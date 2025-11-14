時尚越南食府Bistro Hoi An進駐九龍圓方，必吃會安烤乳豬、越式生牛肉他他、香茅燒雞臘腸飯

不知道大家在閱讀飲食記者寫的餐廳介紹時，會不會有懷疑是否「鱔稿」，或總會覺得「招呼記者就當然好吃，一般人去吃就不會那麼出色」。老實說，我都中過伏，行家去吃的時候表示天花龍鳳地出色，於是我自費去吃，結果卻強差人意！不過，這間越南餐廳卻例外，試吃的時候因為覺得好好食，於是即刻訂位跟家人去食，味道一樣出色，在香港，可以保持穩定的水準，其實一點都不容易！

時尚越南食府Bistro Hoi An第一間餐廳於2022年底在黃金海岸開業，雖然聞說食物很出色，但礙於位置比較隔涉，所以一直未有幫襯。餐廳早前於九龍圓方開了分店，除了位置較方便，環境亦較舒適──樓高兩層，佔地超過5,500平方呎，設有露天廣場雅座，室內設計非常有越南的特色。

餐廳掛滿五彩繽紛的燈籠，古色古香。

前菜方面，想有點新意思的話，可以試試「越式生牛肉他他」，用上法國生牛肉，混合魚露、辣椒及香菜調味，並灑上炒米碎，最有趣是配上香脆油條及檳榔葉，口感及味道都很有新鮮感。「越南蜜柚燒蝦沙律」，鮮甜的蜜柚及大蝦，配以脆椰絲、薄荷葉及椰糖魚露汁，清爽開胃。無論名字跟賣相都比較普通的「肉碎炒椰菜花」，味道卻意想不到的出色，肉鬆配上椰菜花碎，美味又健康，是最快被KO的前菜！

越南蜜柚燒蝦沙律 $138

越式生牛肉他他 $148

肉碎炒椰菜花 $98

如果你是食肉獸的話，這裡的選擇有很多，首推「會安烤乳豬」，豬皮烤得十分香脆，乳豬脂肪不多，不會吃到滿口都是油，但肉質十分柔軟嫩滑，配上自家製酸菜及新鮮香草，綴以熱辣的是拉差海鮮醬，幾乎是每枱必點的菜式。另一人氣主菜是「香茅椰糖烤三黃雞」，選用新鮮三黃雞入饌，以香茅、椰糖及青檸葉醃製，即叫即烤，蘸上主廚秘製的會安三風味汁享用，齒頰留香。

會安烤乳豬 $288

香茅椰糖烤三黃雞 $186（半隻）

炭燒豬腩串燒 $78（兩串）、$135（四串）

大家吃越南菜的時候，很少會想到點魚類，不過喜歡吃魚的朋友，絕對要試試這裡的「薑黃烤原條鱸魚」，焦香鮮嫩，搭配烤花生、生菜、蜜柚及檬粉，魚肉非常嫩滑，味道十分出色。主食方面，如果沒有點「香茅椰糖烤三黃雞」的話，推介「香茅燒雞臘腸飯」，粒粒飯都充滿雞油香味，更有飯焦，愛吃煲仔飯的人（如我）必定喜歡！

薑黃烤原條鱸魚 $238

香茅燒雞臘腸飯 $158

甜品都充滿東南亞的熱情色彩，如「焦糖爆谷香蕉」，配上比利時焦糖餅雪糕及紅桑子；「香芒蜜柚椰子雪葩」以花生、青檸及蜂巢脆糖點綴；「越式濃縮咖啡雪糕」則以濃縮咖啡調和比利時焦糖餅雪糕的甜美。餐廳亦有多款具特色的雞尾酒，心水推介「Bui Vien Espresso Martini」，用上越南咖啡配舢舨冧酒及黑醋栗酒。

焦糖爆谷香蕉 $72

Bui Vien Espresso Martini $108

不喝酒的話，亦可點普通的越南咖啡。

自費跟家人幫襯，再吃「會安烤乳豬」，味道如一，同樣出色！

生牛肉湯河亦十分美味，美味到忘了拍照！

清新的「鮮蝦牛油果米紙卷」。

焦香的「炭燒雞肉串燒」。

Bistro Hoi An（尖沙咀）

地址：尖沙咀圓方金區演薈廣場R002-003號舖

電話：2565 0055

營業時間：12nn-12mn