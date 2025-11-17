鞏俐戴51卡藍寶石現身卡地亞晚宴，郭晶晶密實打扮展貴氣

國際影星鞏俐日前在北京出席卡地亞晚宴，她穿上低胸裝外襯綠色外套，配戴51.7卡海藍寶石頸鏈，霸氣十足有如女皇登場。昔日「跳水皇后」郭晶晶同樣在晚宴上現身，密實打扮雍容華貴，二人平分春色。

即將在今年年尾「登六」的鞏俐，依然明艷照人，日前在北京出席品牌卡地亞的晚宴，同場有不少名人亮相，包括「跳水皇后」郭晶晶、影星那英、李現、張震，以及內地影后宋佳等。

鞏俐戴上51.70卡海藍寶石頸鏈現身晚宴成為全場焦點，身上只是展露了輕微的歲月痕跡，網上流傳一批影片截圖，指她臉上有細紋以及皮膚鬆弛、發現頭頂有幾根白髮。不過，從大部分與其他賓客合照上，可見她仍然保養得宜、仍然艷壓全場。她被形容有如「女皇登場」，在場不少名人也跟她合照，十分受歡迎，她亦很友善來者不拒。

同場，還有已嫁入豪門做少奶奶的昔日「跳水皇后」郭晶晶，她一貫低調作風穿上黑色樽領長裙，同樣戴上巨型鑽飾，顯得雍容華貴。她與鞏俐在場中相遇被影相，誰也搶不了對方的風頭。

鞏俐有3招保養方法，簡單到大家也能做到。她認為充足睡眠能保養好肌膚，所以會把握時間睡覺。雖然當年時常要捱夜拍戲，未必能夠有充足休息時間，所以她把握機會在片場內「補眠」，一有空檔就會閉目養神。同時在飲食上亦十分講究，為保持嫩肌，她會減少吃煎炸等刺激食物，盡量多吃蔬果，吃肉的話則是會選擇牛肉及羊肉來攝取蛋白質，亦會多喝養顏湯水。鞏俐早已養成跑步的習慣，也會不時打羽毛球、網球等，強身健體且保養身材勻稱。

鞏俐現時生活無憂，於2017年她被發現與77歲法國電子音樂家Jean-Michel Jarre拍拖，2019年再婚，婚後隨丈夫定居法國，二人不時被影到手拖手行街。回顧她過去的感情生活也甚豐富，與張藝謀在事業、感情上也是合作無間的親密伴侶，合作拍攝過一系列電影，令二人的事業走上巔峰。昔交往8年後分手收場。隨後她與英美菸草公司香港總裁黃和祥結婚，2008年11月8日入籍新加坡，兩人卻在2010年離婚。