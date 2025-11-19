歡迎回來

改革黨冒起！工黨急轉右？英國擬借鏡丹麥，嚴改難民政策  
辦公室求生術

改革黨冒起！工黨急轉右？英國擬借鏡丹麥，嚴改難民政策  

英倫出走日記
Cally
英倫出走日記

　　英國的非法移民問題幾乎成了歷屆政府的「燙手山芋」，不論保守黨還是工黨都曾面臨民意與操作上的雙重壓力。隨著改革黨（Reform UK）打著「零移民」旗號聲勢日漸高漲，偷渡英吉利海峽的小艇仍時有發生，工黨也開始緊張，並計劃借鏡丹麥模式，對難民政策進行嚴格改革。

 

　　英國內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）近日宣布的難民改革，被稱為英國現代史上最大規模的庇護政策變革。核心措施包括：難民身份將變為「臨時」，每2.5年審查一次；申請永久居留的居住年期要求將由5年增加至20年。與此同時，政府將收緊每週福利金及房屋資助政策，可拒絕向有能力但選擇不工作或違法的人提供援助。

 

改革黨冒起！工黨急轉右？英國擬借鏡丹麥，嚴改難民政策  

 

　　更具爭議的是，在人權法律方面，內政部正在重新思考如何運用歐洲人權公約（ECHR）中的第8條（家庭生活權）和第3條（禁止非人道對待），以便更方便遣返。這些措施與丹麥模式相似：丹麥對家庭團聚有嚴格限制，給予臨時居留並定期覆審。

 

　　歷屆政府在移民問題上一直進退兩難。保守黨強調邊境控制、驅逐非法入境者，但成效常被質疑效率低、制度漏洞多；小艇跨越英吉利海峽的事件屢見不鮮，而庇護中心資源不足更被媒體放大報導。工黨傳統上秉持人道主義，對庇護者提供較多支持，但面對中間派與右派選民壓力，也不得不採取強硬政策，否則在移民議題上容易被邊緣化。

 

改革黨冒起！工黨急轉右？英國擬借鏡丹麥，嚴改難民政策  

 

　　然而，這條路並非沒有風險。很多人權組織批評，「丹麥式」改革可能削弱對庇護者的保障，造成新的社會裂痕。若過度強硬，將違背庇護制度對生命與家庭的基本保護。工黨內部也存在分歧：部分左派議員憂慮，這種政策可能使工黨逐漸偏離其傳統社會正義立場。

 

　　對在英港人（BNO 持有人）來說，這次政策本身影響有限。大部分港人是透過合法簽證來英，與難民制度並不重疊，但政策硬化帶來的社會氛圍變化值得關注，更嚴厲的移民措施可能引發激烈民意討論，影響社區態度、公共資源分配，甚至改變少數族裔的日常感受。對港人而言，社會對外來者的看法，仍是融入與生活品質的重要因素，當整個社區都「排外」，就算取得公民身份，也再難融入。

 

Tags:#移民#英國#辦公室求生術#非法移民#難民#移英港人
