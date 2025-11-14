歡迎回來

Flat Iron Steak 聖誕餐$498！IFC分店除夕煙花晚餐兩位$1,180：鴨肝+生蠔+黑毛豬扒/紅屋牛扒+巴斯克士蛋糕

TEXT:Katty Wu

　　還有個多月就到聖誕節，準備留港消費的朋友，想好去哪裡慶祝沒有？餐飲集團Hidden Gem Restaurants推出多款高CP值的美食優惠，當中包括人氣扒房Flat Iron Steak，三道菜聖誕套餐每位只需$498！早前Flat Iron Steak於IFC開了新分店，玻璃屋的設計，環境開揚，更可以欣賞維港美景，最適合跟朋友或另一半在這裡慶祝聖誕！

 

黑色星期五T骨牛扒半價

 

　　全線Flat Iron Steak分店、The Lasagna Factory及Picanhas’將於聖誕節前來個「熱身優惠」──11月28日「黑色星期五」，可以半價$498享用1公斤的T骨牛扒（原價$998），肉汁豐富、焦香四溢。

 

Flat Iron Steak 聖誕餐$498！IFC分店除夕煙花晚餐兩位$1,180：鴨肝+生蠔+黑毛豬扒/紅屋牛扒+巴斯克士蛋糕

分量十足的1公斤T骨牛扒，於「黑色星期五」可以半價$498吃到。

 

$498三道菜聖誕套餐

 

　　聖誕節前夕及正日，Flat Iron Steak及 Picanhas’將推出限定三道菜聖誕套餐，每位只需$498，高質抵食。前菜可選大蝦咯嗲、濃郁的牛肝菌湯或經典凱撒沙律，讓人食慾大開；緊接主菜可選肉香軟嫩的烤和牛牛柳扒伴蘆筍及香滑薯蓉、芝士烤雞胸或香料十足的香煎海鱸魚，配以烤南瓜及紅咖哩醬作點綴。想要昇華體驗，可另加$68，升級至200日熟成1.2公斤安格斯T骨牛扒。自選甜品有自家製雪糕、熔岩朱古力蛋糕或芝士蛋糕。

 

Flat Iron Steak 聖誕餐$498！IFC分店除夕煙花晚餐兩位$1,180：鴨肝+生蠔+黑毛豬扒/紅屋牛扒+巴斯克士蛋糕

焦香四溢、肉汁豐富的T骨牛扒。

 

出除夕倒數菜單$228起

 

　　Flat Iron Steak中環和灣仔分店將推出除夕倒數菜單，由晚上11點供應到凌晨1點，與您一同狂歡至新年最後一刻！菜單有多款Flat Iron Steak招牌菜式（每款$228）供客人選擇，均配三重脆薯條和綠葉沙律。重點推介7安士澳洲安格斯平鐵牛扒，以西式油葱酥點綴，肉香味濃。還有廚師發辦牛扒佐阿根廷青醬、以及採用 Flat Iron自家製辣醬炮製而成的水牛城脆雞柳，沾上藍芝士牧場醬後十分惹味。漢堡迷可選豪華版平鐵堡、6安士安格斯漢堡扒配雙重美式芝士、香脆煙肉和美式香料蛋黃醬，啖啖滋味。

 

Flat Iron Steak 聖誕餐$498！IFC分店除夕煙花晚餐兩位$1,180：鴨肝+生蠔+黑毛豬扒/紅屋牛扒+巴斯克士蛋糕

CP值高的澳洲安格斯平鐵牛扒。

 

　　識揀當然揀Flat Iron Steak IFC商場分店，可以邊欣賞煙花邊享用美食迎接2026年的來臨！餐廳推出除夕限定晚宴套餐（$1,180/二人），先由法式鴨肝醬和即開生蠔揭開序幕，主菜可依口味仼選兩道，包括燉和牛臉頰配栗子蓉、“Double-cut”西班牙黑毛豬扒伴爽脆綠葉沙律、和鮮嫩美味的香煎鱸魚。更可額外加$128，升級至豪華紅屋牛扒，肉質上乘，配上黑松露波爾多醬，最適合與親友一同分享。晚宴以軟滑的巴斯克芝士蛋糕作結，半熟軟心質地入口即溶，配酸車厘子醬點綴甜蜜時刻，以牛扒盛宴迎接璀璨新的一年！

 

Flat Iron Steak 聖誕餐$498！IFC分店除夕煙花晚餐兩位$1,180：鴨肝+生蠔+黑毛豬扒/紅屋牛扒+巴斯克士蛋糕

於Flat Iron Steak IFC商場分店，可以邊欣賞煙花邊享用美食迎接2026年的來臨！

 

Flat Iron Steak

網址：www.flatironhk.com

 

Picanhas’

IG：https://www.instagram.com/picanhas_hk/

 

The Lasagna Factory

網址：https://lasagnafactoryhk.com/

 

Tags:#美食情報#Food News#美食優惠#christmasfoodguide2025#聖誕節2025#聖誕大餐2025#christmas2025#中環美食#ifc#ifc美食#Flat Iron Steak#除夕#除夕煙花#煙花餐廳
