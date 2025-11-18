港股昨（17日）全天震盪向下，恒指收市跌0.7%，報26384點；恒生科技指數跌1%，報5756點；國指跌0.7%，報9328點；紅籌指數跌0.5%，報4286點，但今早（18日）恒指有望先反彈，然26500點有阻力。

昨日出席了一個中美合作的研討會：Circle for Peace，駐美大使謝鋒作錄影致辭，尼克遜的孫作現場演講，但我最想聽的是01.AI的CEO李開復的演講，短短十多分鐘，開了腦，明天續。但先介紹個好東西予各位，李開復謂如大家有提問，有討論可email予他，見（圖一）。

招商香港認為港股在經歷10月盤整後，悲觀預期逐步出清。該機構認為，隨著供需格局改善，中國經濟周期有望迎來景氣拐點。科技產業的資本開支和研發投入將逐步轉化為企業盈利，成為新的增長引擎。而在美聯儲局減息周期開啟且結束QT縮表，中美政策「雙寬鬆」共振，南向資金和外資將持續流入。未來基本面改善，盈利預期上修疊加估值修復將驅動港股中長期上行，呈現慢牛趨勢。

中金預測，綜合盈利、無風險利率和風險溢價，恒指明年中樞28000至29000點，樂觀情形31000點左右，悲觀情形21000點附近。中金建議超配AI軟件與硬件（AI產業趨勢與外需映射）、電新（產能出清與外需映射）、化工（產能出清與外需映射）、家居（產能出清與外需映射）、創新藥（產業趨勢與外需映射），低配地產、食品零售、家庭個人用品。此外，該行預計中國PPI或在今年底到明年一、二季度階段性走高，可以作為市場在交易層面切換到順周期的契機。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）