即將消失的香港老味道

年紀愈大，愈喜歡懷舊，絕對正常，因人是感情動物。

尤其退休後，大家都唔知自己留在世界的日子有多少，應該想做就做，想唔做就唔做；想見就見，想唔見就唔見；想食就食，想唔食就唔食；想去就去，想唔去就唔去，切勿勉強自己勉強別人。

退休後，追求自由自在，不再勉強自己做任何事。

其實，懷舊可以是一個人做的，例如走去搭天星小輪欣賞維港美景；搭電車（搵個窗口位坐低，總站到總站，瀏覽香港的變化）；搭船到離島；一個人上舊式茶樓歎一盅兩件⋯⋯

我愛懷舊，尤其喜歡一人坐叮叮電車及天星小輪。

食廣東菜，個人喜好，必定要有一碟廣東辣椒醬。市面一般皆不夠水準，因全部為大量製作(mass production)，機製加橙色顏料。個個以為余均益已是最好，以前就得，自從變大量生產賣到全球後，質素已經無法維持，不再是小弟杯茶了。

好的辣椒醬，必定要由人手用真材實料「推」出來的，入口便知龍與鳳，無花無假。

直至目前，似乎只剩一間仍能做到，正是紅磡觀音街10號的「明德醬園」，60多年老字號。老闆對出品絕對有所堅持，不會為謀更大利潤而妥協，尤其絕不放入化學劑，故此，聲明所有醬汁食品，有保鮮期，一開要放雪櫃；兼且，全部清楚列出成分，例如我開飯無佢不歡的「特製辣椒醬」，倒出可清楚見到及嚐到辣椒、米醋、蒜蓉、生油、鹽及糖。

我鍾情廣東辣椒醬，認為當今最正的是明德醬園出品。

明德醬園其中一樣招牌出品，為十二太保添丁甜醋，已經研發咗60多年。計一計，當年初初出世的BB，如今已身懷樂悠咭了，時間飛逝。

第一次幫襯時，老闆娘見小弟為生客，刻意用支牙籤挑出一滴蠔油給我試：「先生，本店蠔油，真材實料無化學添加劑，故此唔會平，你試一滴就知。」

放脷中一嗒，咦喂，果然堅喎。從此，就成了明德的粉絲，到時到候就去買腐乳、子薑、梅菜、鹹檸檬、遠年陳皮及各式涼果，全部兒時食品，但如今已一一逐漸消失。

明德出品，擺設及味道皆老派，價錢也老實。

明德的醬料，尤多花款，包括樽裝及一磚磚的蝦膏、咖喱油、柱侯醬、磨豉醬、炆鴨醬、麵豉醬、芝麻醬、甜醬、酸梅醬、豆瓣醬、南乳醬、沙嗲醬、叉燒醬、炆羊肉醬、普寧豆醬、仁稔醬⋯⋯真係講得出佢都有。

全部出品，強調絕無化學添加劑。

我家老婆大人最愛入冬就去明德掃貨，掃乜？臘腸及膶腸也，大大隻字在門外標明——香港製造！即係點？即係如今香港的臘腸，不少並非香港製造。

臘味標明香港製造，點解？你話呢！

點解乜都強調香港製造？心知肚明啦，由衛生到用料再到製作，標準可能有所不同，質素自然不同。

但明德一如不少本土老字號，第二代無興趣接手，老闆及師傅皆上晒年紀，又不欲做壞招牌，故此，時候一到，可能從此蒸發。若明德蒸發，一代老香港的味道，也可能隨之而消失。可惜嗎？無法子，現實就是如此。與其交給無堅持的製造者接手，做壞招牌，倒不如永留美好的味蕾記憶更是明智。

60多年老字號，下一代無興趣接手，會否慢慢消失呢？