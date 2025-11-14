麥當勞送可口可樂變色杯︰買指定套餐附送＋一套五款色隨機派發

可口可樂fans注意！香港麥當勞與可口可樂首度攜手帶來大熱的全新「可口可樂™變色杯」，11月14日起只需使用指定麥當勞App優惠券，並親臨餐廳櫃檯或自助點餐機選購「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽加大超值套餐($51.5起) 配指定汽水」，即送餐廳指定派發的「可口可樂™變色杯」乙個，數量有限，送完即止！

香港麥當勞與可口可樂®推出的「可口可樂™變色杯」共有五款顏色，分別是紅色、黃色、薄荷綠色、粉藍色，以及桃紅色，大家只需倒入低於8°C冰爽飲品，即會隨之變出指定顏色，療癒感十足；而且鋁杯大小適中，470毫升的容量絕對適合讓大家在家中或辦公室暢快歎一杯凍飲。

11月14日上午11時起憑麥當勞App優惠券，購買「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽加大超值套餐($51.5起) 配指定汽水」包括可口可樂®、芬達®、雪碧®或無糖可口可樂®，即送餐廳指定派發的「可口可樂™變色杯」乙個。

11月14日起，顧客只需使用指定麥當勞App優惠券，並親臨餐廳櫃檯或自助點餐機選購「菠蘿蒜辣蛋黃醬脆爆雞腿飽加大超值套餐($51.5起) 配指定汽水」，包括可口可樂®、芬達®、雪碧®或無糖可口可樂®，即送餐廳指定派發的「可口可樂™變色杯」，想集齊一套五款變色杯，睇你運氣！留意，「可口可樂™變色杯」於全線麥當勞餐廳派發，但不包括亞洲貨櫃物流中心、海洋公園、沙田馬場、跑馬地馬場及香港國際機場內之所有麥當勞餐廳。