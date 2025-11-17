歡迎回來

矽谷的Kingmaker與政治工程師
數碼創科

矽谷的Kingmaker與政治工程師

改朝換代Digital
Jimmy Leung
改朝換代Digital

　　在當今科技與政治交織的時代，Peter Thiel無疑是矽谷最神秘且最具影響力的身影之一。

 

　　他不僅是PayPal的共同創辦人、Facebook的第一位外部投資人，更是Palantir Technologies的創立者，這家專注於大數據分析的公司如今已成為美國政府監視體系的核心支柱。 

 

身為德裔美國企業家、風險投資家和政治活動家，Peter Thief的財富據估計超過70億美元，但他遠不止於金錢的堆積。 

 

他被描述為一位「政治工程師」和「監視資本主義者」，悄無聲息地塑造著美國乃至全球的未來——卻往往不是為了更好。

 

矽谷的Kingmaker與政治工程師

 

　　蒂爾的早年經歷充滿了移民與保守主義的印記。1967年出生於德國法蘭克福的他，童年在南非度過，那裡當時仍處於種族隔離統治之下，這段經歷或許塑造了他對權力和秩序的獨特視野。 

 

　　後來移居美國，他畢業於史丹佛大學哲學系，並獲得法學博士學位。1998年，蒂爾與他人共同創辦PayPal，這家數位支付公司迅速成為電子商務的先驅，並在2002年以15億美元售予eBay，讓他一夜致富。 

 

　　此後，他投資了眾多獨角獸企業，包括SpaceX和LinkedIn，但最引人注目的仍是2004年對Facebook的50萬美元投資，這筆錢如今價值數十億美元。 Peter Thief 的投資哲學體現在他那本暢銷書《從0到1》中：他主張創新應創造壟斷，而非競爭，這種「反競爭」的思維讓他成為矽谷的異類思想家。

 

矽谷的Kingmaker與政治工程師

矽谷的Kingmaker與政治工程師

 

　　然而，蒂爾的影響力遠超出商業領域。他被譽為共和黨的「國王製造者」，資助了多位極右翼政治人物，包括2016年大力支持特朗普總統的競選，並捐款數百萬美元給J.D. Vance等參議員候選人。 

 

　　更令人震驚的是，他公開表示「自由與民主不相容」，認為民主制度阻礙了精英的決策效率。 這種觀點驅使他資助那些意圖拆解政府架構、由企業控制取代的候選人。

 

　　這是徹頭徹尾的極端主義，正試圖將美國轉變為一個由少數科技寡頭主宰的企業王國。 

 

　　蒂爾的「監視資本主義」帝國則是另一大爭議焦點。他的公司Palantir專門為政府和軍方提供大數據監視工具，從追蹤恐怖分子到預測犯罪，無所不包。這家公司不僅從美國國防部和CIA獲得巨額合約，還出口技術到全球多國，助長了從中國到歐洲的監視國家。

 

矽谷的Kingmaker與政治工程師

 

　　在蒂爾的願景中，數據即權力：隱私將消亡，未來將由少數人掌控所有資訊流。

 

　　這不僅是商業模式，更是對民主的系統性威脅。他幕後推動的重塑美國藍圖，從大規模監視到威權政策，無一不讓人聯想到奧威爾式的反烏托邦。 

 

　　Peter Thiel的個人生活同樣充滿矛盾與虛偽。作為公開出櫃的同性戀者，他於2017年與長期伴侶Matt Danzeisen結婚，並曾被視為LGBTQ權利的倡導者。 然而，他卻資助反LGBTQ議程的政客，同時自己受益於這些權利。

 

　　這是赤裸裸的機會主義。近期報導指Peter Thiel不僅富有，他更危險，因為他極其有策略。

 

　　他已在改寫遊戲規則：民主變得可選，監視成為常態，異議者將面臨懲罰。 作為矽谷的隱形帝王，Peter Thiel提醒我們，科技的進步往往伴隨著權力的失衡——而他，正握著那把鑰匙，決定誰能進入深層政府的大門。

 

矽谷的Kingmaker與政治工程師

矽谷的Kingmaker與政治工程師

Tags:#彼德·蒂爾#PayPal(貝寶)#Palantir科技公司#監控#政治工程學#監控資本主義#數據權力
