27
一月
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會 尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
大型盛事 文化藝術
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
推介度：
27/01/2026
22
十一月
元朗米埔自然保護區 ｜世界自然基金會香港分會「步走大自然 2025」 元朗米埔自然保護區 ｜世界自然基金會香港分會「步走大自然 2025」
文化藝術 親子活動
元朗米埔自然保護區 ｜世界自然基金會香港分會「步走大自然 2025」
推介度：
22/11/2025 - 23/11/2025
Youtube Facebook Instagram
許紹雄出殯，苗僑偉痛心好友未享福早離世，女兒承諾照顧母親
娛樂新聞

許紹雄出殯，苗僑偉痛心好友未享福早離世，女兒承諾照顧母親

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　人稱「Benz雄」的許紹雄上月病逝，家人昨日（17日）於寶福山舉行喪禮，圈中不少朋友到場悼念，當中苗僑偉接受訪問時一度哽咽表示不捨，感慨老友太早離世，未能好好享福。許紹雄女兒許惠菁引以為榮有這麼優秀的父親，而且答應父親以後會好好照顧母親。

 

Read more：許紹雄病逝享年76歲，周潤發今早趕往醫院送別

 

　　許紹雄上月28日離世，喪禮在寶福山以佛教形式進行，昨日（17日）設靈，大批好友送上花牌致祭，放滿靈堂內外，而靈堂外亦設有公祭位置，好讓熱心巿民拜祭。許紹雄一班好友如黃子華、苗僑偉、佘詩曼、黃宗澤、張家輝等人也有到場送別，其中契女佘詩曼更哭至雙眼通紅，由麥長青、苗僑偉、歐陽震華、阮兆祥、關禮傑、杜燕歌及羅樂林負責扶靈，靈柩之後移送富山火葬場。

 

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

 

　　許紹雄女兒許惠菁在現場打點一切，她接受訪問時表示銘記父親教導，並透露父親生前是一個有責任感的人：「佢話拍《新紮師兄》嘅時候，經歷爺爺、嫲嫲、姐夫離去，當時佢無麻煩任何同事冇停廠（繼續工作），呢個負責任嘅精神，佢仲有好多優點我會記住。」許惠菁續指從小到大，父親許紹雄教導了很多人生道理，引以為榮有這個好爸爸，在父親臨終前答應會好好照顧母親及家人。

 

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

 

　　苗僑偉跟太太戚美珍一齊到場送別數十年老友，他接受訪問時表示，與許紹雄認識數十載，從藝員訓練班之後經常一起工作，近年合作機會更多。他表示很心痛老友離開，訪問時提到事前並不知好友患病，直至上月趕往醫院探望才知對方患病，可惜好友間已不能再對談，他傷心得一度哽咽：「好突然，嗰日先知佢咁大件事，佢已經插晒喉喺昏迷狀態，跟住嗰晚就走咗，好心痛。我哋合作四十幾年，佢好錫我哋，太多回憶。好遺憾佢彌留時候先見佢，佢個女舊年結婚，見佢好開心，呢個太突然，佢應該係仲可以享受下，走得太快。」

 

　　張家輝到場時亦慨嘆許紹雄是難得的好演員：「又扶到場戲，又幫到主角，自己又識搶戲，好難得，Benz呢啲演員買少見少。」

 

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

 

　　許紹雄1970年入行，他報名參加香港商業電台廣播劇《天才聽眾廣播劇》，因經常駕駛平治房車出入，故有「Benz雄」稱號。之後拍過不少電視劇如《新紮師兄》、《使徒行者》等，亦經常參與電影演出。早年因曾參與電影《新紮師妹》中一幕「方中SIR」搞笑情節而令大家印象難忘。許紹雄童年時曾跟家人在廣州生活，23歲時參觀電視台後便考入1972年無綫開辦的首屆藝員訓練班，同期同學還有甘國亮、郭鋒、程可為、蘇杏璇等人。

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

 

Tags:#許紹雄#許惠菁#苗僑偉#張家輝#黃子華#佘詩曼#喪禮#影視娛樂#娛樂新聞
導演黃泰來病逝，終年75歲 與劉美君育有一仔一女 離婚後仍稱呼做「老婆」
導演黃泰來病逝，終年75歲 與劉美君育有一仔一女 離婚後仍稱呼做「老婆」
