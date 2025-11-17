羅家英汪明荃不丹影婚紗照，獲大師加持，輕吻嬌妻：還咗心願

汪明荃（Liza）近日去不丹拍攝旅遊節目《帶阿姐看世界》，羅家英更以「神秘嘉賓」身份一同前往拍攝。整個旅程二人的服裝也刻意配襯過，連日來汪明荃在社交平台曬出多張夫妻合照放閃、大曬甜蜜。行程到尾聲，二人更穿上不丹傳統禮服拍攝婚紗照，羅家英忍不住親吻汪明荃的額頭，超級浪漫！

汪明荃先後跟「小鮮肉」藝人 周嘉洛、周奕瑋、阮浩棕等人，分別去到澳洲、日本和摩洛哥等地拍攝旅遊節目《帶阿姐看世界》，日前汪明荃出發拍攝最後一站，跟丈夫羅家英前往世界上最快樂的地方不丹。今次行程更遇上不丹四世國王的70歲生日，全國放假三天，當地充滿熱鬧氣氛。

出發前，羅家英跟汪明荃接受訪問時，羅家英掩飾不了興奮，不斷自爆去到當地要跟汪明荃穿上民族服裝影婚紗相，但當時汪明荃卻有點害羞地表示要「諗諗先」。當然，在最快樂的國度下，汪明荃也被歡樂氣氛感染，在行程尾聲她終於答應與羅家英穿上不丹的傳統服裝，於當地著名勝地普納卡吊橋影相，還在慶祝儀式上幸運地獲得奇美拉康寺喇嘛大師祝福。

汪明荃分享了多張婚紗合照，她像小鳥伊人般手挽著丈夫羅家英影相。在美人靚景前，羅家英也忍不住要親吻汪明荃額頭，十分浪漫。在這次行程，二人走訪多個地方體驗當地的文化，玩得非常開心。

其實今次旅程以及影婚紗相，對汪明荃及羅家英來說都意義重大，他們2009年在美國註冊結婚，之後一直沒有正式影過婚紗相，羅家英對此一直耿耿於懷，二人都很開心今次能在旅程中達成願望。汪明荃表示：「佢成日問我哋幾時影返輯相，今次我冇特別同佢講，因為我要嚟到呢度先知啱唔啱，最後落實影相，仲有大師同宗教嘅祝福，有好多村民同我哋慶祝，佢哋煮啲嘢都好好食架，真係好難忘。」羅家英感慨地表示已經滿足了自己的心願。

不丹這個地方，眾所周知被喻為世界上最幸福的地方，劉嘉玲和梁朝偉於2008年同樣選擇在不丹舉行了婚禮，結束20年的愛情長跑。當日二人的婚禮受到不丹王室的祝福，王菲、林青霞等眾多演藝圈好友也到場祝賀，傳媒也飛往當地採訪。