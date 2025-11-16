從紳士執法到血洗火車，英國治安崩壞三十年

上文提到筆者在湖區遇到一位紳士。在1990年代英國經濟尚算蓬勃之時，英國社會的紳士風還是頗足的，就連警察執法也顯得溫文爾雅。然後短短三十年間，此情此景不再了。

英國巡警的制服在一百多年時間並沒有很大變化。圖為20世紀初在唐寧街的一批高帽警。（倫敦博物館）

本月1日，英格蘭東部一列開往倫敦的火車，在途經劍橋郡亨丁頓（Huntingdon）時，發生凶徒持刀無差別傷人事件，導致11人受傷送院，其中多人危殆。

歐美政府近年發明了很多堂而皇之的方法，來掩飾重大公共事件的真相。例如透過種族、性別平等法案，或以公眾利益及避免令公眾不安等理由，迫使大部分媒體噤若寒蟬，為免惹上官司，在事件發生之初避免公開作案者和受害人的身份特徵。

例如在這宗震驚英倫的案件中，除了個別小報，英國主流媒體在事發之初只是公布了疑兇為32歲的威廉斯（Anthony Williams），家住彼德堡（Peterborough）。直至他出庭時，公眾才從新聞照片中確定他的長相。

如果只是一人作案，當局大抵說他精神有問題就可以過關。為免被指歧視精神病患者，媒體在此時也就不好再追究了，只能旁敲側擊問：「疑犯行兇時，是否有高呼宗教口號？」如果連這個問題都得不到答案，就要看檢方提出何種控罪。

這次當局只是控告疑犯企圖謀殺，公眾自然就意會到，事件和宗教衝突及恐襲無關。等到案件真的上庭時，社會關注的熱度早已退卻了。

銀尖警帽時代的紳士治安

英格蘭月初發生火車無差別斬人案。（美聯社）

英國目前治安是否惡化，在網上有各種正反不同的說法。但有一點很明顯的是，當我1990年代在英國工作和生活時，沒有聽說過像本月1日發生的，在火車上的無差別傷人案。我認為英國在那個年代，任何時段搭火車或地鐵，都是令人感到安全的。

我只在倫敦地鐵經歷過一件「不愉快事件」，就是在某晚乘搭Piccadilly Line，上車時看見斜對面長椅上，坐著一名黑人青年和一名白人少女。我看那青年對少女很親熱，最初以為他們是情侶也就沒在意。

但後來青年突然拉開自己的褲鏈，想強行把少女的手放進去。這時我才察覺不妥，那女孩站起來，給了青年狠狠一記耳光就走開了。那青年望著我笑了笑，停站的時候揚長而去。

那個年代的倫敦很少發生兇殺案，巡警也只是持警棍和對講機四圍走。他們戴著高帽，還頂著一個銀色的鐵尖，在陽光下閃閃發光。據說，這頂「會發光」的高帽就是為了讓賊人早早看見，警告他們不要作奸犯科。

我在Soho區的市集上就親眼看過，幾個青少年看見高帽警遠遠出現時，互相招呼說：「警察來了，快跑！」我猜他們是扒手，看他們走避的樣子活像回到《塊肉餘生記》的時代。

便衣神探勇捉小偷

當然，倫敦市面上也是有不少持槍便衣警員。有一次我約了朋友，在Piccadilly Circus的瑞士中心大門外等，忽然現場一片騷動，只見十多名身穿各式風衣的男子紛紛拔出槍來，一擁而上把一名青年制服在地。那青年拚命掙扎，身上的便衣警就像疊羅漢把他死死壓住。

發生了這麼大陣仗的事件，路人自然圍過來八卦，便衣警人手眾多，立即拉起封鎖線，不斷安撫人群說：「沒事，我們正在捉小偷！」我當時感到嘆為觀止，原來我身邊的大部分人居然都是便衣神探。倫敦警力充足，又欠缺大案，自然就把捉小偷當頭等重要的差事來辦了。

當時倫敦街上的小偷確實是顯著增多了，而這也是英國治安走向惡化的第一個關鍵時刻 － 英國加入歐洲一體化進程，來自東歐的扒手在沒有關卡的情況下長驅直入。噩夢自此開始，先是大量刀具被偷運入境，然後開始運槍。

1990年代末期，倫敦一對男女巡警在持警棍執勤時，反被持槍的黑幫分子從後追殺，兩警瘋狂逃命，但女警慘被槍殺。事件改變了警方使用武器的策略，巡警靠高帽上閃光的頂尖，就能嚇跑賊人的時代結束了。

在本世紀初，倫敦的持刀殺人案大幅上升，但這主要是局限在東倫敦部分地區的黑幫仇殺。但與此同時，英國加入了美國主導的反恐戰爭，終於在2005遭受了七七恐襲，導致56人死亡。

這是英國治安惡化的第二個關鍵事件。當我在香港接獲這條消息時，不由得想起了當年在瑞士中心門外，掏出槍來勇捉小偷的那十多名便衣警。對他們來說，這份Job真的不易做了。

在長達20年的反恐戰爭中，美國引領北約摧毀了伊拉克、阿富汗、敘利亞等敵對政權，但亦因此製造了大批難民。當他們決定推翻利比亞總統卡達菲後，一個意想不到的災難降臨歐洲 － 卡達菲在世時為了討好歐洲，一直致力於在地中海攔截渡海的難民。

卡達菲死後，地中海如無掩雞籠，一艘艘難民船在意大利、西班牙搶灘，再北上至歐洲各國，而英國成為他們最為熱門的目的地。黑幫橫行、恐怖主義和難民湧入，給歷屆英國內閣帶來了難以應對的治安壓力。時至今日，更成為當前的工黨首相施紀賢隨時下台的主因之一。