歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」
美食情報
美食優惠

旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」

肥碌大食遊
曾智華
肥碌大食遊
PHOTO:相片由作者提供

　　人以群居物以類聚，搞搞吓，越來越多老友加入我個「為食鬼大隊」，講都唔信，人數已二百多。意即，如我哋一齊出動，都咪話唔震撼！當然，絕少會如此，多只是數十至上百。

 

旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」

我的「為食鬼大隊」，凡出動就有幾十至百幾人。

 

　　小弟呢個團，可以畀團友「點唱」，即係乜？即係你想食乜，有要求，我盡量安排。

 

　　做分銷報紙的老友「將軍榮」，日日四點起身捱，至傍晚才收工，經常冇啖好食。遇上小弟，發達，幾乎歎番過去三十年冇機會一嚐的美食。上月佢又提出：「碌sir，我發夢都想飲返童年至愛的湯——昆布海草大山地煲豬踭粉腸豬橫脷。唉⋯⋯近廿年四圍搵，次次食白果，好生思念啊，有冇機會幫幫忙？」

 

　　「阿榮，呢個湯煩到震，淨係洗海草洗豬雜已搞幾個鐘，又賣唔起價錢，邊有酒樓肯做吖。況且，煲出來墨汁咁，有點嚇人，後生仔女見到都怕怕，為滿足你，咁啦，幾時生日呀？」

 

　　「下個月，睇睇能否願望成真啦。」

 

　　喂，你叫我走去求一般酒樓的老闆，真係開唔到口，咁煩，推你唔係，應承，分分鐘廚房大佬翻面，你估好得閒咩？

 

　　終於諗呀諗，有啦，老友九叔屬老派人，開設的「小皇府」，預早約就肯做度身訂造私房菜，佢個仔Raymond如今揸Fit，可能願意噃。

 

　　「碌 sir，啱啱我哋大廚也愛做懷舊菜，呢味湯，包我身上啦！下個月先食，夠時間嘅。」

 

旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」

小皇府主打粥粉面飯廣東點心，但預訂，可吃到消失中的懷舊菜式。

 

　　一天光晒。前晚日子到，大隊為食鬼操去MOKO商場2樓，殺入貴賓房。

 

　　呢次晚餐， Raymond發辦，再交大廚施展渾身解數，做出九十八分。內容：米王白灼鮮豬雜、薑葱啫啫黃鱔煲、昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷、獅頭魚兩食（翡翠炒球、蒜香骨腩）、游水大墨魚兩食（西蘭花炒花枝片、炸手搓花枝球）、避風塘脆皮鮮牛腩、砂薑生煎新鮮雞、手磨蛋白杏仁茶、懷舊千層蛋散。

 

　　如此陣容加好味到飛起，怎不飽到碌地？

 

　　Raymond真真挑戰高難度，所用的腰膶，不知何處取貨，水準直逼昔日與輝哥返順德夜晚出動食即劏溫體豬水平。黃鱔脆口煙韌用煲仔啫啫，冇得頂。獅頭魚乃季節海魚，不時不食。大墨魚相當罕有，Raymond不知走遍幾多街市才搵到，師傅手搓墨魚丸，入口彈下彈下。牛腩與雞其他中高檔食肆得嚐，不算最大驚喜。

 

旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」

此乃天花板之作──粥油浸豬雜。

 

旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」

生劏啫啫黃鱔件件彈牙鮮美。

 

旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」

獅頭魚不常有，肉柔滑細嫩，炸頭腩送酒佳選。

 

旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」

游水大墨魚兩味，眼睛先享受。

 

　　是晚「將軍榮」指定的「生日湯」，喂喂，湯料先上，黑漆漆一堆嘢，唔知係乜真係唔敢食。湯又如何，簡直似足墨汁，年青人見到肯定彈開唔敢飲，乜嚟㗎？但我哋呢班為食鬼，全部五十至七十幾，早晚發夢都諗住佢，怎不一人狂灌兩大碗。

 

旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」

這碗湯，香港罕有酒家肯/懂做了！

 

旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」

湯料山仔咁高！

 

　　再嚟捧住壽包唱生日歌，完成極滿足的一餐才歡樂今宵再會。

 

旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」

「將軍榮」這頓生日宴，肯定沒齒難忘。

 

旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」

懷舊千層蛋散，睇下都開心！

 

小皇府

地址：九龍旺角新世紀MOKO商場205號

電話： 2382  0026

 

Tags:#食家之選#懷舊菜#Moko#旺角美食#私房菜
Add a comment ...Add a comment ...
「大姐明」推介佐敦懷舊菜，老老實實大件抵食
更多肥碌大食遊文章
「大姐明」推介佐敦懷舊菜，老老實實大件抵食
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處