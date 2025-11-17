2025人民幣開步年

人民幣國際化講了很多年，但到2025年才見大邁步，一方面是中國的2025製造，結出好成果，另外是多謝美國在俄烏戰爭中，扣了俄羅斯的國外美元資產，逼使各國不能不尋找另個藏富之地。

10月26日下午，沙特發言人阿卜杜拉稱對華石油出口人民幣結算佔比45%，過去3個月，這一比例從22%翻倍，為沙特省下近100億美元外匯成本。

印度石油公司官網公告，用人民幣支付了28億美元俄油貨款，後續所有俄油採購全走人民幣通道；澳洲必和必拓發聲明接受人民幣結算鐵礦石；巴西大豆出口商集體發郵件，要求中國買家改走人民幣支付；德國大眾汽車在香港開了人民幣結算帳戶。

國際貨幣基金組織(IMF)稱，2025年第二季美元全球外匯儲備佔比跌到56.3%，創下30年來最低季度，而且還在以每月0.3%的速度下跌。沙特加入金磚國家(BRICS)後，中方代表在利雅德跟沙特財政部談了3天，最大的分歧就是沙特怕人民幣貶值。中方當時提了個石油到人民幣到黃金的方案，沙特收到人民幣後要是擔心匯率風險，隨時能在上海黃金交易所沙特交割庫換成黃金。緊接著兩國央行簽了500億元人民幣的貨幣互換協議，有效期3年，這相當於給沙特吃了顆定心丸，就算人民幣短期波動也能用互換協議對沖風險。

沙特，印度用人民幣交易石油

2024年下半年，中沙完成首筆100億元人民幣油氣貿易，當時還偷偷摸摸的，沙特只敢把人民幣結算佔比控制在5%以內。但到了2025年3月，這個比例直接衝到20%，因為2025年1月沙特想採購美國愛國者防空導彈，美國不僅把價格從12億美元漲到18億美元，還附加條件，沙特得減少對中國無人機採購。結果中方直接跟沙特簽了65億美元軍購協議，不僅賣彩虹四號無人機，還幫沙特建生產線，連維修技術都打包送。沙特工業大臣後來在採訪裏說漏嘴，用人民幣結算，既能省換匯成本，又能買到想要的技術，為甚麼不呢？

現在沙特的目標是把對華石油人民幣結算佔比提到60%以上，而且正在跟俄羅斯、伊朗商量，以後三國之間的石油貿易也用人民幣結算。這要是成了，石油美元的半壁江山就沒了。

2022年俄烏衝突前，印度從俄羅斯入口的石油佔比還不到2%，現在2025年上半年，俄羅斯每天給印度供175萬桶到180萬桶原油，佔印度入口總量的35%到40%，俄羅斯成了印度最大石油供應國。印度為甚麼敢頂著美國制裁也要硬買？因為真的太好賺了，俄羅斯的烏拉爾原油比國際油價每桶低15美元至20美元，印度買過來加工成汽油、柴油，再轉售給歐洲，每桶能賺10美元以上，這3年印度靠倒騰俄油足足賺了170億美元，差價相當於印度全年軍費的五分之一。

採購量上去了，支付成了大麻煩，一開始俄羅斯允許用美元，2025年初俄羅斯直接跟印度說，想買油必須用人民幣。2025年8月，印度石油公司第一次用人民幣付款，資金從印度國家銀行轉到中國銀行香港分行，俄羅斯收到後，當天就換成了盧布，現在印度國有煉油廠全用人民幣，私營煉油廠更是早就偷偷用了。比如印度最大的私營煉油廠信實工業(Reliance Industries)，2025年上半年用人民幣付了46億美元俄油過款，省了近3億的美元匯兌成本。

澳洲賣鐵礦石都要收人民幣

中國是全球最大的鐵礦石入口國，每年入口10億噸左右，佔全球總量的70%以上，也就是說中國一句話，全球鐵礦石價格都得抖三抖。

2025年8月中國礦產資源集團跟必和必拓談年度長協，中方提了兩個要求，第一用人民幣結算，第二按每噸80美元的現貨價，鎖定季度長協價，結果必和必拓亞太區總裁直接拒絕，指他們跟中國做生意30年了，一直用美元結算，人民幣不是國際主流貨幣。他還想加價，要求2026年比2025年加價15%。必和必拓之所以硬氣，是覺得中國離不開澳洲鐵礦石，畢竟中國從澳洲入口的鐵礦石佔總量的60%以上，必和必拓又是澳洲最大的礦企，佔全球鐵礦石出口的2%了。

中方也不讓著。9月28日直接下了停止接收令，通知國內所有鋼廠、貿易商從10月1日起停止接收必和必拓用美元計價的鐵礦石。必和必拓的鐵礦石60%以上都銷往中國，要是丟了中國市場，他在西澳的礦區得停工。通知一出，競爭對手巴西淡水河谷的代表連夜飛北京，第二天就跟中國礦產資源集團簽了協議，不僅同意用人民幣結算，還承諾按每噸78美元的價格供貨。澳洲的力拓和FMG也分別在10月2日、3日簽了人民幣結算協議。必和必拓慌了，10月4日必和必拓亞太區總裁偷偷飛上海想跟中方談，結果中方直接說先同意人民幣結算再談價格。10月6日必和必拓終於鬆口，發了宣告尊重中國客戶的支付選擇，正式接受人民幣結算，還同意了每噸80美元的季度定價。人民幣在鐵礦石結算中的佔比，從2023年的5%飆升到2025年的25%，有預測明年能超過40%。

對澳洲礦企來說，人民幣結算也不是壞事，力拓的財務總監在採訪裏說，以前收美元得等3天清算，現在人民幣當天到帳，當天就能給礦區工人發工資、買設備，資金周轉效率提高了2倍。說白了，在利益面前，誰都不會跟錢過不去。

美國自毀美元長城

人民幣能在石油、鐵礦石領域快速突破，根本原因是美元自己不爭氣，曾經的世界貨幣現在已經滿身傷痕，全球外匯儲備佔比跌到56.3%，而這更只是個開始，接下來還會跌得更狠。

美元最大的問題是美國把它當成了政治工具，濫用金融制裁，讓各國都沒有安全感。2022年，俄烏衝突爆發後，美國直接凍結了俄羅斯3000多億美元的美元資產，還把俄羅斯踢出SWIFT系統。這一下給全世界敲響了警鐘，今天美國能凍結俄羅斯的資產，明天會不會因為一點分歧，就凍結其他國家的資產？

阿根廷就是因為怕被美國制裁，2025年跟中國做糧食貿易時，直接用人民幣結算了價值12億美元的粟米出口。巴西跟中國做大豆貿易，也放棄美元，改用人民幣，巴西農業部部長說，我們不想把雞蛋放在一個籃子裏，人民幣更安全。現在全球有100多個國家在推動去美元化，東盟10國搞區域內本幣結算，印度跟馬來西亞用盧比和令吉做生意，土耳其跟伊朗用里拉和里亞爾結算，這些國家不是討厭美元，而是怕被美國卡脖子。美國的制裁不僅沒達到目的，反而搬起石頭砸自己的腳，把愈來愈多的國家推向人民幣陣營。

美國的債務問題已經到了爆雷的邊緣，截至2025年9月，美國國債規模突破38萬億美元。美國全年GDP才29萬億美元，債務比全年產值還多9萬億，根本還不起，為了還債，美國只能靠印鈔票。2025年以來，美聯儲已經連續減息3次，美元匯率便一路下跌，兌人民幣匯率曾跌到6.9，創下兩年新低，美元貶值讓各國手裏的外匯儲備不斷縮水，日本有1.2萬億美元外匯儲備，因為美元貶值，2025年上半年就蒸發了1100億美元。印度的外匯儲備也縮水了600億美元，印度央行行長在議會聽證會上說，美元貶值正在吞噬我們的財富，各國減持美元是必然選擇。

美元能成為世界貨幣核心，使全球各國都需要有美元做生意，但現在全球市面上的美元愈來愈少，使用場景也在不斷萎縮。2025年美國對中國的電子產品加徵關稅，導致中國對美出口減少15%；對歐盟的汽車加徵關稅，歐盟對美出口減少12%。美國買的東西少了，全球市面上的美元自然就少了。2025年上半年，全球美元跨境支付金額按年減少8%，這是2008年金融危機以來最大跌幅。

更要命的是，愈來愈多的國家開始繞開美元。中國跟俄羅斯做貿易，用人民幣和盧布結算；巴西跟阿根廷做貿易，用雷亞爾和披索結算；東盟國家之間的貿易，用本幣結算的比例已經超過30%。SWIFT的數據顯示，2025年9月，人民幣在全球支付貨幣中的佔比達到3.2%，雖然排名第5，但每月都在上升。國際清算銀行(BIS)的報告更嚇人，人民幣在外匯交易市場的佔比已經達到8.5%，比2022年提高1.5個百分點，現在去東南亞旅遊，很多商店都能直接用人民幣付款，在中東買石油也能用人民幣結算，美元的存在感正在愈來愈弱。

人民幣崛起利好中國盟友

很多人覺得人民幣崛起是要替代美元，其實不是。中國要走的路是建立一個多元公平的全球貨幣格局，讓各國不用再依賴單一貨幣，而人民幣能崛起，靠的是3個實實在在的底層邏輯。

貨幣的價值最終靠的是背後的生產力支撐。美元以前厲害，是因為美國的工業產能全球第一，手裏有美元，就能買到美國的汽車、飛機、芯片；但現在中國已經成了全球製造業的中心，全球70%的家電、50%的鋼鐵、40%的光伏板、30%的手機都是中國製造，手裏有人民幣，就能買到這些實實在在的東西。

俄羅斯最有體會，被美國制裁後，俄羅斯買不到西方的汽車、機床、電子產品，但拿著人民幣就能從中國買到，從奇瑞的汽車、瀋陽機床的數控機床，到華為的武器裝置、大疆的無人機，甚至連核電站的零件都能買到。俄羅斯工業部長曼圖羅夫說，人民幣對我們來說不是替代貨幣，而是生存貨幣，沒有人民幣，我們的很多工廠都得停工。

沙特也是一樣，拿著人民幣不僅能從中國買到彩虹四號無人機、052D驅逐艦的技術，還能引進中國的高鐵、太陽能電站建設團隊。2025年，中沙合作建設的利亞德到吉達高鐵開工，總投資200億美元，全部用人民幣結算，這條高鐵建成後，沙特的物流效率能提高50%，每年能帶動GDP增長1.2%，對企業來說這更是實實在在的好處。

澳洲力拓用人民幣結算鐵礦石後，財務總監算了筆帳，以前收美元得付1.5%的清算手續費，還得承擔匯率波動風險，現在用人民幣，手續費降到0.3%，當天到帳一年能省2億美元成本。

中國是全球最大的貿易國，2024年出入口總額達到61.6萬億元，佔全球貿易總額的18%以上，跟中國做生意的國家有200多個，對這些國家來說，用人民幣結算不是選擇題，而是必答題。

以前跟中國做生意，得先把本國貨幣換成美元，再用美元支付，比如巴西的咖啡豆出口商要把雷亞爾換成美元，再用美元買中國的產品，中間要換兩次匯，手續費高不說，還得等3天至5天清算。2025年上半年，人民幣跨境收付金額達到35萬億元，按年增長14%，其中貨物貿易人民幣結算佔比達到28%，創下歷史新高。這些數據說明，人民幣國際化是市場自然選擇的結果。

現在金磚集團有15個成員國，覆蓋全球40%的人口和30%的GDP，最近正在規劃發行金磚貨幣，這款貨幣不是人民幣，但背後有人民幣注資背書，比如巴西跟南非做礦產貿易，用金磚貨幣結算，背後就是人民幣在保障支付安全。2025年上半年，金磚國家之間用人民幣結算的貿易額達到5600億美元，按年增長45%。

其次是本幣互換協議，中國已經跟100多國家簽了本幣互換協議，總金額超過400億美元，這些協議就像安全網，讓各國在貿易結算時不用依賴美元。比如巴基斯坦被美國制裁後無法用美元入口石油，就透過中巴本幣互換協議，用人民幣從中國進口了150億美元石油，保障了國內能源供應。

還有一帶一路倡議，在一帶一路的專項裏，人民幣已經成了重要的結算貨幣。華企在一帶一路國家的投資中，人民幣結算佔比達到35%，比2022年提高了12個百分點。更值得一提的是基礎設施建設，銀聯國際已經在20個拉美國家開展業務，在巴西，秘魯等開通了300多萬台POS終端，支援揮手即支付。

2025年7月，銀聯還跟工商銀行巴西分行合作，在巴西零售領域實現跨境人民幣結算，現在在巴西的超市買東西，刷中國的銀聯卡就能直接用人民幣付款，跟在國內一樣方便。

人民幣雖然在石油、鐵礦石領域取得了突破，但也不能盲目樂觀，人民幣國際化是一條漫長的路，機遇背後還有4大挑戰需要應對，每一個都不容易。

隨著境外流通的人民幣愈來愈多，國內的金融體系會受到更多外部影響，比如人民幣匯率，以前主要受國內經濟形勢影響，現在還要考慮全球人民幣的供需關係及各國的貨幣政策變化。2025年美聯儲減息時，大量美元流入中國，推高了人民幣匯率，導致中國企業的成本增加，不少中小企業只能靠出口退稅勉強維持。

更危險的是國際金融市場波動，2015年6月歐洲債務危機爆發，大量資金從歐洲流出，一部分流入中國，推高了A股和地產價格，另一部分流入新興市場，導致人民幣短期貶值，央行不得不出手干預，用外匯儲備穩定匯率，這說明中國的金融體系，還需要進一步完善，提高抗風險能力。

人民幣要走向國際，就需要往全球投放更多人民幣，讓各國手裏有足夠的人民幣用於結算，而投放人民幣的主要方式，就是增加入口，多買其他國家的商品和服務，比如多買巴西的大豆、澳洲的鐵礦石、沙特的石油，這樣其他國家手裏才有人民幣。

可是，現在中國的國際貿易還是以順差為主，2024年貿易順差達到4.6萬億美元，也就是說，中國賣出去的東西比買進來的多，人民幣不僅沒往外投，反而在往國內流。

長期來看，中國可能需要從貿易順差，轉向貿易逆差，但這會影響國內就業和經濟增長，比如減少出口，會導致部分出口企業倒閉，工人失業，怎麼在保持經濟穩定和投放人民幣之間找到平衡，是人民幣國際化過程中，必須解決的問題。

目前央行的做法是透過本幣互換協議，和一帶一路投資投放人民幣，但這還不夠，未來可能需要進一步擴大入口，比如增加消費品、服務的入口，既滿足國內需求，又投放到人民幣，雖然美元的地位在衰落，但使用它的慣性依然不可小覷。美元在全球外匯儲備中的佔比還是超過56%，在全球貿易結算中的佔比依然高達50%以上，很多國際大宗商品，比如銅、鋁、小麥的定價機制還是以美元為基礎，比如倫敦金屬交易所的銅價還是用美元計價。

更重要的是美元穩定幣，USDT、USDC等美元穩定幣在全球穩定幣市場中佔據絕對主導地位，市值超過1.2萬億美元。多數加密貨幣交易、跨境支付都用美元穩定幣，這進一步加強美元的主導地位。

人民幣國際化必然會觸動美國的利益，美國肯定會採取各種手段遏制，比如透過貿易戰。2025年美國對中國的電動車加徵關稅，試圖減少中國對美出口，從而減少人民幣的使用；透過技術封鎖，限制中國芯片，人工智能技術出口，試圖削弱中國的生產力優勢；透過外交施壓，說服盟友不用人民幣結算，比如美國曾說服日本，不用人民幣買伊朗石油；地緣政治衝突也會影響人民幣的推廣。2024年中東局勢緊張時，沙特也曾短暫減少人民幣結算佔比，怕得罪美國。雖然這些情況後來都恢復了，但這種不確定性會影響各國對人民幣的信心，畢竟沒有那個國家願意用一種受地緣政治影響大的貨幣。

中國亦積極應對這些挑戰，比如推出人民幣穩定幣，與美元穩定幣競爭，發展壯大人民幣債券市場，讓各國更願意持有人民幣資產，加快金融市場開放，讓外資更容易進入中國市場，只要穩紮穩打，這些挑戰都能慢慢解決。按照現在的發展速度，未來10年，全球貨幣格局會發生根本性變革，不是人民幣替代美元，而是多強並存，美元依然是第一大貨幣，但佔比會降到40%左右，歐元維持在20%左右，人民幣會上升到10%到15%，金磚貨幣、日圓、英鎊瓜分剩下的份額。

2025年，中國已經開始用人民幣買俄羅斯的天然氣，2026年計劃將人民幣結算佔比提到50%。在糧食領域，中國正在跟巴西阿根廷談人民幣結算大豆、粟米，預計2027年人民幣在糧食貿易中的結算佔比會超過20%。

除了全球層面的多強並存，區域貨幣合作會更緊密，東盟十國可能會推出東盟結算貨幣，與人民幣美元形成互補；非洲會加強非洲法郎與人民幣的合作；拉美會推動南方共同市場本幣結算，這些區域貨幣合作會進一步減少對美元的依賴。中國會繼續加深與一帶一路沿線國家的貨幣合作，擴大本幣互換協議規模，完善跨境支付基礎設施，比如在東南亞，中國正在推動人民幣到東盟貨幣直接交易，減少中間兌換環節。在中東正在建設人民幣跨境支付系統，CIPS中東節點，提高人民幣結算效率。

數碼人民幣會成為人民幣國際化的加速器，數碼人民幣具有安全、高效、低成本的特點，能解決跨境支付中的清算慢手續費高問題，比如以前跨境支付需要3天至5天，手續費1%至2%，現在用數碼人民幣幾分鐘就能到帳，手續費不到0.1%。未來數碼人民幣會在一帶一路專項，跨境電商大宗商品結算中廣泛應用，比如在泰國高鐵專項中，工人可以用數碼人民幣領工資，直接在當地超市消費。在義烏跨境電商中，商家可以用數碼人民幣收中東客戶的貨款實施到帳。在鐵礦石結算中，中國鋼廠可以用數碼人民幣直接付給澳洲礦企，避免匯率波動風險。更重要的是，數碼人民幣的可追溯性，能有效防範洗錢、恐怖融資等風險，提升人民幣的國際信用。2025年中國已經與俄羅斯、阿聯酋等國開展數碼人民幣跨境支付試點，預計2030年，數碼人民幣在跨境支付中的佔比會超過30%。

美元衰落，本質上是美國自己濫用霸權，透支信用的結果，頻繁的金融制裁、不斷膨脹的債務、混亂的政治局面，讓各國對美元失去了信任。美元的衰落是必然趨勢，只是時間早晚的問題，人民幣國際化的路還很長，會面臨金融體系衝擊，貿易平衡，地緣政治等各種挑戰。未來10年，會看到一個更加多元的，全球貨幣格局，人民幣會在其中扮演重要角色。

筆者多年來謂：美息勿近，人仔可親，至今算是兌現了起碼一半。

資料來源：《美元地位不保！沙特印度瘋搶人民幣，石油鐵礦都改用人民幣結算》－－全球論政

連結：https://youtu.be/0zZflzizSl0?si=fjswOm-oVQ4XoAGR

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）