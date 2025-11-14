歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
全運會2025獎牌榜｜港隊何詩蓓200米自由泳封后，全紅嬋直播吸金力驚人，山東運動員撞樣劉俊謙
辦公室熱話
娛樂新聞

全運會2025獎牌榜｜港隊何詩蓓200米自由泳封后，全紅嬋直播吸金力驚人，山東運動員撞樣劉俊謙

娛樂
娛樂

　　第15屆全國運動會各項比賽正在舉行，今年香港派出602名選手參賽，是史上最龐大的團隊出戰，不負眾望暫時在帆船、單車以及女子游泳上奪金。「女飛魚」何詩蓓昨晚（13日）輕鬆奪金，而不到24小時今早繼續參加預賽順利入圍。今屆賽事以外也有很多花邊消息，25歲山東跳水運動員練俊杰被指跟藝人劉俊謙撞樣。而最受人歡迎的全紅嬋身型因經歷「發育關」有所改變。她首次在社交平台做直播，吸引900萬人觀看，收益4.4萬人民幣，吸金力超強。

 

Read more：十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場

 

　　第15屆全國運動會上，香港總共派出602名運動員出賽，暫時成績3金1銅，李思穎在公路單車女子個人賽、貝俊龍於愛爾卡7級（ILCA 7）比賽及何詩蓓於女子200米自由泳衛冕冠軍；港隊青年網球隊的朱鍇泓、王子夫、程銘燦、譚善恆、鄭肇於網球賽事奪得銅牌。

 

　　「女飛魚」何詩蓓因腳傷於7月棄戰新加坡世錦賽，今次於全運會參加4個個人項目，昨晚在200米自由泳贏得賽事，力敵首名晉級的廣東泳手李家萍及第3名的李冰潔，何詩蓓最後以1分54秒85衝線，奪得個人首面全運會金牌。

 

全運會2025+獎牌榜│港隊何詩蓓200米自由泳封后，全紅嬋完賽事直播吸金力驚人，山東運動員與劉俊謙撞樣

全運會2025+獎牌榜│港隊何詩蓓200米自由泳封后，全紅嬋完賽事直播吸金力驚人，山東運動員與劉俊謙撞樣

 

　　今早何詩蓓繼續出賽，出戰100米自由泳預賽，以一個手位拋離對手輕鬆進入決賽。何詩蓓曾奪得奧運4面金牌，賽後表示一直不會太理會對手成績，反而集中關注自己的表現。

 

全運會2025+獎牌榜│港隊何詩蓓200米自由泳封后，全紅嬋完賽事直播吸金力驚人，山東運動員與劉俊謙撞樣

 

　　在其他賽事方面，全紅嬋因傷患棄賽單人10米台比賽，最後以1金成績完成今屆全運會。她的受歡迎程度有增無減，於12日晚上她在網上舉行首次直播，與網民互動之外，更跟隊友陳艾森、陳藝文等聊天。全紅嬋單是1小時的直播，已吸引了900萬人觀看，而這次直播帶來約4.4萬人民幣收益，她把這筆收入全數捐給鄉村兒童，同時曬出捐款證明。

 

全運會2025+獎牌榜│港隊何詩蓓200米自由泳封后，全紅嬋完賽事直播吸金力驚人，山東運動員與劉俊謙撞樣

 

　　泳隊老將孫揚，於11月12日晚在男子200米自由泳決賽中失準，因犯規被取消成績。雖然與獎牌無緣，但仍然有不少支持者，他離場前有現場觀眾大叫他的名字，更為他打氣。而25歲山東跳水運動員練俊杰亦是今屆矚目人物，雖然之前已經被網民笑指他與香港藝人劉俊謙樣貌相似，今次在全運會出賽時，二人樣貌相似度更高，於準備起跳時的入神表情，被指與劉俊謙如出一轍。 

 

 

全運會2025+獎牌榜│港隊何詩蓓200米自由泳封后，全紅嬋完賽事直播吸金力驚人，山東運動員與劉俊謙撞樣

全運會2025+獎牌榜│港隊何詩蓓200米自由泳封后，全紅嬋完賽事直播吸金力驚人，山東運動員與劉俊謙撞樣

 

　　

 

全運會截至14日早上獎牌榜部分排名：

排名  地區 金    銅    總數
1 山東 32 26 27 85
2 廣東   24 21 28 73
3 江蘇    17 18 19 54
4 浙江  17 18 15 50
5 上海 15 10 11 36
21 香港  3 0 1 4

 

 

Tags:#何詩蓓#全紅嬋#練俊杰#孫揚#全運會#全運會獎牌榜
Add a comment ...Add a comment ...
《墨魚遊戲3》陸永靠運氣過關自嘲：我係廢嘅 遊戲大王洪天明玩到決賽出局
更多娛樂文章
《墨魚遊戲3》陸永靠運氣過關自嘲：我係廢嘅 遊戲大王洪天明玩到決賽出局
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處