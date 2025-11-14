搶攻量子領域！輝達藉NVQLink實現混合運算，加快量子電腦落地！解析黃仁勳商業布局邏輯！

輝達（NVIDIA）以圖形處理器（GPU）領導全球AI產業，發展如日中天之際，突然宣布進軍量子運算領域。其執行長黃仁勳早前在GTC技術大會上發表全新開放式系統架構「NVQLink」，能將量子處理器（QPU）與GPU超級電腦緊密結合，為量子電腦的模擬、校準與控制帶來前所未有的效率，讓量子運算不再是遙不可及，而是逐步邁向實用化。黃仁勳這番舉措背後有甚麼盤算？輝達能否憑藉NVQLink掌控量子運算產業的話語權？

Read More：

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？



量子時代來臨！Google Willow突破量子運算瓶頸，效能輾壓超級電腦，如何改變未來科技格局？

黃仁勳從貶低到追捧量子運算

黃仁勳在2025年1月舉行的CES大會上揚言，具實用性的量子電腦可能還要等多20年方能面世，結果引發一眾量子運算公司股價崩跌。但後來他的態度卻居然180度大轉彎——輝達於同年３月首度舉辦「量子日」（Quantum Day）研討會，黃仁勳在大會上坦言：「我錯了」，並邀請量子運算公司的高層上台，一起討論量子運算發展前景。

隨後，NVIDIA宣布成立「加速量子研究中心」（Accelerated Quantum Research Center），試圖將整合量子硬件與AI超級電腦，實現加速量子超級運算。其學術合作夥伴包括哈佛大學科學與工程量子計劃（HQI）、以及麻省理工學院的工程量子系統（EQuS）小組等頂尖科研團隊。

輝達終於在2025年9月出手投資量子運算初創。該公司旗下創投部門NVentures參與Quantinuum最新一輪募資，目標金額為6億美元（約46.8億港元），使其估值攀升至100億美元（約780億港元）。Quantinuum現已跟NVIDIA的加速量子研究中心展開合作。

黃仁勳指出，量子演算法將能在NVIDIA Grace Blackwell 200晶片上加速運行；未來數年間，量子運算將具備足夠能力來處理一些全球性、極具挑戰性的難題。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

QPU+GPU構成混合量子運算

2025年10月，黃仁勳在GTC秋季大會上宣布推出NVQLink架構，能將量子處理器跟傳統電腦的CPU與GPU相互連接起來，克服量子運算發展的主要障礙，奠定混合量子運算（Hybrid Quantum Computing）的基礎。

量子位元（Qubit）是量子電腦中承載資訊的基本單位，能以傳統電腦無法實現的叠加與糾纏方式進行運算。然而，這種量子狀態極其脆弱，容易受到環境干擾而出錯，因此必須依靠高度複雜的校準程序、量子錯誤修正（Quantum Error Correction）、以及專門的控制演算法，才能維持其穩定運作。

這些演算法必需經由低延遲、高傳輸量的方式連接至傳統超級電腦，以即時追蹤並修正量子位元錯誤，從而可以擴展至能處理具實際意義問題的系統規模，而NVQLink正是為這種互連提供最關鍵的連線技術。

黃仁勳表示，NVQLink可以把量子與經典超級電腦結合為單一運算系統，標誌着QPU-GPU混合運算時代正式降臨。（圖片來源：翻攝輝達官方YouTube影片）

CUDA-Q或成為輝達新護城河

為方便管理NVQLink網絡，輝達提供提供一個可搭配使用的軟件平台「CUDA-Q」，讓研究人員得以編排NVQLink的連結，令到AI模型、量子演算法、以及量子錯誤修正程序可作為一個整體系統運行。該平台具備支援多種QPU、GPU和CPU的混合運算模式，並且可將傳統超級電腦與量子硬件無縫整合。因此，CUDA-Q有望成為NVIDIA在量子運算領域的重要護城河。

NVQLink採取開放式標準設計，允許各類量子硬件與控制系統自由接入。這項開放策略已獲得17家量子處理器開發商（如：Quantinuum、IonQ等）、以及5家控制器製造商（如：Keysight Technologies、Quantum Machines等）的支持；另外，9所美國國家實驗室（如：費米實驗室、橡樹嶺國家實驗室等）也有參與指導NVQLink的開發。這種開放架構不僅可大幅降低系統整合門檻，還有助於構建一個以NVIDIA為核心的量子技術生態。

IBM、微軟將成量子運算強敵

在NVQLink的支援下，QPU-GPU混合運算模式有望成為量子應用的主流發展方向，加快量子運算從實驗室走向實用化的商業環境。日後在進行化學模擬、材料設計、抑或金融模型分析時，企業可先利用GPU執行大規模優化運算，然後由QPU處理關鍵的量子演算法。如此一來，企業能夠在既有AI設備上直接部署量子加速模組，從而縮短產品研發週期，降低操作成本。

不過，NVIDIA在混合量子運算的新賽道上也要面對不少對手。老牌科技巨頭IBM憑藉其在量子硬件研發與系統整合上的長期積累，擁有極大的技術優勢；尤其是該公司於2025年10月成功在AMD處理器上執行關鍵量子運算糾錯演算法，證明具備量子錯誤修正功能的解決方案，絕非輝達一家獨有。

IBM與AMD早前宣佈結盟，聯手建造以「量子中心超級運算」為核心的量子運算架構，以抗衡NVIDIA。（圖片來源：IBM官網）

另一家科技巨頭微軟（Microsoft），現已推出雲端量子運算服務「Azure Quantum」，提供「量子-經典混合運算」的完整方案：用戶可在Azure平台上提交量子程序，模擬、測試、甚至運行在真實量子硬件上。假如日後量子運算主要透過雲端平台提供服務，同時又需要將GPU與QPU 運算在雲端環境中協調編排，那麼微軟將對NVIDIA構成極大威脅。