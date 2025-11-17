聖誕好去處2025︱中環20米高聖誕樹亮燈！巨型玩具＋聖誕老人打卡＋聖誕市集

今年聖誕節一定要去中環！旅發局聯同置地公司攜手呈獻的「冬日小鎮．中環」已經開始，20米高戶外聖誕樹勁靚，入夜後聖誕樹變色燈光效果配合音樂好有節日氣氛，加上巨型玩具主題的「聖誕天地」打卡位，大人小朋友來到童心大爆發。指定日子及時間聖誕天地將有聖誕頌歌表演及聖誕老人出現，12間聖誕小木屋組成的聖誕市集將於11月28日登場，大家mark定日子去選購禮品並順便打卡！

中環皇后像廣場花園率先化身為繽紛「聖誕天地」，悠揚經典聖誕旋律圍繞全場，營造濃厚冬日氛圍。場內最矚目是 20 米高、相當於六層樓的巨型聖誕樹閃爍登場，聖誕樹燈光效果流轉多變，綻放出繽紛奪目圖案。與場內 28 棵掛滿金、紅、銅三色聖誕裝飾的迷你聖誕樹互相輝映。

聖誕天地四周佈滿巨型玩具，包括飛機、吉普車、小火車、飛船等，加上負責運送禮物的小木偶們，讓大家仿如走進童話般的夢幻聖誕小鎮。這裡的小火車每隔 20 分鐘啟動一次，伴隨「嘟嘟」汽笛聲及煙霧效果，好有童話feel，細心觀察你更會發現數之不盡的特色小心思，包括復古時鐘、心型「士的糖」等，日夜打卡各有特色。

小火車每隔 20 分鐘啟動一次

聖誕節梗係要同聖誕老人影相！聖誕天地將有聖誕頌歌表演及聖誕老人出現，而12間聖誕小木屋組成的聖誕市集亦將於11月28日登場，帶來豐富多樣的節日主題餐飲、應節精品及節日限定工作坊。

11 月底中環的聖誕燈飾將更璀璨！連接聖誕天地的中環遮打道化身璀璨閃爍的「星光長廊」，沿路逾30棵樹木及行人天橋掛滿燈飾，遮打大廈對出的上蓋位置更懸掛精緻的聖誕樹燈飾，由無數金色燈串組成，發出耀眼光芒。市民旅客可從聖誕天地出發，漫步於醉人的金光璀璨燈海中，抵達置地廣場中庭，欣賞大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」， 感受冬日浪漫。

另外，11 月 28 日起，中環八幢地標建築，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈及渣打銀行大廈，將上演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」。 結合 3D 投影、燈光效果及節日音樂，栩栩如生展現天使、雪人、馴鹿、聖誕禮物等立體的節慶元素圖案，部份影像更穿梭於建築與樹木之間，打造多層次視覺效果，為市民旅客呈獻創新視聽盛宴。

冬日小鎮·中環—聖誕天地

開放日期︰2025年11月14日至2026年1月4日

地點︰聖誕市集 (聖誕小屋及工作坊) 中環皇后像廣場花園（南）

開放時間︰2025 年 11 月15日至2025年12月21日 星期一至五4pm-11:30pm、星期六及星期日11am-11:30pm

2025 年 12月22日至2026年1月4 日星期一至日11am-11:30pm（2025 年 12 月 24日及 25日延長開放時間至凌晨1時 ，當晚或因現場實施人流管制措施令公眾未能進入，敬請留意。）

聖誕市集—聖誕小屋及工作坊

開放日期︰2025年11月28日至2026年1月4日

開放時間︰星期四至五4pm-8pm、星期六、日及公眾假期12nn-10pm

2025 年 12 月 24日及 25日延長開放時間由11am-1am

星光長廊

日期︰2025年11月下旬至2026年1月

地點︰中環置地廣塲中庭及中環遮打道一帶

光影匯·中環

日期及時間︰2025 年 11 月 28 日至 2026 年 1 月 4 日7:30pm-10:30pm

註︰ 每30分鐘循環演出

建議觀賞位置︰中環皇后像廣場花園（南）

https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/hong-kong-winterfest.html