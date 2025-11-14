1周部署｜曾啟邦：美股有貨點部署？板塊可留意內險、生科股！

嘉賓：瑭明算法投資董事 曾啟邦

隔晚美股出現股匯債三殺，有美儲局官員指出美國經濟數據因停擺而沒法公布，美股再迎來Risk-Off？12月減息又不再是板上釘釘？港股方面，周五（14日）亦受到外圍拖累而向下，現時選股時可將目光轉向內險等相對穩陣的股份？

影片網址：https://youtu.be/X474fFXFFgI?si=2l-jG6Ma0mOrp6ow

►把時間軸拉到00:04開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8