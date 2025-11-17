有報道指旅遊KOL小斯豪擲約1.4億元購買海璇II特色戶，這消息在各大專頁洗版，立即成為網上熱話。網上海量討論，當然有人大讚，亦有酸民，有些會估算小斯收入狀況，亦有些分析其心路歷程，更有些認為這只是一則成功的發展商廣告。

此消息來源是記者翻查資料，見單位業主姓名與網絡紅人小斯同名，因而認為是同一人。暫未見小斯本人確認，其實這是否他本人？抑或涉及其他內情？或許我們永遠不會知道。先排除這些因素，就當這是真事來討論。

小斯現年34歲，香港大學會計及金融系畢業，開設教人儲飛行里數的Blog，後來見此副業走紅，決定辭去會計師工作，成為全職Blogger。他曾擁有數十張信用卡，專研靠信用卡累積里數換機票。小斯亦有開YouTube與Instagram，擁有超過10萬訂閱。

小斯專研利用信用卡獲取著數，深受網民歡迎。（小斯fb圖片）

假設小斯今天上億財富大部分來自網上KOL身份，該如何理解？由於香港市場相對細，在香港做KOL，若單純靠聚眾收取分享平台廣告分成，實在艱難。有財經KOL曾慘言，在YouTube分享似在為演算法打工，上星期剛好拍片分享過此情況（見連結）。

小斯平台的訂閱數目算不上最top的一群，單靠平台廣告分成，甚至乎跪求網民課金，亦不太可能達數以億計的收入水平，因而需配合其他商業模式。小斯分享信用卡資訊，能與銀行及金融機構合作以獲取分成，香港作為金融中心，可沾上最賺錢的金融機構，收入自然能大大提升。若比較經營類似業務的MoneyHero之帳目（每季收入超過2000萬美元），小斯年收入過億元，不足為奇。

有一個有趣觀察，能提升level、改變人生的平台分享，並非大眾最想接觸；反而，一些能提供方便、幫小忙的平台分享，更受歡迎，以前也有類似討論（見連結）。舉例，上網學英文的完整教學，未必受大眾歡迎；相反，一些平台每天提供英文小貼士，卻受歡迎得多，小貼士如："after"後要跟著一個事件而不可以跟一段時期，如"after class"，但不能用"after 4 weeks"（正確應為"in 4 weeks"）。這些我形容為小修小補的分享，不會大大提升網友到另一個level，卻最能迎合大眾口味。

小斯的商業模式亦然，教大家聰明地運用信用卡優惠，都是大大力幫了網友的小忙。例如大家要交稅，交稅的錢橫豎都要付，若有資料教路如何盡取現金回贈，何樂而不為？當取得網友信任，再與金融機構合作，可升級為大茶飯。小斯能開創價值，對網民與銀行都有價值，自然財源滾滾。

話說回頭，小斯這副身家有多少來自KOL身份？我們沒法得知。無論如何，他很聰明地找到市場價值，找到一個多贏的商業模式，而且還不光是空談，更把它實行，成功將香港KOL的天花板推高了，值得欣賞及令人高興。

久不久聽到香港KOL的一些負面消息，例如JPEX事件，未有相關牌照就提供投資建議等，希望KOL能取之有道。

