歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

21
十一月
ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開多重聖誕驚喜 聯乘Tiffany & Co. 華麗呈獻 標誌性聖誕禮盒裝置及節日限定甜點 ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開多重聖誕驚喜 聯乘Tiffany & Co. 華麗呈獻 標誌性聖誕禮盒裝置及節日限定甜點
大型盛事 節慶活動
ELEMENTS 圓方｜ELEMENTS圓方「The Delight of Gifting」 揭開...
推介度：
21/11/2025 - 01/01/2026
免費
16
十二月
西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry Balloon Park」於2025年12月16日起登陸西九藝術公園大草坪 西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry Balloon Park」於2025年12月16日起登陸西九藝術公園大草坪
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜「⁠Merry Balloon Hong Kong」活動延期 「Merry ...
推介度：
16/12/2025 - 11/01/2026
免費
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
麥當勞送可口可樂變色杯︰買指定套餐附送＋一套五款色隨機派發
美食情報
美食優惠

麥當勞送可口可樂變色杯︰買指定套餐附送＋一套五款色隨機派發

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　可口可樂fans注意！香港麥當勞與可口可樂首度攜手帶來大熱的全新「可口可樂™變色杯」，11月14日起只需使用指定麥當勞App優惠券，並親臨餐廳櫃檯或自助點餐機選購「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽加大超值套餐($51.5起) 配指定汽水」，即送餐廳指定派發的「可口可樂™變色杯」乙個，數量有限，送完即止！

 

麥當勞送可口可樂變色杯︰買指定套餐附送＋一套五款色隨機派發

 

　　香港麥當勞與可口可樂®推出的「可口可樂™變色杯」共有五款顏色，分別是紅色、黃色、薄荷綠色、粉藍色，以及桃紅色，大家只需倒入低於8°C冰爽飲品，即會隨之變出指定顏色，療癒感十足；而且鋁杯大小適中，470毫升的容量絕對適合讓大家在家中或辦公室暢快歎一杯凍飲。

 

麥當勞送可口可樂變色杯︰買指定套餐附送＋一套五款色隨機派發

　　11月14日上午11時起憑麥當勞App優惠券，購買「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽加大超值套餐($51.5起) 配指定汽水」包括可口可樂®、芬達®、雪碧®或無糖可口可樂®，即送餐廳指定派發的「可口可樂™變色杯」乙個。

 

　　11月14日起，顧客只需使用指定麥當勞App優惠券，並親臨餐廳櫃檯或自助點餐機選購「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽加大超值套餐($51.5起) 配指定汽水」，包括可口可樂®、芬達®、雪碧®或無糖可口可樂®，即送餐廳指定派發的「可口可樂™變色杯」，想集齊一套五款變色杯，睇你運氣！留意，「可口可樂™變色杯」於全線麥當勞餐廳派發，但不包括亞洲貨櫃物流中心、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場內之所有麥當勞餐廳。

Tags:#美食優惠#美食情報#麥當勞#可口可樂
Add a comment ...Add a comment ...
DALLOYAU白松露軟雪糕$68買一送一，季節限定白松露／日本甜粟米脆朱古力登場
更多搵食地圖文章
DALLOYAU白松露軟雪糕$68買一送一，季節限定白松露／日本甜粟米脆朱古力登場
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處