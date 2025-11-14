聖誕市集2025︱中環聖誕社企市集嘉年華禮物推介+免費工作坊+試食攤位

煩惱買咩聖誕禮物？冠君產業信託旗下的花園道三號於11月27至29日，舉行全港最大型戶外聖誕社企市集嘉年華 「Christmas Sharelebration! 2025」。大家不但可於嘉年華選購本地社企品牌精選的聖誕禮物推介，現場另設試飲試食攤位、現製smoothies及創新體驗式工作坊，參與有意義又洋溢節日氣氛的shopping體驗。

花園道三號再度夥拍非牟利機構豐盛社企學會，今年的特別加入新主題，結合藝術與共融，以色彩及故事點亮中環鬧市。市集雲集多個本地社企品牌，更有全新品牌首次登場。同時，今年首度舉辦「Art for Inclusion 社區共融藝術展」，展出有特殊學習需要（如聽障、自閉症等）的青少年及少數族裔學生所創作的畫作，並獲得近380位租戶支持參與 Art Jamming 為作品上色，體現商界與社區攜手同行的精神，為聖誕注入藝術溫度與人文關懷。

社企好物推介

今年參加市集的社企當中有不少是首次亮相的新面孔，如今年五月才成立的全新社企Coffee BOATS，以及由一位目前仍在就讀大學二年級的年輕人所創立的 Sababu藝術襪專門店等。聖誕節是充滿愛的日子，大家在這裡必能揀到心水聖誕禮物，更同時推動共融、扶助弱勢、支持本地農業及環保減廢，與心愛的人分享。

Sababu藝術襪專門店

WePaint手作

全新社企Coffee BOATS 咖啡包

Not Only Powder支持本地農業及環保減廢，製作一系列產品

Not Only Powder現製smoothies

Codekey Cookies 點字曲奇

ibakery 聖誕曲奇

免費體驗式工作坊

來到周末，更有「共融藝術體驗工作坊」進駐市集，參加者將戴上耳塞、眼罩，在限制下完成指定畫作。大眾可透過身體感官的轉換，理解不同群體的生活處境，從而推動社會共融與理解，歡迎市民免費參加。

此外，深受家長和小朋友喜愛的滾動的書今年將再度登場，是次演出靈感源自《看不見的禮物》——香港首本融合專業口述影像、點字及觸感元素的兒童繪本。表演教育者將以生動演技配合舞台效果，把書中故事栩栩如生地呈現眼前，讓小朋友在歡笑與互動中愛上閱讀，感受文字與感官交織的魅力。

首度推出藝術共融展

今年聖誕首度舉辦Art for Inclusion社區共融藝術展，是次展覽的作品由14位包括有特殊學習需要如聽障、自閉等的青少年，以及少數族裔學生共同創作，展現多元文化的藝術力量。他們在香港藝術家吳運忠及社企 wePaint 的帶領下構思及繪畫作品草圖，創作出 12 幅主題畫作，每幅尺寸約為 70 × 90 厘米，主題圍繞三大核心：「共融社區」、「可持續生活」及「跨文化交流」，呈現香港的獨特面向與共融願景，不僅描繪理想的城市生活，更傳遞年輕一代對未來的想像。

作品隨後由花園道三號召集近380位租戶參與 Art Jamming，現場與這些年青藝術家交流互動，共同為作品添上色彩，象徵商界與社區攜手同行的精神。每幅畫均設有 NFC 標籤，觀眾可透過手機聆聽創作者親身分享理念與創作過程，深化觀展體驗。所有畫作將於11月27日起至年底在花園道三號展出。

10米高聖誕樹手語報佳音

今年聖誕花園道三號 10 米高的聖誕樹，將於 11 月 27 日舉行亮燈儀式。屆時將邀請來自獻主會聖母院書院、保良局林文燦英文小學和保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園的學生，為大家送上節日祝福。獻主會聖母院書院推行聾健共融多年，表演同學也包括聾人與健聽學生，今次特別由社企語橋社資帶領和訓練，以小學生及幼稚園學生的歌聲配合手語演出聖誕樂曲，展現真正的共融精神。

Christmas Sharelebration! 2025

日期︰11月27至29日

地點︰中環花園道三號