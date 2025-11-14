全運會2025獎牌榜｜港隊何詩蓓200米自由泳封后，全紅嬋直播吸金力驚人，山東運動員撞樣劉俊謙

第15屆全國運動會各項比賽正在舉行，今年香港派出602名選手參賽，是史上最龐大的團隊出戰，不負眾望暫時在帆船、單車以及女子游泳上奪金。「女飛魚」何詩蓓昨晚（13日）輕鬆奪金，而不到24小時今早繼續參加預賽順利入圍。今屆賽事以外也有很多花邊消息，25歲山東跳水運動員練俊杰被指跟藝人劉俊謙撞樣。而最受人歡迎的全紅嬋身型因經歷「發育關」有所改變。她首次在社交平台做直播，吸引900萬人觀看，收益4.4萬人民幣，吸金力超強。

第15屆全國運動會上，香港總共派出602名運動員出賽，暫時成績3金1銅，李思穎在公路單車女子個人賽、貝俊龍於愛爾卡7級（ILCA 7）比賽及何詩蓓於女子200米自由泳衛冕冠軍；港隊青年網球隊的朱鍇泓、王子夫、程銘燦、譚善恆、鄭肇於網球賽事奪得銅牌。

「女飛魚」何詩蓓因腳傷於7月棄戰新加坡世錦賽，今次於全運會參加4個個人項目，昨晚在200米自由泳贏得賽事，力敵首名晉級的廣東泳手李家萍及第3名的李冰潔，何詩蓓最後以1分54秒85衝線，奪得個人首面全運會金牌。

今早何詩蓓繼續出賽，出戰100米自由泳預賽，以一個手位拋離對手輕鬆進入決賽。何詩蓓曾奪得奧運4面金牌，賽後表示一直不會太理會對手成績，反而集中關注自己的表現。

在其他賽事方面，全紅嬋因傷患棄賽單人10米台比賽，最後以1金成績完成今屆全運會。她的受歡迎程度有增無減，於12日晚上她在網上舉行首次直播，與網民互動之外，更跟隊友陳艾森、陳藝文等聊天。全紅嬋單是1小時的直播，已吸引了900萬人觀看，而這次直播帶來約4.4萬人民幣收益，她把這筆收入全數捐給鄉村兒童，同時曬出捐款證明。

泳隊老將孫揚，於11月12日晚在男子200米自由泳決賽中失準，因犯規被取消成績。雖然與獎牌無緣，但仍然有不少支持者，他離場前有現場觀眾大叫他的名字，更為他打氣。而25歲山東跳水運動員練俊杰亦是今屆矚目人物，雖然之前已經被網民笑指他與香港藝人劉俊謙樣貌相似，今次在全運會出賽時，二人樣貌相似度更高，於準備起跳時的入神表情，被指與劉俊謙如出一轍。

全運會截至14日早上獎牌榜部分排名：