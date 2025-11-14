歡迎回來

北角海逸酒店早午餐自助餐買1送1，西班牙美食+紅白酒任飲
美食情報
美食優惠

聖誕自助餐2025︱北角海逸酒店早午餐買1送1，西班牙美食+紅白酒任飲

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:wong lin lin rachelPHOTO:GODIVA

　　幸福的一天，由豐富的早餐便開始！北角海逸酒店綠怡咖啡廳推出西班牙自助早、午餐，集合西班牙多款美食。在eshop訂位仲有限時優惠，最高可享買1送1福利，還可賺取易賞錢分數升級！

 

　　北角海逸酒店近日推出舌尖味遊西班牙自助早午餐，集合西班牙美食，從前菜、沙律、熱盤到甜品等，呈現西班牙獨有的豐富多元風味。自助餐無限量供應生蠔及 Movenpick® 雪糕、無限暢飲氣泡酒、精選紅 / 白酒及汽水，還提供凍海鮮如鱈場蟹腳、凍蝦、凍蜆及多款刺身包括三文魚、吞拿魚、甜蝦及鯛魚等。

 

聖誕自助餐2025︱北角海逸酒店早午餐買1送1，西班牙特色食品+紅/白餐酒任飲

 

　　還有多款主題菜式包括西班牙凍湯、西班牙薯仔焗蛋餅及傳統西班牙小食Tapas 等。其他精選菜式包括自家熟成鴨、燴豬、炸魚薯餅及肉醬千層麵等，燒肉眼亦會於肉車供應。

 

聖誕自助餐2025︱北角海逸酒店早午餐買1送1，西班牙特色食品+紅/白餐酒任飲

聖誕自助餐2025︱北角海逸酒店早午餐買1送1，西班牙特色食品+紅/白餐酒任飲

 

　　同時在即時烹調櫃位亦會為客人提供即點即製新鮮熱辣美食，包括西班牙海鮮飯、燒火雞及西班牙蒜片蝦。此外，甜品專櫃亦供應多款主題甜品，如西班牙油條、聖誕朱古力樹頭蛋糕、聖誕布甸、蜜糖蛋糕、椰子奶凍、朱古力曲奇、雜果撻及 Movenpick®雪糕等，選擇夠多。

 

聖誕自助餐2025︱北角海逸酒店早午餐買1送1，西班牙特色食品+紅/白餐酒任飲

 

舌尖味遊西班牙自助早午餐
供應日期︰2025 年11月22日 – 12月28日 （12月25 – 26日除外）
供應時間︰11:30am - 2:30pm
供應地點︰北角海逸酒店二樓綠怡咖啡廳
原價︰成人 / 小童 (5-11 歲) / 長者 (60 歲或以上) $468
訂座電話：2185 2155

 

*eShop 限時優惠：
買 1 送 1 – 成人 / 長者 / 小童 $562
高達 55 折優惠 – 成人 / 長者 / 小童 $305 起
https://eshop.harbour-plaza.com/northpoint/zh/Brunch-Buffet-Nov-Dec

 

*激賺易賞錢積分*
- 於星期一至四、公眾假期及前夕除外，每消費 HK$2 可賺取 1 易賞錢積分
- 於星期六、日、公眾假期及前夕享用自助晚餐，每消費 HK$3 可賺取 1 易賞錢積分
- 易賞錢 app 會員使用滙豐白金 Visa 卡簽帳，更可賺 3 倍易賞錢分兼享全年優惠

 

