從夬卦看巴西氣候峰會（有片）

在巴西舉行的第30屆氣候峰會，英文是COP30，COP是Conference of the Parties的縮寫，意思是「締約方會議」。這是依據《聯合國氣候變化框架公約》，即United Nations Framework Convention on Climate Change （簡稱UNFCCC）而召開的峰會。這次峰會為期兩周，於11月21日結束。

目前有198個國家及地區參與UNFCCC，各國在COP談判如何限制全球升溫、削減溫室氣體排放。COP會場匯聚世界領袖、談判代表、科學家、原住民領袖、記者和企業說客，談判過程複雜。

氣候危機無分國界：一個地區的乾旱，可能推高全球糧食價格；喜馬拉雅山的冰川融化，威脅數千公里下游的社區；在東南亞被極端天氣奪走性命的人，並非造成氣候危機的罪魁禍首，卻首當其衝承受惡果。

COP30在巴西貝倫舉行，為期兩周。(AP)

全球環保意識的始作俑者，是美國海洋生物學家Rachel Carson，她於1962年發表《Silent Spring（沉寂的春天）》一書，指出殺蟲藥DDT的危害性。該書的出版，促使公眾普遍關注農藥與環境污染，並且促使美國於1972年禁止將DDT用於農業。

1960至1970年代可說是全球環境意識抬頭的年代。1972年召開斯德哥爾摩聯合國人類環境會議，於會中通過《聯合國人類環境宣言》。而1970至1980年代，則是環境政治、政策和理論發展的開端。

1992年是奠定當今國際氣候變遷治理機制的關鍵年份，因聯合國通過成立UNFCCC，並於1994年生效。此公約規定各締約國每年必須召開一次COP，作為每年定期檢視公約執行成效及擬定相關政策。COP1於1995年在德國柏林召開，COP2於1996年在瑞士日內瓦召開，COP3於1997年在日本京都舉行，並通過《京都議定書》，具體定下溫室氣體減量目標與時程。

多個大國的領導人缺席COP30，包括美國、中國、俄羅斯和印度。(AP)

2015年在巴黎召開的COP21，通過《巴黎協定》，各國政府同意將全球暖化控制在「遠低於2°C」，並力爭實現1.5°C的目標，可說是一個轉捩點。2023年在杜拜召開的COP28，其決議首次點名化石燃料是氣候危機的根源，也屬歷史性協議。可惜今次的COP30，因多國領導人缺席，包括美國、中國、俄羅斯和印度等，令峰會大為失色。

特別是美國，因特朗普已表示退出《巴黎協定》，於明年1月生效，同時他更主張增加化石燃料的生產。美國缺席COP30，將影響全球對環保的努力，削弱峰會的融資承諾。美國退出後，氣候融資缺口擴大，碳減排目標受阻。但特朗普只看眼前利益，不看將來，他的反環保政策，讓氣候暖化帶來地球災難，禍及後代子孫，他們必會痛罵特朗普是混世魔王。

特朗普鼓勵鑽探石油，主張使用化石燃料。(AP)

如今且以「全球暖化」觸機起卦，看看未來的危機。以「全球」為上卦，「全」字6劃，「球」字12劃（左旁的「王」當「玉」計），6+12=18，18÷8餘2，得出兌卦，兌為澤；「暖化」為下卦，「暖」字13劃，「化」字4劃，13+4=17，17÷8餘1，得出乾卦，乾為天，全卦是上澤下天的夬卦。

澤天夬卦

夬卦是乾陽蓄積於內，與上卦的兌對決，全卦是五陽處決一陰，這五陽恰似氣候暖化的來勢洶洶，一陰則是環保運動的氣若游絲。兌澤大水向下毀折，為災及天下之象。再看變爻，上卦18劃，下卦17劃，18+17=35， 35÷6餘5，變爻是夬卦九五，爻辭曰「莧陸夬夬，中行無咎」。

「莧」是馬齒莧，把其根拔了又拔，指優柔寡斷，但若走中庸正道，堅持環保，仍不會有罪咎，否則的話，應是「自作孽，不可逭」了。