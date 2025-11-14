這兩件利好事是美國史上最長政府停擺迎來結束、滬指創10年新高。

《金融界》報道，美國時間周三（12日）晚間，眾議院投票通過一項臨時撥款法案，以結束這場創紀錄時長的政府關門。

現在，只等特朗普簽字即可結束，這次「重啟」將使美國政府至少重新開放至1月底。

值得關注的是，雖然這次關門危機緩解了，但下一輪停擺也在倒計時。

因為兩黨最大分歧：《平價醫療法案》保險補貼延期，尚未根本解決。

預計雙方將在12月圍繞醫保補貼等議題再起爭端，政府或面臨2026年1月30日後新一輪停擺風險。

美國政府重啟，對全球金融市場影響幾何？

據CFRA首席市場策略師Sam Stovall整理的數據，在此前15次美國政府關門結束後的一個月裏，標普500指數平均上漲2.3%。若本次也出現類似幅度漲幅，那麼到12月中旬，標普500指數將逼近7000點。

「股市要想延續漲勢，數據必須足夠疲軟，以促使美國聯儲局減息，又不能過於疲軟，引發對經濟放緩的擔憂。」

不過往長遠來看，高盛則預警：美股未來10年將跑輸全球同行。

分析師預測，未來10年標普500年化回報僅6.5%，為全球最弱，而新興市場以10.9%領跑，他建議跳出美國、分散投資。

滬指刷新10年新高

另一件好事，A股市場昨全天震盪走強，滬指刷新10年新高。創業板指漲逾2%，個股漲多跌少，滬深京三市近4000股飄紅，全市場104隻個股漲停。板塊方面，鋰電池產業鏈全線大漲，天賜材料（深：002709）、恩捷股份（深：002812）等近30股漲停，權重寧德時代（深：300750）漲逾7%。光伏、儲能板塊拉升，上能電氣（深：300827）、聯泓新科（深：003022）等封板。食品等消費股繼續活躍，三元股份（深：600429）、海欣食品（深：002702）等漲停。阿里雲概念尾盤爆發，數據港（滬：603881）直線漲停。

國金證券研報指出，在當前能源結構轉型的關鍵節點，鋰電產業鏈正迎來前所未有的發展機遇，其核心驅動力來源於技術革命與市場需求的共振。技術維度上，固態電池技術的實質性突破，正在重構產業天花板。市場維度上，全球儲能市場的爆發性增長，為鋰電產業提供了超出預期的容量空間。技術突破與需求爆發，形成正向循環，儲能系統對循環壽命和成本的高度敏感，恰恰是固態電池技術規模化後所能解決的下一階段目標；而儲能市場提供的巨大應用場景和資金回流，又反過來加速了固態電池等前沿技術的研發與產業化進程。鋰電產業鏈有望在這一輪浪潮中，迎來價值重估。

光大證券稱，在產能擴張收緊的背景下，落後產能出清是緩解光伏行業供給過剩態勢的關鍵一環，2025年上半年成為行業產能出清的重要拐點，2025下半年行業整體的業績有望得到改善。此外，市場對未來海風成長性依然保持樂觀態度，風機龍頭公司格局較為穩定，重點關注風電及電網出口景氣共振。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）