一次「終極大抽獎」機會。每位會員每日於每個商戶可獲得最多1次「終極大抽獎」機會。於推廣期內，額外於2個或以上指定商戶作任何消費（不限付款方式及消費金額），即可獲雙倍「終極大抽獎」機會！

 

「終極大抽獎」獎品

 

　　●    雙人來回巴黎商務機票 連11日10夜四星級酒店住宿套票（價值 HK$200,000）

　　●    雙人來回東京商務機票 連5日4夜四星級酒店住宿套票（價值 HK$50,000）

　　●    雙人來回曼谷商務機票 連5日4夜四星級酒店住宿套票（價值 HK$38,000）

　　●    Apple iPhone17 1部（256GB 白色）（價值 HK$6,899）

　　●    Dyson Supersonic Nural™ 風筒HD16 1部（價值 HK$3,980）

　　●    SONY WH-1000XM6 無線降噪耳機 1套（價值 HK$3,699）

　　●    LOJEL - Vita Small 22" 行李箱1個（價值 HK$1,500）

　　●    SKECHERS 免費換領券1張（價值 HK$1,799）

 

「易賞錢」大抽獎：百佳、屈臣氏、豐澤購物滿$100即可參加！贏雙人來回巴黎商務機票連10晚酒店


同場加映「額外會員折扣日」消費加碼賞再送機票

 

　　除每月3天的恆常會員折扣日外，易賞錢特別加碼，精選11月15日為「額外會員折扣日」，讓會員在年尾盡享更多專屬折扣驚喜！易賞錢App會員只需使用已綁定易賞錢App的滙豐easy信用卡或滙豐白金Visa信用卡於以下商戶消費，即可享獨家折扣。

 

　　●    百佳：於門市單一簽賬滿HK$100或網店單一簽賬滿HK$800 ，即享92折（每個信用卡戶口於每個推廣日最多只可獲贈HK$64的簽賬折扣） 

　　●    屈臣氏：於門市或網店單一簽賬滿HK$400，即享92折（每個信用卡戶口於每個推廣日最多只可獲贈HK$40的簽賬折扣） 

　　●    豐澤：於門市或網店單一簽賬滿HK$2,000 ，即享95折（每個信用卡戶口於每個推廣日最多只可獲贈HK$100的簽賬折扣）

 

　　於「額外會員折扣日」當日累積消費金額最高的易賞錢會員，更可獲得濟州航空雙人首爾來回機票（名額各3位；每個商戶1位）。

 

「易賞錢」大抽獎：百佳、屈臣氏、豐澤購物滿$100即可參加！贏雙人來回巴黎商務機票連10晚酒店

 

Tags:#屈臣氏#豐澤#易賞錢#大抽獎#shopping#Jetso#著數優惠#百佳
【全城熱潮】讓Marvel產品充滿你的生活！4大必買玩具精品、服裝推介
【全城熱潮】讓Marvel產品充滿你的生活！4大必買玩具精品、服裝推介
