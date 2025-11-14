曼城重拾勝軌，賀哥帥教千場；利物浦續沉淪， 史諾束手無策

上星期預測曼城大戰利物浦，前者進攻足以壓制利物浦，果然利物浦大敗而回；並非預測神準，只是從領隊心態出發，利物浦史諾不得不敗。

在之前連敗過程中，利物浦不論士氣和狀態都不斷下滑，更嚴重的，是領隊史諾竟然在記者會上表示自己束手無策。

束手無策是一個什麼概念？基本上相當於是自我淘汰的說法，對於球隊失控，自己甚麼都做不到。

記得去年利物浦奪冠之後，領隊史諾曾經講過，自己到來，只為球隊帶來了1%變化，因為前任領隊高普打好了基礎。如果這個說法成立的話，他自己今年為何帶來天翻地覆的變化？

花了4億多鎊去買人，差不多把整個陣容改變，是否他相信若帶來的變化，成績會更好？

如今看來，他這番說話不無道理，就是他不變還好，因為前人種樹後人凉；現在這樣大幅度改變，反過來證明他並沒有那麼好、那麼厲害。

利物浦今屆在阿諾離開之後，右邊路防守漏洞百出，上週面對曼城，右路干拿迪與祖高美斯屢遭杜古突破，成為曼城進攻的主要突破口（杜古上場當選最佳球員）。利物浦如果在冬窗不在後防增兵，恐怕前四都難望。

曼城大勝，展現出極高的戰術素養與球員執行力。哥迪奧拿的排陣與調度再次證明其頂級教練的功力。

從數據層面看，曼城控球率達60%，射門數為14次，其中射正6次，創造破門良機3次，角球7次；利物浦控球率僅40%，射門9次，射正僅1次，角球同為7次，但威脅進攻明顯不足。

曼城在中場控制力、邊路突破與射門質量上全面壓制利物浦，尤其杜古貢獻1入球、3次關鍵傳球與7次成功過人，更為球隊博得一個12碼（之後夏蘭特射失），堪稱全場最佳。

曼城此役在戰術設計、臨場執行與球員表現三方面均優於利物浦，贏波實至名歸。

擊敗利物浦，也是哥迪奧拿的第1000場執教的賽事。外國媒體普遍讚譽他為「現代足球最具影響力的教練之一」；其71.6%的勝率固然值得稱道，但哥帥為巴塞隆拿、拜仁慕尼黑及曼城三大豪門締造的戰術革命，才是其彰顯影響力的地方。

為慶祝這一成就，曼城特別製作了一段執教回顧影片，回顧他自2007年執教巴塞隆拿B隊以來的輝煌歷程。影片中不乏感人片段，包括哥迪奧拿與球員互動、奪冠時刻，以及多位現任英超領隊的祝賀致詞。

影片中，曾經在德甲和英超都作為對手的高普，幽默地祝賀哥迪奧拿加入千場執教的行列，而自己唯一比他優勝的地方，就是早81場完成這個創舉。

不少受訪的領隊都表示，哥迪奧拿對足球的理解「無人能及」，並表示與其交鋒是「最艱難但最享受的時刻」。

球員之間的較量，往往是賽場上的魔力展現；但其實領隊在背後的戰術鋪排和臨場指揮，同樣張力十足。不過，領隊之間的功夫，往往不是球迷所見到。就以阿仙奴的阿迪達為例，他不但重整球隊的攻守格局，甚至連球迷的打氣模式，他都提出建議，讓以往比較文靜有禮的兵工廠球迷，如今都更有激情，主場氣氛更熱烈。

能夠執教千場，的確是個了不起的成就，畢竟在現代足球體系中，領隊往往是最先被炒的一個；但姑勿論賽事勝負，能與同行惺惺相惜，相信才是球壇最寶貴的事情。