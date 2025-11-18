歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

02
十二月
尖沙咀 Lost Stars Livehouse Bar ＆ Eatery｜Bossa Nova天后小野麗莎重臨香江！Lisa Ono 2025 with Patrick Lui 尖沙咀 Lost Stars Livehouse Bar ＆ Eatery｜Bossa Nova天后小野麗莎重臨香江！Lisa Ono 2025 with Patrick Lui
文化藝術 音樂會
尖沙咀 Lost Stars Livehouse Bar ＆ Eatery｜Bossa Nova天后...
推介度：
02/12/2025 - 03/12/2025
10
一月
尖沙咀香港文化中心｜香港中樂團 : Liza ＆ Friends 摯友樂聚VII — 香港中樂團籌款晚會 尖沙咀香港文化中心｜香港中樂團 : Liza ＆ Friends 摯友樂聚VII — 香港中樂團籌款晚會
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港中樂團 : Liza ＆ Friends 摯友樂聚VII — 香港中樂團籌款...
推介度：
10/01/2026
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
KK星期二｜小鵬、零跑績後齊受挫 業績如何解讀？港股曾穿二萬六 仲要調整至咩水平？宏橋擬先舊後新配股抽水！
股市動向
理財智慧

KK星期二｜小鵬、零跑績後齊受挫 業績如何解讀？港股曾穿二萬六 仲要調整至咩水平？宏橋擬先舊後新配股抽水！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股半日向下，更曾一度跌穿兩萬六關，調整浪仍未完？小鵬(09868)及零跑(09863)績後齊齊跌，當中小鵬虧損收窄，零跑按年虧轉盈，為何市場不收貨？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/y1C-wtdTstM?si=eKsjmskSaCbkiPQM

 

►把時間軸拉到01:04開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#林嘉麒　#港股#香港股票#恒生指數#恒指 #分析#hot talk 1點鐘#新能源車#小鵬汽車#09868#零跑汽車#09863#比亞廸#01211#中國宏橋#01378#潤電#華潤電力#00836#金界控股#03918#恒瑞醫藥#01276#00020#商湯科技#快手科技#01024
Add a comment ...Add a comment ...
FX MONDAY｜鮑威爾會在全球央行年會放鴿？對沖基金看漲日圓，大升浪將至？
更多市場最熱點文章
FX MONDAY｜鮑威爾會在全球央行年會放鴿？對沖基金看漲日圓，大升浪將至？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處