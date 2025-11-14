歡迎回來

vivo X300 Pro旗艦手機：蔡司鏡升級，100倍變焦影像極清晰細緻
數碼創科

vivo X300 Pro旗艦手機：蔡司鏡升級，100倍變焦影像極清晰細緻

手機情報站
徐帥
手機情報站

　　vivo年度旗艦X300系列正式在香港登場，同系列有X300及X300 Pro，當中以後者擁有最強的攝影系統。今代延續品牌主打的蔡司影像系統，在長焦與主攝規格上大幅升級，加上高效能及大容量電池，整體表現比上代更全面。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

 

　　X300 Pro延續上代X系列的外形設計，四曲面微弧邊框令手機握感更貼手，並提供了棕、黑及藍三種配色。機身支援IP68及IP69防水防塵，而背面磨砂質感細緻，有效減少指紋沾染，日常使用觀感良好。手機採用6.78吋AMOLED熒幕，具備 2,800 × 1,260 解像度，支援1-120Hz LTPO自適應刷新率、最高4,500nit峰值亮度及Dolby Vision顯示，更獲得TÜV萊因全護眼顯示認證。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

X300 Pro熒幕上方設有5,000萬前置鏡頭。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

支援屏幕指紋解鎖功能，且用3D超聲波來提高解鎖效率。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

 X300 Pro延續上代X系列的外形設計，四曲面微弧邊框令手機握感更貼手。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

X300 Pro依然內置vivo自家的V3+影像晶片，並擁有三個蔡司鏡頭。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

機頂設有揚聲器。

 

　　X300 Pro採用Dimensity 9500處理器，搭配16GB記憶體及512GB ROM，並支援額外16GB記憶體融合技術，配合冰脈流體VC散熱技術，高負載時的溫度控制亦相對出色，遊戲及攝錄影片手機沒有明顯過熱狀況。在這個硬件配搭下，安兔兔測試分數有341萬多，高效能表現毋庸置疑。此外，手機內置6,510mAh大容量電池，支援90W有線快充及40W無線充電。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

採用USB Type-C介面充電，支援 90W有線快充及40W無線快充。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

 機身右側設有電源鍵和音量鍵。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

X300 Pro左側加入快捷鍵，長按可切換響鈴及震機模式，雙按更可開啟電筒功能。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

X300 Pro支援雙SIM卡，更支援eSIM功能。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

vivo為X300 Pro推出蔡司2.35x長焦增距鏡套裝及PGYTECH專業影像手柄，全面提升攝影體驗。

 

　　攝影系統仍然是 X300 Pro 的主角。5,000萬像素主攝採用全新LYT-828大底感光元件，能提升夜景與強背光環境下的動態範圍。長焦鏡頭則升級至蔡司2億像素APO超級長焦，加入長焦微距拍攝能力，並配備CIPA 5.5級雲台級防震；另設有5,000萬像素蔡司超廣角鏡頭。筆者實際試過X300 Pro的長攝功能，在高倍數的數碼變焦下仍保留相當細緻的主體輪廓，效果比上代 X200 Pro更為明顯。

 

　　拍攝功能方面，X300 Pro加入全新舞台模式 2.0，針對演唱會、舞台燈光等場景進行優化，可更準確鎖定舞台上的人物，在複雜燈光、快速走位情況下仍能拍出清晰畫面。抓拍引擎升級至4.0，可支援最高20倍長焦抓拍，在拍攝運動場景如跑步、單車或遊樂園高速旋轉設施時，成功率比上一代更高。新增的夜景人像與煙花閃光人像亦能在困難光源環境下呈現自然膚色，不會出現偏色或過曝問題。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

 X300 Pro搭載OriginOS 6，系統支援跨裝置互聯，如跨平台文件互傳。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

手機加入了不同的AI功能，如可配合原子島功能的AI服務建議。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

X300 Pro採用Dimensity 9500處理器，安兔兔測試分數有341萬多，高效能表現毋庸置疑。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

手機的相機介面與上代相同，提供最多100倍數碼變焦。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

 X300 Pro主攝鏡頭的成像擁有頂級效果。

 

vivo X300 Pro高效能旗艦手機，蔡司鏡全面升級長焦攝力，100倍變焦影像極清晰細緻

即使用上100倍數碼變焦，也能拍攝到極清晰的影像。

 

　　X300 Pro是首批搭載OriginOS 6的手機，提升了整體操作流暢度。系統支援跨裝置互聯，例如手機鏡像投屏至Mac或PC、跨平台文件互傳，以及與iPhone一碰即傳功能，進一步改善Android與其他裝置在生態協作上的限制。新增的原子島功能則在通知展示與跨應用程式操作上更便利，而秘密空間提供更高的私隱保護，適合處理工作資料或個人檔案的用家。

 

總結

 

　　X300 Pro在外觀質感、遠攝能力、影像處理與系統操作上都有明顯升級。在拍攝方面展示出全面且穩定的影像實力，加上充足續航與優化系統設計，使其成為今年 Android影像旗艦中非常值得留意的一部高階新機。另一方面，vivo亦為X300 Pro推出蔡司2.35x長焦增距鏡套裝及PGYTECH專業影像手柄。即日至11月30日，更能以分別以優惠價$699及$99換購，進一步提升攝影體驗。

 

作業系統：Android 16

處理器：MediaTek Dimensity 9500 4.21GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,800 x 1,260像素，6.78吋多點觸控AMOLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/be / Bluetooth 6.0

鏡頭：5,000萬像素（前置） / 5,000萬像素主攝 + 2億像素蔡司APO超級長焦 + 5,000萬像素廣角（後置）

其他：GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置6,510mAh

體積：161.98 x 75.48 x 7.99mm毫米

重量：226克

售價：$8,998

查詢：vivo 2301 0999

Tags:#數碼潮物#手機#智能手機#vivo#X300 Pro#X300#蔡司鏡#Android, Android 16#微距
Huawei全新智能系列：手機、平板電腦、降噪耳機，一次滿足工作學習娛樂
Huawei全新智能系列：手機、平板電腦、降噪耳機，一次滿足工作學習娛樂
