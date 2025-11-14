歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
28
十一月
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛 葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛
文化藝術 劇場
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的...
推介度：
28/11/2025 - 06/12/2025
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
麥當勞送可口可樂變色杯︰買指定套餐附送＋一套五款色隨機派發
美食情報
美食優惠

麥當勞送可口可樂變色杯︰買指定套餐附送＋一套五款色隨機派發

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　可口可樂fans注意！香港麥當勞與可口可樂首度攜手帶來大熱的全新「可口可樂™變色杯」，11月14日起只需使用指定麥當勞App優惠券，並親臨餐廳櫃檯或自助點餐機選購「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽加大超值套餐($51.5起) 配指定汽水」，即送餐廳指定派發的「可口可樂™變色杯」乙個，數量有限，送完即止！

 

麥當勞送可口可樂變色杯︰買指定套餐附送＋一套五款色隨機派發

 

　　香港麥當勞與可口可樂®推出的「可口可樂™變色杯」共有五款顏色，分別是紅色、黃色、薄荷綠色、粉藍色，以及桃紅色，大家只需倒入低於8°C冰爽飲品，即會隨之變出指定顏色，療癒感十足；而且鋁杯大小適中，470毫升的容量絕對適合讓大家在家中或辦公室暢快歎一杯凍飲。

 

麥當勞送可口可樂變色杯︰買指定套餐附送＋一套五款色隨機派發

　　11月14日上午11時起憑麥當勞App優惠券，購買「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽加大超值套餐($51.5起) 配指定汽水」包括可口可樂®、芬達®、雪碧®或無糖可口可樂®，即送餐廳指定派發的「可口可樂™變色杯」乙個。

 

　　11月14日起，顧客只需使用指定麥當勞App優惠券，並親臨餐廳櫃檯或自助點餐機選購「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽加大超值套餐($51.5起) 配指定汽水」，包括可口可樂®、芬達®、雪碧®或無糖可口可樂®，即送餐廳指定派發的「可口可樂™變色杯」，想集齊一套五款變色杯，睇你運氣！留意，「可口可樂™變色杯」於全線麥當勞餐廳派發，但不包括亞洲貨櫃物流中心、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場內之所有麥當勞餐廳。

Tags:#美食優惠#美食情報#麥當勞#可口可樂
Add a comment ...Add a comment ...
聖誕自助餐2024│唯港薈首推招牌叉燒助慶 特設抽獎環節贏取酒店住宿 大堂15呎高巨型聖誕樹打卡
更多搵食地圖文章
聖誕自助餐2024│唯港薈首推招牌叉燒助慶 特設抽獎環節贏取酒店住宿 大堂15呎高巨型聖誕樹打卡
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處