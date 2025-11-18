賴清德上台以來加快推動台獨步伐，北京近期亦作出新一輪因應措施，破天荒第一次對台灣現任立委採取「跨境司法」手段，點名台獨立委沈伯洋發出「紅色通緝令(Red Notice)」（大陸稱「紅通」、「紅色通報」）。

北京2021年起，針對島內台獨分子訂出台獨頑固分子名單以來，被綠營傳媒認為只是口頭恐嚇，只要不去大陸和港澳根本沒有影響，實質力度不痛不癢，反而可以讓這些人在獨派的地位提升。

沈伯洋將成為第一個被大陸發布「紅色通緝令」的台獨立委

不過，央視日前發布影片《起底台獨沈伯洋》（視頻網址：https://tv.cctv.com/2025/11/08/VIDEkCsjDG9QOhcndvsynhfF251108.shtml），批評他種種台獨行徑已違反《反分裂國家法》，並由重慶公安負責立案調查。後續進入司法程序後將發布通緝令，顯示對台獨分子的追捕進入另一階段。

有別於過往國台辦先後宣布12名台獨頑固分子名單時，當事人除了以感到光榮、驕傲回應，民進黨還大力護航，這次台灣當局看似冷處理。「行政院長」卓榮泰的回應是「不要擔心」、「相信你自己可以解決」；主管兩岸事務的邱垂正回應立委質詢，如何「保護」沈伯洋時，也只是不斷重覆，要台灣民眾展現團結，呼籲北京不要破壞兩岸關係。

相較於台獨頑固分子，沈伯洋的「地位」似乎更「獨」、更高，他是民進黨提名的不分區立委第一名，輿論大多解讀為賴清德的第一愛將。依照賴清德的個性，肯定把對岸的舉動大肆批評一番，甚至可能找嫁到台灣的大陸新娘出氣，實施另一輪不人道制裁。但賴清德卻低調地把球踢給國民黨籍「立法院長」韓國瑜，要韓國瑜動員立委聲援。明眼人都可看出，綠營已把沈伯洋當成棄子。

與其說賴清德不挺，不如說是政治現實和他無能為力。沈伯洋曾只是一名補習班教師，從美國留學返台迅速成為民進黨座上賓，並獲得不分區立委排第一的提名。島內傳媒陸續揭穿，他近年收受美國巨額金錢資助，等於成為美國政府在台代言人。綠營政治人物更點出，他是拜登執政時民主黨安插在台灣政壇的傀儡，但現在已是特朗普時代，賴清德如大張旗鼓保護拜登時期的遺物，恐怕在中美之間變得裏外不是人。在藍營支持者眼中，沈伯洋更是拿了美國人錢的漢奸，名乎其實的賣台第一人。

輿論質疑賴清德未有全力保護第一愛將沈伯洋

沈伯洋當然表現出一副天不怕地不怕的樣子，並且前往德國國會出席聽證會，向外界證明大陸的「紅色通緝令」對他沒有作用。再加上國際刑警組織表示不會引渡政治犯，讓人以為通緝形同虛設。

其實沈伯洋能自由進出德國，一則是大陸並未和德國簽訂引渡條約，再者是中德雖然有司法互助條約，但僅限於已被判刑的通緝人士，他其實是看出法律上的空窗期，抓緊時間來演戲。目前與北京簽署並已生效的引渡條約國家有47個，涵蓋亞洲、歐洲、非洲、美洲等多個地區，他只要前往甚至過境這些國家，都有可能被捕送往大陸。至於國際刑警「紅色通緝令」不包含政治犯的規定，筆者相信既然央視開了頭播出特別報道，肯定不會雷聲大雨點小，負責的重慶公安應有對策，例如掌握沈伯洋其他刑事犯罪證據，以刑事而非政治理由進行引渡。而且，在眾多台獨頑固分子中，為甚麼先挑沈伯洋？理由就是抓他不但師出有名，而且肯定最有把握。

就算沈伯洋不去這47個和北京簽訂引渡條約的國家，大陸也和84國締結司法協助領域條約。有法律專家根據過往案例分析，如果這些國家和北京關係良好，可以在沈伯洋過境或入境檢查護照時，以各種理由拘留並遣送到大陸。

繼沈伯洋之後，福建省泉州公安局又發布懸賞通告，徵集公開迫害台灣大陸新娘的台獨網紅「八炯」（溫子渝）與「閩南狼」（陳柏源）違法犯罪線索，並且開出新台幣百萬懸賞金。

至於會不會有第四、第五甚至更多台獨人士被立案調查，從近期台獨人士轉趨低調並紛紛神隱來看，相信他們心中會覺得有可能。如果現在出來聲援沈伯洋，正好吸引北京的目光，搞不好成為下個被立案調查的對象。

在北京連番出手後，台灣民意基金會最新民調顯示，44.3%民眾認為台灣應獨立，與2024年12月民調相比，支持台灣獨立比例下滑7.5個百分點，挺獨勢力流失，行動明顯有效。可以預見，北京未來的打壓台獨動作，很可能更進一步升級。