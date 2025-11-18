歡迎回來

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
香港周圍遊
玩樂旅遊熱話

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:太古廣場

　　每年金鐘太古廣場及星街小區的聖誕佈置令人期待，今次聖誕裝置以「聖誕夢幻啟程」及奇趣角色車站為主題，可愛的動物朋友忙於準備聖誕，既有歐陸特色亦節日氣氛。大家更可於商店買聖誕毛絨伙伴盲盒公仔或參加工作坊DIY小手作送上聖誕祝福。

 

Read More：

聖誕好去處2025｜miffy聖誕小鎮登陸將軍澳：全港獨家miffy電動小船、miffy粉絲見面會、玩遊戲贏miffy限量精品

聖誕好去處2025︱迪士尼樂園聖誕樹亮燈＋夢幻飄雪＋限定美食精品＋$879雙重入園優惠

 

　　即日起至2026年1月2日，歡樂的氣氛滿佈在年鐘太古廣場聖誕中央車站月台每個角落，這個充滿奇趣角色的車站，松林貨運經理水豚Carlos和運送聖誕樹的小熊貓兄弟Pascal與Pedro，手捧巨型得獎紅蘿蔔的兔仔農夫Remi，處處都是可愛的打卡熱點。

　　

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

走入車廂與的可愛熊仔家庭打卡吧！

 

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

大象Ellie下方的趣味鐘樓動畫，或是迴盪在月台上的窩心廣播，每一刻都充斥着幸福和喜悅。

 

　　凡即日累積消費滿港幣300元，將可登上前往巴黎的沉浸式鐵道旅行體驗，探索奇妙動畫享受身臨其境的夢幻旅程。每次最多只限4位入場。

 

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

 

 位置：金鐘太古廣場LG1層Garden Court

開放時間：10am-10pm

 

「奇妙禮盒」車站禮品店

 

　　「奇妙禮盒」車站禮品店由長頸鹿George駐守，售賣聖誕毛絨伙伴盲盒（港幣150元）、聖誕毛絨伙伴盲盒套裝（一套三款盲盒 - 包括所有角色港幣550元）、聖誕旅人禮品卡套裝（包括一張太古廣場港幣500元禮品卡及一個行李牌港幣550元），大家打卡同時可以選購心頭好。

 

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

聖誕毛絨伙伴盲盒套裝（一套三款盲盒 - 包括所有角色）港幣550元

 

位置：金鐘太古廣場L1層（近adidas）

開放時間：10am-10pm

 

聖誕老人列車及車站咖啡店工作坊

 

　　年度節日盛事︰與聖誕老人溫馨合照！所有門票收益將全數撥捐「愛心聖誕大行動 (Operation Santa Claus)」，為有需要人士送上愛心和溫暖。另外，你亦可於網上報名參加暖心聖誕工作坊，親手製作愛意滿滿的聖誕禮物。

 

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

 鐘錶大師鱷魚 Clarence 正在校準登車時鐘；而笑容滿面的管家狐狸Felix 則準備迎接你的到來。

 

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

節慶蛋糕蠟燭，親手製作一個聖誕蛋糕模樣的蠟燭，並點綴上您最愛的聖誕中央車站角色。

 

　　

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

彩繪玻璃時鐘，大象 Ellie 和長頸鹿 George化身 DIY 彩繪玻璃時鐘,為聖誕節增添繽紛色彩！

 

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

 聖誕旅人花環工作坊，教你動手為花環巧妙地妝點上節慶公仔及聖誕裝飾。

 

聖誕老人列車和暖心聖誕工作坊現於太古廣場聖誕活動

網上登記 https://christmas2025.pacificplace.com.hk/tc/

 

星街小區車站

 

　　聖誕旅程來到星街小區車站，河馬夫人Harper沉浸在濃厚的節日氛圍裏，等待與摯愛碰面；而經歷了一趟漫長旅程、第一次來到這裏的樹熊Kody，正熱切期盼着駛向聖誕中央車站的火車，趕上最大型的慶典。

 

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

聖誕好去處2025︱太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊

 

位置：金鐘太古廣場三座外（永豐街和星街）

開放時間：10am-10pm

