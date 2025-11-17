歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

Carousell買羽毛球拍 付款後被告知「已售罄」！受害人...
財富管理 騙局大拆解

Carousell買羽毛球拍 付款後被告知「已售罄」！受害人...
中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡:半年反覆病例、飲食宜...
中醫養生 中醫話

中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡:半年反覆病例、飲食宜...
一盒收藏Dior經典！開箱 Dior Le 30 Monta...
Beauty

一盒收藏Dior經典！開箱 Dior Le 30 Monta...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
鞏俐戴51卡藍寶石現身卡地亞晚宴，郭晶晶密實打扮展貴氣
娛樂新聞

鞏俐戴51卡藍寶石現身卡地亞晚宴，郭晶晶密實打扮展貴氣

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　國際影星鞏俐日前在北京出席卡地亞晚宴，她穿上低胸裝外襯綠色外套，配戴51.7卡海藍寶石頸鏈，霸氣十足有如女皇登場。昔日「跳水皇后」郭晶晶同樣在晚宴上現身，密實打扮雍容華貴，二人平分春色。

 

　　即將在今年年尾「登六」的鞏俐，依然明艷照人，日前在北京出席品牌卡地亞的晚宴，同場有不少名人亮相，包括「跳水皇后」郭晶晶、影星那英、李現、張震，以及內地影后宋佳等。

 

鞏俐戴51卡藍寶石現身卡地亞晚宴，郭晶晶密實打扮展貴氣

 

　　鞏俐戴上51.70卡海藍寶石頸鏈現身晚宴成為全場焦點，身上只是展露了輕微的歲月痕跡，網上流傳一批影片截圖，指她臉上有細紋以及皮膚鬆弛、發現頭頂有幾根白髮。不過，從大部分與其他賓客合照上，可見她仍然保養得宜、仍然艷壓全場。她被形容有如「女皇登場」，在場不少名人也跟她合照，十分受歡迎，她亦很友善來者不拒。

 

鞏俐戴51卡藍寶石現身卡地亞晚宴，郭晶晶密實打扮展貴氣

 

　　同場，還有已嫁入豪門做少奶奶的昔日「跳水皇后」郭晶晶，她一貫低調作風穿上黑色樽領長裙，同樣戴上巨型鑽飾，顯得雍容華貴。她與鞏俐在場中相遇被影相，誰也搶不了對方的風頭。

 

　　鞏俐有3招保養方法，簡單到大家也能做到。她認為充足睡眠能保養好肌膚，所以會把握時間睡覺。雖然當年時常要捱夜拍戲，未必能夠有充足休息時間，所以她把握機會在片場內「補眠」，一有空檔就會閉目養神。同時在飲食上亦十分講究，為保持嫩肌，她會減少吃煎炸等刺激食物，盡量多吃蔬果，吃肉的話則是會選擇牛肉及羊肉來攝取蛋白質，亦會多喝養顏湯水。鞏俐早已養成跑步的習慣，也會不時打羽毛球、網球等，強身健體且保養身材勻稱。

 

鞏俐戴51卡藍寶石現身卡地亞晚宴，郭晶晶密實打扮展貴氣

鞏俐戴51卡藍寶石現身卡地亞晚宴，郭晶晶密實打扮展貴氣

 

　　鞏俐現時生活無憂，於2017年她被發現與77歲法國電子音樂家Jean-Michel Jarre拍拖，2019年再婚，婚後隨丈夫定居法國，二人不時被影到手拖手行街。回顧她過去的感情生活也甚豐富，與張藝謀在事業、感情上也是合作無間的親密伴侶，合作拍攝過一系列電影，令二人的事業走上巔峰。昔交往8年後分手收場。隨後她與英美菸草公司香港總裁黃和祥結婚，2008年11月8日入籍新加坡，兩人卻在2010年離婚。

 

鞏俐戴51卡藍寶石現身卡地亞晚宴，郭晶晶密實打扮展貴氣

 

Tags:#鞏俐#郭晶晶#張震#卡地亞#影視娛樂#娛樂新聞#保養
Add a comment ...Add a comment ...
74歲李司棋遇電話詐騙黨，訛稱急做手術過數 《溏心風暴》荷媽「上身」精明擊退
更多娛樂文章
74歲李司棋遇電話詐騙黨，訛稱急做手術過數 《溏心風暴》荷媽「上身」精明擊退
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處