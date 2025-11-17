聖誕好去處2025︱迪士尼樂園聖誕樹亮燈＋夢幻飄雪＋限定美食精品＋$879雙重入園優惠

聖誕節去迪士尼樂園最開心！每年必睇「夢想成真聖誕樹亮燈禮」今年加入全新20周年及《魔雪奇緣》主題元素，加上飄雪好浪漫！幻想世界的灰姑娘旋轉木馬亦將換上全新節日裝飾，魔雪奇緣世界日間同樣有飄雪，你更可與基斯托夫一同為斯特準備冰雕作禮物，當然唔少得一眾迪士尼朋友陪你打卡。香港居民專享「雙重暢玩」優惠成人$879、小童/長者$669包2次入園門票，享受double開心節日驚喜。

香港居民專享「雙重暢玩」優惠將延長至2026年1月31日，只需港幣879即可享兩次入園，盡情狂歡整個佳節。 門票包括2 張電子優惠券於樂園內任何商品店購買指定產品可享港幣$10 折扣、2 張電子優惠券在指定樂園快餐廳於下午4:30 後購買任何套餐可享港幣$10 折扣、2張電子優惠券於指定戶外小食亭可享軟雪糕港幣$5 折扣。

「雙重暢玩」優惠(香港居民專享)

預訂日期︰即日起至 2026 年 1 月 30 日

入園日期︰即日起至 2026 年 1 月 31 日

內容︰2 次入園門票 (適用於 2026 年 1 月 31 日或之前的任何兩天)

價格︰成人 $879、小童/長者 $669

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站

夢想成真聖誕樹亮燈禮

夢想成真聖誕樹亮燈禮聖誕高飛與聖誕歌詠團載譽而歸，漫天飄雪加上光影投射滿滿的節日氣氛，今年將再度昇華於無人機表演中加入20周年限定及華特迪士尼動畫製作室《魔雪奇緣》主題等元素，為整個夜空注入奇妙星粉。

魔雪奇緣世界

日間飄雪又是另一種體驗，魔雪奇緣世界化身雪白夢幻國度，安娜與愛莎以阿德爾傳統特色的節日佈置點亮王國。賓客可於環繞著雪白聖誕樹和閃爍燈飾的氛圍下與皇室姊妹、小雪人、小白及阿德爾聖誕合唱團在飄雪中載歌載舞，感受阿德爾傳統節日氛圍。

今年基斯托夫為其馴鹿好友準備了一份節日驚喜，賓客及阿德爾居民一同為冰雕禮物掛上節日佈置。

迪士尼朋友節日造型派對

迪士尼朋友已換上冬日服飾，在園內各處連開派對！於反斗奇兵大本營內，胡迪、巴斯與翠絲將首次以全新聖誕造型迎接到訪的玩具朋友；Duffy與好友也會換上全新溫馨冬日服飾，在Duffy與好友遊玩屋內準備與大家共度窩心聖誕；小熊維尼與好友亦會以聖誕裝扮於幻想世界登場，送上節日擁抱。聖誕米奇、聖誕高飛、穿上聖誕老人裝扮的史迪仔與安琪亦會驚喜現身。

幻想世界灰姑娘旋轉木馬將換上全新閃爍燈飾與節日裝飾。

佳節美食及商品

聖誕美食打卡靚之餘，亦充滿甜蜜滋味，你可於歐陸傳統聖誕市集品嚐一系列打卡美食，包括聖誕杯子蛋糕、米奇與米妮薑餅人及充滿驚喜的聖誕禮物蛋糕盒子。想享受溫馨晚餐則可到大街餐廳由Coca-Cola®呈獻享用大街餐廳聖誕精選套餐，或前往魔雪奇緣世界的阿德爾港畔餐廳，細味北歐節日滋味。

冬日小白軟雪糕 $70、極光棒棒糖 $38、冬日小白熱朱古力 $55

全新的米奇節日慶典爆谷桶，為聖誕造型加分！米奇節日慶典爆谷桶 $320、米奇雪人造型飲管配樽裝飲品 $100

米奇與米妮薑餅人 $68 (每件)

小熊維尼士 - 的糖甜甜圈 $58、小荳 - 雪花甜甜圈$58

雜莓朱古力慕絲甜品杯 $68

今年香港迪士尼推出多款聖誕限定禮品系列，包括米奇與好友、小熊維尼與好友、彼思好友、Duffy與好友、魔雪奇緣世界及華特迪士尼動畫製作室《優獸大都會》主題，從毛公仔、服飾、節日裝飾，到甜點及聖誕限定迪士尼珍藏幣，無論送禮或自用，總有一份閃亮禮物適合你！

賓客可於百貨店、馬迪小店或酒店商店選購全新設計的慈善明信片，而義賣所得的款項將不扣除成本，全數撥捐「愛心聖誕大行動」。

「魔雪奇緣世界」愛莎/安娜系列服飾

Duffy 與好友聖誕派對系列

米奇與好友及小熊維尼聖誕主題系列服飾

主題酒店staycation

奇妙派對不止於樂園！入住香港迪士尼樂園酒店，並參加「奇妙星光野餐」，在星空下欣賞迪士尼經典電影和享受迪士尼主題美食。住客還可加購小熊維尼或華特迪士尼動畫製作室《優獸大都會》聖誕房間派對套裝，將房間變成節日派對小天地。活動期間，酒店賓客可參與「迪士尼朋友派對小幫手」，亦可參加「聖誕百變氣球班」及於星航圖咖啡廳舉行的「聖誕曲奇奇趣班」等，讓派對延續不停！

加購小熊維尼聖誕房間派對套裝$741︰包括聖誕小熊維尼毛公仔、小熊維尼家族聖誕花環吊飾、聖誕小熊維尼掛袋飾物、聖誕小豬掛袋飾物、聖誕小熊維尼家族明信片

銷售點 http://x.hkdl.hk/4dKew7N

迪士尼聖誕音樂Live！

聖誕高飛與迪士尼朋友將聯同本地人氣歌手馮允謙、周殷廷及許廷鏗，以及香港兒童合唱團，分別於11月22日起連續三個週末獻唱窩心樂章。賓客可購買座位區通行證，於城堡舞台前的座位區指定區域與摯愛一同投入這場充滿歡樂與感動的音樂盛宴！

另外，12月31日除夕夜「跨年倒數派對」將由迪士尼朋友於明日世界及探險世界主持暖場派對，為倒數夜揭開序幕。賓客也將齊聚於奇妙夢想城堡前，欣賞周年限定夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，並與迪士尼朋友一同倒數，迎接2026年。

「迪士尼聖誕音樂 Live!」座位區通行證

音樂會日期及表演嘉賓

2025 年 11 月 22 至 23 日 – 馮允謙

2025 年 11 月 29 至 30 日 – 周殷廷

2025 年 12 月 6 至 7 日 – 許廷鏗

預訂日期︰即日起至 2025 年 12 月 7 日

演出時間︰7:30pm至8pm

價格︰標準座位區通行證$299、VIP座位區通行證$349

銷售點︰https://www.hongkongdisneyland.com/book/general-dine/momentous-explorers-club-restaurant-christmas-dinner-buffet/

「跨年倒數派對」相關套票

日期︰2025 年 12 月 31 日

冒險家聖誕自助晚餐連「迪士尼星夢光影之旅:星空派對」及「跨年倒數派對時刻」特

別觀賞專區入場套票

價格︰成人 $628+10%、小童$438+10%

奇妙星光野餐連「跨年倒數派對時刻」特別觀賞專區入場套票

價格︰$1,199 / 兩位

香港迪士尼樂園度假區官方網站

銷售點︰香港迪士尼樂園度假區官方網站(於預訂度假區內酒店房間時加購)

A Disney Christmas

日期：2025 年11月14日至2026年1月4日

地點：香港迪士尼樂園度假區