聖誕好去處2025︱海港城迪士尼9 米高奇妙聖誕樹，米奇/Duffy 與好友/魔雪奇緣世界打卡位＋快閃店

今年海港城「Magical Christmas @海港城」好吸引，打卡冇停手！焦點打卡位首選海運大廈露天廣場9 米高奇妙聖誕樹，旁邊迪士尼好友巡遊派對主題裝置勁有聖誕氣氛，步上正門大樓梯更可與安娜、愛莎及小白打卡。Duffy 與好友 fans必到Duffy 與好友聖誕小屋 selfie，以及購買多款限定紀念品，最後一站Magical Christmas 快閃店有超過 200 款迪士尼主題商品，大量聖誕禮物idea任你選！

9 米高閃亮聖誕樹

尖沙咀海傍最合家歡及充滿濃厚的節日氣氛的聖誕佈置，一定係海港城！九棵大大小小的聖誕樹組成 9 米高的「奇妙聖誕樹」最吸晴，以經典綠色聖誕樹、金色米奇頭像裝飾及星星尖塔，構築出閃耀奪目的聖誕場景，成為露天廣場內的焦點，而迪士尼朋友於互動短片驚喜現身！入夜後，幻彩的燈光配合聖誕樹上的金色、銀色裝飾，打卡更有睇頭！

九棵大大小小的聖誕樹組成 9 米高的「奇妙聖誕樹」最吸晴

留意， Duffy 與 LinaBell 見面會將在 11 月 23 日於海運大廈露天廣場「奇妙聖誕樹」舉行，各位萌粉可與他們近距離互動。有關見面會資訊，請密切留意海港城官方社交平台。

9米聖誕樹後方正是「迪士尼好友巡遊派對」主題裝置，佈置以香港迪士尼 20 周年巡遊花車為設計靈感，大家可以一次過於長達 10 米的派對舞台，跟7 位化身星級樂手的迪士尼朋友塑像打卡，慶祝聖誕海港城將香港迪士尼歷來最大型巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」氣氛帶到現場！

米奇坐鎮於金光閃閃的鼓組，率領一眾好友華麗登場。他們都換上繽紛亮眼的 20 周年巡遊服飾。

舞台裝置加入象徵香港的洋紫荊花作裝飾，配上多種聖誕裝飾點綴，充滿聖誕氣氛。

安娜與愛莎塑像與6 米高冰雪拱門

入夜打卡更閃耀奪目，還有海運大廈正門的焦點打卡位，安娜與愛莎塑像以節日造型在 6 米高冰雪拱門下華麗登場。當大家走上大樓梯，就會見到北山；於北山後方的小白塑像在迷你雪橇車上準備派送禮物， 場內四周點綴著掛滿小雪人(Snowgie) 公仔及雪白聖誕樹，樹上掛著「魔雪奇緣世界」主題掛飾，樹頂則以 皇室徽章番紅花作點綴，細節度滿分，充滿 阿德爾特色。

晚上星燈亮起，整個安娜與愛莎塑像與6 米高冰雪拱門裝置，打卡效果一流。

Duffy 與好友聖誕小屋

走入海運大廈地下中庭，大家就會進入 Duffy 與好友的聖誕故事場景！他們的溫馨小屋已佈滿聖誕裝飾，節日氣氛滿滿。現場更有 Duffy、ShellieMay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、’Olu Mel 及 LinaBell 的巨型冬日造型毛公仔，歡迎各位粉絲來一個熱情的抱抱，盡情打卡留念。在「Duffy 與好友聖誕小屋」活動區更會發售多款香港迪士尼樂園 20 周年主題紀念品，包括香港迪士尼樂園燈光特效濾鏡卡、香港迪士尼樂園拼圖襟章及 Duffy 與好友 DIY 聖誕紙藝。所有收益將撥捐「願望成真基金」。

香港迪士尼樂園燈光特效濾鏡卡 HK$20 /張 （11 月 29 日起發售） 一共兩款設計，追蹤任何海港城官 方社交帳號，即可用慈善價 HK$20 購買一張。

香港迪士尼樂園拼圖襟章 HK$20/個 或 HK$80/5 個 （11 月 29 日起發售） 一共 10 款

11 款巨型「香港迪士尼樂園巡遊花車主題立體卡」將於指定日子在海港城驚喜推出，打卡捐款即可換收藏版立體卡乙張。

迪士尼好友巡遊派對、魔雪奇緣世界主題裝置

日期︰11 月 12 日至 2026 年 1 月 4 日

地點：海運大廈露天廣場、海運大廈正門大樓梯

時間：10am-10pm

Duffy 與好友聖誕小屋活動區

地點：海運大廈地下中庭

開放時間：10am-10pm

Magical Christmas 快閃店

Magical Christmas 快閃店店內設有兩大吸睛打卡位，包括一部以米奇造型和顏色為設計靈感的原大香港市區的士，以及由香港鐵路模型師打造的香港第一個極細緻 1:87 港鐵迪士尼綫場景，神還原車站及迪欣湖場景，鐵路迷及迪士尼粉絲絕對不可錯過！除了多個精彩打卡位外，現場更有三大系列︰香港迪士尼樂園度假區 20 周年限定商品、港鐵與香港迪士尼樂園 20 周年系列及全新香港系列主題商品，超過 200 款迪士尼主題商品供選購！

香港迪士尼樂園度假區 20 周年限定商品

全新香港系列主題商品：米奇造型的雪糕車模型、米奇、唐老鴨、高飛造型的香港的士模型、米奇與傳統滑梯模型、米妮與氹氹轉模型等

港鐵與香港迪士尼樂園 20 周年系列

Magical Christmas 快閃店

地點：海運大廈展覽大堂

開放時間：11am-9pm