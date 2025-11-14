Pizza Hut新推出黑松露系列：黑松露芝士火鍋、黑松露芝士薯條、黑松露扭扭芝心粒！套餐只需$119起

天氣開始轉涼，又到食火鍋的季節了！Pizza Hut將會再次推出冬日限定的「芝味鍋」，今年更帶來新口味「黑松露芝味鍋」，四重芝士加入香噴噴黑松露，加上全新配料，帶來更濃郁「芝」味！堂食惠顧套餐/單點必勝批/沙律/意粉/ 飯/主菜，即可以港幣$104起追加芝味鍋套餐！另外還有一系列的黑松露新品，以及冬日限定全新雲朵芝士炸雞及限時回歸的Hershey's邪惡朱古力軟心厚曲奇，聖誕開party最啱！

新登場的黑松露芝味鍋，以四重芝士──車打芝士、巴馬臣芝士、水牛芝士及忌廉芝士製作濃郁醬底，加入誘人的黑松露醬，獨特的松露香氣與細膩幼滑的芝士完美融合，香濃厚滑，配上與松露芝味襯到絕的大蝦、煙三文魚、香脆雞粒、車厘茄、烤白菌、蘆筍等配料，還有超掛芝士醬的法包粒、墨西哥脆餅和全新香脆薯粒，拉絲效果十足。同樣以四重芝士製成的經典芝味鍋，有著層次豐富的絲滑芝士醬底，帶來風味獨特且濃厚的芝士香氣。兩款芝味鍋均有2人鍋及4人鍋選擇，黑松露芝味鍋2人鍋連同豐富配料只需$119起，配料和芝士醬均可額外追加，Dip出令人心動的芝味！（堂食限定；凡惠顧套餐/ 單點必勝批/ 沙律/ 意粉/ 飯/ 主菜可以追加價錢享用，最多3次追加。）

「黑松露芝味鍋」2人鍋

單點：$164

追加價：$119

「黑松露芝味鍋」4人鍋

單點：$329

追加價：$229

「經典芝味鍋」2人鍋

單點：$149

追加價：$104

「經典芝味鍋」4人鍋

單點：$309

追加價：$219

2人鍋配料：大蝦、香脆雞粒、車厘茄、長通粉、法包粒

4人鍋配料：大蝦、煙三文魚、香脆雞粒、車厘茄、烤白菌、 蘆筍、法包粒、香脆薯粒、墨西哥脆餅

可額外追加配料：

● 煙三文魚：$29

● 墨西哥脆餅、香脆薯粒、法包粒、長通粉：$19

● 經典芝味醬：$29

● 黑松露芝味醬：$49

喜歡黑松露的話，Pizza Hut還有另外兩款黑松露美食新登場，包括「黑松露扭扭芝心粒」及「黑松露芝士薯條」，前者由Pizza Hut皇牌芝心扭扭批變奏而成，以粒粒麵團包著香濃芝士焗製，一咬即爆出拉絲芝士，蘸上黑松露 DIP點醬，一口一粒，絕對一試上癮！堂食限定的黑松露芝士薯條，香脆惹味，配上香濃黑松露沙律醬及巴馬臣芝士碎，一吃就停不了！

黑松露扭扭芝心粒

單點：$59

追加價：$39

黑松露芝士薯條

單點：$59

追加價：$39

（堂食限定）

Pizza Hut同步推出多款冬日限定美食，酥脆的「雲朵芝士炸雞」表面鋪上豐厚輕柔的芝士牧場沙律醬，微酸幼滑醬汁加上juicy炸雞，咬開的幸福感猶如飄在雲上一樣！冬天限定回歸的「Hershey's邪惡朱古力軟心厚曲奇」絕對是壓軸之選，8寸巨大軟心厚曲奇，外脆內軟，堂食更配Häagen-Dazs雪糕（朱古力/ 草莓/ 雲呢拿），熱辣辣的軟心曲奇配上冰凍雪糕，帶來冰火交融的極致享受，為冬日大餐畫上超完美句號！

雲朵芝士炸雞 2件

單點：$60

追加價：$45

雲朵芝士炸雞 8件

單點：$229

Hershey’s邪惡朱古力軟心厚曲奇

單點：$84

追加價：$52

Hershey’s邪惡朱古力軟心厚曲奇配Häagen-Dazs雪糕（朱古力/ 草莓/ 雲呢拿）

單點：$94

追加價：$64

（堂食限定）

Pizza Hut

Facebook：https://www.facebook.com/pizzahut.hk/