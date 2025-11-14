一田大減價︱低至2折＋$20專區＋買一送一＋禮物專區$99起＋獨家系列新品

一田超市及百貨掃平貨！一田冬日購物賞將於11月21日至11月30日舉行，逾萬件貨品限時激減低至2折發售，必搶獨家超人氣日本文創品牌及萌爆卡通產品，你更可於同時選購聖誕禮物冬日送禮。超市方面大家可鎖定「高銷量必買之選」、「$20專區」、「$35必選」、「買一送一超市筍貨」區買平貨，凡於超市消費滿$800，更可享免費送貨服務。

早買早享受！一田冬日購物賞將於11月21日早上9時提早開鑼，11月22日至11月30日期間，百貨及特別展場營業時間為早上10時至晚上10時30分，而全線超市則按照各店正常營業時間營業，大家先睇以下筍貨推介，mark定心水！

筍貨每日限定低至2折

一田每日精選不同產品低至2折發售，廚具、床品、旅行用品、大小家電、濾水器等全部勁減！指定廚具及家居用品專櫃購買產品滿$1,200再額外減$50。

11月21日限定 (每店限售30套)德國孖人牌福袋套裝 原價：$5,193特價：$999 [2折]

11月23日限定高級大豆蠶絲被 (單人至加大) 原價：$1700-$2100 均一價：$299 [低至15折]

11月26日限定Snoopy 75周年存取便利前袋、TSA海關鎖拉桿喼2件套裝

原價：$3,600 特價：$999 [28折]

兩大系列獨家登場

家品控注意， SOU · SOU獨家限定小家電、精品秋冬預購將於下星期五11月21日一田獨家發售，今次更有BRUNO x SOU．SOU兩大品牌聯乘產品，一系列家品包括電煮鍋、放濕器及保溫瓶等，融合日系療癒圖案設計，為家居注入溫暖格調。

SOU．SOU微笑inno3C 6合1 MagSafe磁吸無線快速充電座$328、Bruno x SOU．SOU微笑便攜電煮鍋$368/件、SOU．SOU微笑Modshair便攜式防靜電梳$258、SOU．SOU微笑咕𠱸$139（部分需預訂）

Bruno x SOU．SOU微笑輕巧不銹鋼雙層保溫瓶(480毫升)$398、SOU．SOU微笑

NINM CD播放器$980、SOU．SOU微笑頸巾$129/件（部分需預訂）

另一矚目推介蠟筆小新Pixel系列，搗蛋調皮造型抵死搞怪，熱賣款式包括環保袋、單肩包、洗衣籃等。

蠟筆小新Pixel收納袋$109/件、蠟筆小新Pixel盲盒散子包$69/件、蠟筆小新Pixel紙巾盒$129

【一田獨家】「生蠔BB」 Namagaki旅行及寵物系列2件8折，3件或以上7折

節日送禮懶人包$99起

聖誕派對交換禮物買咩好？一田特別推出節日精品及冬日送禮指南，多款節日禮品$99起，近60款實用禮物推薦，豐儉由人。

迪士尼聲光車原價：$149.9/件 特價：$99/3件、徠芬 SE Lite負離子高速風筒 (附送標準順滑風嘴)原價$499特價$399、膽大黨高速婆婆搪膠模型公仔 (35厘米)原價$750特價$699需要預訂





凡購買紅/白酒、氣泡酒及清酒滿$500可享85折，滿$800更低至7折，一田金會員更可賺6倍積分，抵上加抵！

人氣話題商品熱搶

超市方面，「人氣話題商品」專區再度登場，搜羅網絡爆紅話題美食及外遊必買，包括Threads爆紅關西兵庫縣生蠔、日本超Hit過江龍代表濱乃雲丹海膽醬、網絡狂推西餐恩物攣攣意粉、獨家發售的全聚德片皮鴨等，立即輕鬆入手變身廚神。

超市$20、$35及買一送一專區

「高銷量必買之選」專區雲集每秒熱賣1件產品包括格陵蘭MSC去皮比目魚柳、日本熟松葉蟹爪肉、北海道雪華豚、Ohayo 布甸、本地名物叁拾士多魚肉燒賣及正宗新加坡風味百勝廚叻沙拉麵等多款人氣貨品。深受顧客喜愛的「$20專區」、「週年慶$35必選」及「買一送一」三大專區，今次強勢雲集近200款產品繼續登場。

消費著數優惠

另外，消費滿$150更可於「購物賞換購專區」以低至$9.9換購精選產品，包括金鳳泰國香米、啟泰狀元鮑、倩絲罐頭豬LuLu迷你紙手巾(18包裝)及潔霸超濃縮殺菌洗衣棒等。

今次同步帶來2大平台消費回贈優惠：以銀聯手機Pay或銀聯二維碼單一消費滿HK$450或以上，即享7%立減優惠，全期可享高達HK$250立減優惠；以富邦一田信用卡單一簽賬每滿HK$500或以上，全期可享高達$140現金回贈。憑銀聯手機Pay或銀聯二維碼或富邦一田信用卡購買指定貨品更享額外95折。

一田冬日購物賞

日期︰11月21日至11月30日

一田生活(沙田/荃灣)

特別營業時間︰11月21日︰9am – 10:30pm、11月22日至11月30日10am – 10:30pm

一田生活(大埔)

特別營業時間︰11月21日︰9am – 10pm、11月22日至11月30日9am – 10pm

一田超市及每日一田YATA Day(旺角/新蒲崗/觀塘/將軍澳/葵芳/屯門/元朗/西環/北角/Wetland Seasons Park/NOVO WALK/ Silicon Lane)

特別營業時間︰11月21日︰9am –按分店正常收店時間、11月22日至11月30日按分店正常收店時間

