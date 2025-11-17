旺角懷舊粵菜私房菜：幾乎失傳「昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷」、天花板之作「粥油浸豬雜」

人以群居物以類聚，搞搞吓，越來越多老友加入我個「為食鬼大隊」，講都唔信，人數已二百多。意即，如我哋一齊出動，都咪話唔震撼！當然，絕少會如此，多只是數十至上百。

我的「為食鬼大隊」，凡出動就有幾十至百幾人。

小弟呢個團，可以畀團友「點唱」，即係乜？即係你想食乜，有要求，我盡量安排。

做分銷報紙的老友「將軍榮」，日日四點起身捱，至傍晚才收工，經常冇啖好食。遇上小弟，發達，幾乎歎番過去三十年冇機會一嚐的美食。上月佢又提出：「碌sir，我發夢都想飲返童年至愛的湯——昆布海草大山地煲豬踭粉腸豬橫脷。唉⋯⋯近廿年四圍搵，次次食白果，好生思念啊，有冇機會幫幫忙？」

「阿榮，呢個湯煩到震，淨係洗海草洗豬雜已搞幾個鐘，又賣唔起價錢，邊有酒樓肯做吖。況且，煲出來墨汁咁，有點嚇人，後生仔女見到都怕怕，為滿足你，咁啦，幾時生日呀？」

「下個月，睇睇能否願望成真啦。」

喂，你叫我走去求一般酒樓的老闆，真係開唔到口，咁煩，推你唔係，應承，分分鐘廚房大佬翻面，你估好得閒咩？

終於諗呀諗，有啦，老友九叔屬老派人，開設的「小皇府」，預早約就肯做度身訂造私房菜，佢個仔Raymond如今揸Fit，可能願意噃。

「碌 sir，啱啱我哋大廚也愛做懷舊菜，呢味湯，包我身上啦！下個月先食，夠時間嘅。」

小皇府主打粥粉面飯廣東點心，但預訂，可吃到消失中的懷舊菜式。

一天光晒。前晚日子到，大隊為食鬼操去MOKO商場2樓，殺入貴賓房。

呢次晚餐， Raymond發辦，再交大廚施展渾身解數，做出九十八分。內容：米王白灼鮮豬雜、薑葱啫啫黃鱔煲、昆布海草大山地煲豬踭豬粉腸豬橫脷、獅頭魚兩食（翡翠炒球、蒜香骨腩）、游水大墨魚兩食（西蘭花炒花枝片、炸手搓花枝球）、避風塘脆皮鮮牛腩、砂薑生煎新鮮雞、手磨蛋白杏仁茶、懷舊千層蛋散。

如此陣容加好味到飛起，怎不飽到碌地？

Raymond真真挑戰高難度，所用的腰膶，不知何處取貨，水準直逼昔日與輝哥返順德夜晚出動食即劏溫體豬水平。黃鱔脆口煙韌用煲仔啫啫，冇得頂。獅頭魚乃季節海魚，不時不食。大墨魚相當罕有，Raymond不知走遍幾多街市才搵到，師傅手搓墨魚丸，入口彈下彈下。牛腩與雞其他中高檔食肆得嚐，不算最大驚喜。

此乃天花板之作──粥油浸豬雜。

生劏啫啫黃鱔件件彈牙鮮美。

獅頭魚不常有，肉柔滑細嫩，炸頭腩送酒佳選。

游水大墨魚兩味，眼睛先享受。

是晚「將軍榮」指定的「生日湯」，喂喂，湯料先上，黑漆漆一堆嘢，唔知係乜真係唔敢食。湯又如何，簡直似足墨汁，年青人見到肯定彈開唔敢飲，乜嚟㗎？但我哋呢班為食鬼，全部五十至七十幾，早晚發夢都諗住佢，怎不一人狂灌兩大碗。

這碗湯，香港罕有酒家肯/懂做了！

湯料山仔咁高！

再嚟捧住壽包唱生日歌，完成極滿足的一餐才歡樂今宵再會。

「將軍榮」這頓生日宴，肯定沒齒難忘。

懷舊千層蛋散，睇下都開心！

小皇府

地址：九龍旺角新世紀MOKO商場205號

電話： 2382 0026