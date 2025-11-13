「易賞錢」大抽獎：百佳、屈臣氏、豐澤購物滿$100即可參加！贏雙人來回巴黎商務機票連10晚酒店

踏入年尾，不少人都會準備開聖誕新年派對，大家買飲品、美食及禮物的同時，亦有機會贏參加大抽獎！由即日起至12月31日於百佳超級市場、屈臣氏及豐澤消費，即有機會贏取總值超過$60,000,000獎賞，包括雙人來回巴黎商務機票連11日10夜四星級酒店住宿套票、iPhone 17、Dyson Supersonic Nural風筒等，獎品非常吸引！

「易搵易賺大抽獎」活動設有兩重抽獎機制，易賞錢App會員於只需於百佳、屈臣氏及豐澤消費滿額，就可即時於易賞錢App活動頁面自動參加抽獎，無須登記，簡單方便。買得越多，抽獎機會越多！

第一重「即買即抽」

單一消費淨額滿HK$100，即可自動獲得一次「即買即抽」抽獎機會；若購買指定品牌產品，更可獲最多兩次額外抽獎機會。每位會員每日於每個商戶最多獲3次「即買即抽」抽獎機會。

「即買即抽」焦點獎品

● 星宇航空 單人來回台北經濟客位機票1張（價值 HK$1,290）

● KKBOX 免費24個月標準音質音樂服務（價值 HK$1,404）

● KLOOK 免費指定酒店住宿（1間客房1晚）（價值 HK$800）

● 茲曼尼 Giormani 優惠券1張 - 購買寵物友善梳化免費送皇牌功能布寵物坐墊1個（價值 HK$620）

● Esso價值 $500 Esso Synergy 入油現金券1張（價值 HK$500）



● 第二重「終極大抽獎」

消費滿HK$100，並以合資格Visa付款，即可自動獲得一次「終極大抽獎」機會。每位會員每日於每個商戶可獲得最多1次「終極大抽獎」機會。於推廣期內，額外於2個或以上指定商戶作任何消費（不限付款方式及消費金額），即可獲雙倍「終極大抽獎」機會！

「終極大抽獎」獎品

● 雙人來回巴黎商務機票 連11日10夜四星級酒店住宿套票（價值 HK$200,000）

● 雙人來回東京商務機票 連5日4夜四星級酒店住宿套票（價值 HK$50,000）

● 雙人來回曼谷商務機票 連5日4夜四星級酒店住宿套票（價值 HK$38,000）

● Apple iPhone17 1部（256GB 白色）（價值 HK$6,899）

● Dyson Supersonic Nural™ 風筒HD16 1部（價值 HK$3,980）

● SONY WH-1000XM6 無線降噪耳機 1套（價值 HK$3,699）

● LOJEL - Vita Small 22" 行李箱1個（價值 HK$1,500）

● SKECHERS 免費換領券1張（價值 HK$1,799）



同場加映「額外會員折扣日」消費加碼賞再送機票

除每月3天的恆常會員折扣日外，易賞錢特別加碼，精選11月15日為「額外會員折扣日」，讓會員在年尾盡享更多專屬折扣驚喜！易賞錢App會員只需使用已綁定易賞錢App的滙豐easy信用卡或滙豐白金Visa信用卡於以下商戶消費，即可享獨家折扣。

● 百佳：於門市單一簽賬滿HK$100或網店單一簽賬滿HK$800 ，即享92折（每個信用卡戶口於每個推廣日最多只可獲贈HK$64的簽賬折扣）

● 屈臣氏：於門市或網店單一簽賬滿HK$400，即享92折（每個信用卡戶口於每個推廣日最多只可獲贈HK$40的簽賬折扣）

● 豐澤：於門市或網店單一簽賬滿HK$2,000 ，即享95折（每個信用卡戶口於每個推廣日最多只可獲贈HK$100的簽賬折扣）

於「額外會員折扣日」當日累積消費金額最高的易賞錢會員，更可獲得濟州航空雙人首爾來回機票（名額各3位；每個商戶1位）。