歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
羅家英汪明荃不丹影婚紗照，獲大師加持，輕吻嬌妻：還咗心願
娛樂新聞

羅家英汪明荃不丹影婚紗照，獲大師加持，輕吻嬌妻：還咗心願

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　汪明荃（Liza）近日去不丹拍攝旅遊節目《帶阿姐看世界》，羅家英更以「神秘嘉賓」身份一同前往拍攝。整個旅程二人的服裝也刻意配襯過，連日來汪明荃在社交平台曬出多張夫妻合照放閃、大曬甜蜜。行程到尾聲，二人更穿上不丹傳統禮服拍攝婚紗照，羅家英忍不住親吻汪明荃的額頭，超級浪漫！

 

Read more：78歲羅家英四度患癌：前列腺癌手術有後遺症與汪明荃財政獨立曾送千萬物業

 

　　汪明荃先後跟「小鮮肉」藝人 周嘉洛、周奕瑋、阮浩棕等人，分別去到澳洲、日本和摩洛哥等地拍攝旅遊節目《帶阿姐看世界》，日前汪明荃出發拍攝最後一站，跟丈夫羅家英前往世界上最快樂的地方不丹。今次行程更遇上不丹四世國王的70歲生日，全國放假三天，當地充滿熱鬧氣氛。

 

羅家英與汪明荃影於不丹影婚紗相，獲大師加持，輕吻嬌妻：還咗心願

羅家英與汪明荃影於不丹影婚紗相，獲大師加持，輕吻嬌妻：還咗心願

 

　　出發前，羅家英跟汪明荃接受訪問時，羅家英掩飾不了興奮，不斷自爆去到當地要跟汪明荃穿上民族服裝影婚紗相，但當時汪明荃卻有點害羞地表示要「諗諗先」。當然，在最快樂的國度下，汪明荃也被歡樂氣氛感染，在行程尾聲她終於答應與羅家英穿上不丹的傳統服裝，於當地著名勝地普納卡吊橋影相，還在慶祝儀式上幸運地獲得奇美拉康寺喇嘛大師祝福。

 

羅家英與汪明荃影於不丹影婚紗相，獲大師加持，輕吻嬌妻：還咗心願

羅家英與汪明荃影於不丹影婚紗相，獲大師加持，輕吻嬌妻：還咗心願

 

　　汪明荃分享了多張婚紗合照，她像小鳥伊人般手挽著丈夫羅家英影相。在美人靚景前，羅家英也忍不住要親吻汪明荃額頭，十分浪漫。在這次行程，二人走訪多個地方體驗當地的文化，玩得非常開心。

 

羅家英與汪明荃影於不丹影婚紗相，獲大師加持，輕吻嬌妻：還咗心願

 

　　其實今次旅程以及影婚紗相，對汪明荃及羅家英來說都意義重大，他們2009年在美國註冊結婚，之後一直沒有正式影過婚紗相，羅家英對此一直耿耿於懷，二人都很開心今次能在旅程中達成願望。汪明荃表示：「佢成日問我哋幾時影返輯相，今次我冇特別同佢講，因為我要嚟到呢度先知啱唔啱，最後落實影相，仲有大師同宗教嘅祝福，有好多村民同我哋慶祝，佢哋煮啲嘢都好好食架，真係好難忘。」羅家英感慨地表示已經滿足了自己的心願。

 

羅家英與汪明荃影於不丹影婚紗相，獲大師加持，輕吻嬌妻：還咗心願

 

　　不丹這個地方，眾所周知被喻為世界上最幸福的地方，劉嘉玲和梁朝偉於2008年同樣選擇在不丹舉行了婚禮，結束20年的愛情長跑。當日二人的婚禮受到不丹王室的祝福，王菲、林青霞等眾多演藝圈好友也到場祝賀，傳媒也飛往當地採訪。

 

羅家英與汪明荃影於不丹影婚紗相，獲大師加持，輕吻嬌妻：還咗心願

 

Tags:#汪明荃#羅家英#劉嘉玲#梁朝偉#不丹#影視娛樂#娛樂新聞
Add a comment ...Add a comment ...
張學友《60+巡迴演唱會》澳門站創紀錄，21場破「最高售票數量」佳績
更多娛樂文章
張學友《60+巡迴演唱會》澳門站創紀錄，21場破「最高售票數量」佳績
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處