九運旺中女︱事業愛情之間如何下注？大展拳腳關鍵在官星

九運（2024-2043）屬火，是中女發光發熱發達的契機。

中女大約30至55歲，她們在這個火運會享受特别的天時地利人和、因而捕捉到發展和發跡的機遇。

雖然政壇仍是老男人的天下，但在商界和社會其他的範疇，已有不少星級女性管理人才湧現、獨霸一方。

九運的天時地利人和又恰巧與ESG這開明趨勢無縫接合。在玄學五行理論中，火與五德中的「禮」相應，亦代表文明、禮制。而火有「炎上」的特性，是一股向上升騰的熱熾力量，剛巧催生文明社會提倡 diversity（性別多元化）和男女平權等價值、讓女性可以在權力架構中閃亮登場。

各地交易所為了符合多元化要求，紛紛引入董事會性別配額制度。歐盟規定，上市公司於2026年6月底之前，董事會女性比例要達到33%。美國納斯達克交易所也要求企業到了2025年，若董事會女性少於三分之一，必須解釋。至於香港，亦有規範，上市公司須於2024年底之前，打破「全男班」的局面。

這一股女權崛起之風，亦吹到科技創新（屬火)範疇，女性在人工智能、半導體等全球前沿科技領域，亦不斷打破玻璃天花板。小米董事長去年就親自出馬，以千萬元（人民幣）年薪禮聘29歲的的AI天才羅福莉、委任她帶領小米AI實驗室的大模型團隊。

事業上的飛躍，令中女必須全力以赴，那她們對同樣充滿競爭和變數的感情賽道，又如何應付呢？兩者的平衡，從來都不容易。玄學又有甚麼啟示呢？

中女所關切的事業和感情命脈，剛巧同時掌握在八字的官星手上，官殺顯示職場地位、權勢名譽；亦主宰感情，官代表丈夫、殺代表情人。由於這個「管轄權」的重疊，當官星發威，而中女（一是八字身強、以官為用；或者就是身弱、以官為忌，但逢大運流年注入能量，能接得住官星的衝擊）一旦遇到心儀對象橫空出現，但未知是男神還是瘟神，而自己又處於事業搏殺期，那該如何取捨呢？

有一個案例，一中女以官為用，在兩個官星得力的流年，本來事業應該有景、升官發財，但她的職場表現祇是平平。追問之下，原來她那兩年一頭栽進了一段感情中，因此官星吉應便發生在情人身上，而非在事業上。可惜兩年半後姻緣便煙消雲散。

當然，有些八字得天獨厚，命主可以左右逢源，但例子不多，大部份人都祇可以二選一。尤其是那些結過婚、離過婚、而事業正在開緊turbo的，一定要小心選擇時間和感情的投入。

我知道愛情是不能用絕對理智和算法去決定的。姊妹們手握九運的紅利，需要點智慧去決定，是沉浸於愛的陶醉中、還是趁這東風，在事業賽道奮勇前衝！