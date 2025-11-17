東京新酒店｜馥府東京銀座：全館23間客室均設有私人庭園及天然溫泉！地鐵「銀座一丁目站」直達

天氣轉涼，又到了想去日本浸溫泉的季節！但日圓匯率低，當然想留在東京瘋狂購物吧，要花兩三小時車程去溫泉區，總覺得有點浪費！如果你都有這個想法的話，時間剛剛好，因為日本精緻度假酒店品牌「FUFU JAPAN」第9間酒店「馥府 東京 銀座（FUFU Tokyo Ginza/ ふふ 東京 銀座）」於11月16日正式開業，位於名牌集中地──銀座中心地帶，逛街逛得累了，幾分鐘就可以返到酒店放低「戰利品」，更可以在房內的私人溫泉泡個湯或浸個腳，充完電再出發吃喝玩樂！

「馥府 東京 銀座」座落於東京銀座一丁目的地標性十字路口。

如果有留意日本精品奢華度假酒店的話，應該對「FUFU JAPAN」這個品牌不會感到陌生，包括新開設的「馥府 東京 銀座」在內，全國共有9間，包括「馥府 日光」、「馥府 河口湖」、「馥府 箱根」等。於2025年10在巴黎公布的米芝蓮星鑰「Michelin Key 2025」全球評選中，日本共有128間酒店付入選，「FUFU JAPAN」旗下有7間酒店連續兩年獲得殊榮，成為日本獲獎數量最多的酒店品牌，非常厲害！

「馥府 東京 銀座」最大的賣點是所有客室都設有循私人天然溫泉風呂。

酒店共有23間客室，面積由592-1,755呎，共有11種房型，可供2-4人入住，房內設有私人風呂，皆引入來自熱海的天然溫泉。「馥府 東京 銀座」更是東京都23區內唯一能同時提供專屬私人庭園與天然溫泉住宿體驗的度假酒店，非常奢華！

最基本的房型「Stylish Suite」，面積都有592呎，設有小庭園及檜木風呂，採用高級的Simmons雙人床褥，非常舒適。

面積較寬闊的「Precious Corner Suite」，約764呎。

景觀開揚的「Executive Luxury Corner Suite」。

最豪華的「FUFU Luxury Premium Suite」，面積約1,711-1,755呎，有寬敞的陽台，最多可供4人入住。

設施方面，「馥府 東京 銀座」頂樓設有屋頂休息室「YUSORA」供住客免費使用，內有私人戶外足湯座位，泉水當然都是來自熱海天然泉源。日下午4時至晚上8時更有自由暢飲時段，供應多款葡萄酒與無酒精飲品，讓住客在夜幕下遠眺銀座璀璨燈火，沉浸於寧靜的空間。

屋頂休息室「YUSORA」，設有私人戶外足湯座位。

從「YUSORA」遠眺銀座的景色。

雖然，銀座的美食多不勝數，但在溫泉旅館，總覺得要「一泊二食」才夠圓滿！館內有兩間餐廳，包括如以日本美學與飲食文化精神為核心的「日本料理 銀座GAYU」，以及採用當季食材製成嚴選套餐的板前壽司餐廳「壽司 GINGA」。

「日本料理 銀座GAYU」選用日本全國各地的時令食材，細膩構思每一道料理，高雅器皿搭配上精緻擺盤，帶來兼具視覺與味覺的用餐饗宴。餐廳位於12樓，共設有86席，全區採用獨立包廂設計，部分能眺望東京城市夜景，亦有日本特色下凹式塌塌米座位的私人空間等，讓旅客能在寧靜優雅的氛圍中享受極致饗宴。

日本料理 銀座GAYU

板前壽司餐廳「壽司 GINGA」僅有8席，能在現場近距離欣賞職人料理的精湛手藝，一貫一握透過職人之手傳遞到盤中，完美體現「FUFU JAPAN」的品牌精神──款待之道（Omotenashi）。

壽司 GINGA



馥府 東京 銀座（FUFU Tokyo Ginza/ ふふ 東京 銀座）

地址：東京都中央區銀座 1-7-10 Hulic 銀座大樓

房價（開業優惠/二人價錢）：99,000円起；一泊朝食 110,000円起；一泊二食 149,600円起

交通：東京地鐵有樂町線「銀座一丁目」站6號出口直達

網址：https://www.fufutokyo.jp/zh-TW/