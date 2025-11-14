歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
十一月
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球巡遊12.28躍現維港！ 大會率先送出200 張免費觀賞門票 西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球巡遊12.28躍現維港！ 大會率先送出200 張免費觀賞門票
大型盛事 文化藝術
西九文化區藝術公園｜香港冬日IP角色慶典 「⁠Merry Balloon Hong Kong」輕氣球...
推介度：
24/11/2025 - 04/01/2026
免費
24
一月
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
音樂會
啟德體育館｜BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度：
24/01/2026 - 25/01/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
1周部署｜曾啟邦：美股有貨點部署？板塊可留意內險、生科股！
股市動向
理財智慧

1周部署｜曾啟邦：美股有貨點部署？板塊可留意內險、生科股！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：瑭明算法投資董事　曾啟邦

 

　　隔晚美股出現股匯債三殺，有美儲局官員指出美國經濟數據因停擺而沒法公布，美股再迎來Risk-Off？12月減息又不再是板上釘釘？港股方面，周五（14日）亦受到外圍拖累而向下，現時選股時可將目光轉向內險等相對穩陣的股份？

 

 

影片網址：https://youtu.be/X474fFXFFgI?si=2l-jG6Ma0mOrp6ow

 

►把時間軸拉到00:04開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#1周部署#曾啟邦#科網股#恒生指數#恒指#香港股票#港股#美股 #藥業股#內銀股
Add a comment ...Add a comment ...
溫傑星期四｜中央財經委員會第六次會議內容解讀 新股極智嘉抽唔抽？濠賭股、信達生物最新部署！
更多市場最熱點文章
溫傑星期四｜中央財經委員會第六次會議內容解讀 新股極智嘉抽唔抽？濠賭股、信達生物最新部署！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處