歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
許紹雄出殯，苗僑偉痛心好友未享福早離世，女兒承諾照顧母親
娛樂新聞

許紹雄出殯，苗僑偉痛心好友未享福早離世，女兒承諾照顧母親

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　人稱「Benz雄」的許紹雄上月病逝，家人昨日（17日）於寶福山舉行喪禮，圈中不少朋友到場悼念，當中苗僑偉接受訪問時一度哽咽表示不捨，感慨老友太早離世，未能好好享福。許紹雄女兒許惠菁引以為榮有這麼優秀的父親，而且答應父親以後會好好照顧母親。

 

Read more：許紹雄病逝享年76歲，周潤發今早趕往醫院送別

 

　　許紹雄上月28日離世，喪禮在寶福山以佛教形式進行，昨日（17日）設靈，大批好友送上花牌致祭，放滿靈堂內外，而靈堂外亦設有公祭位置，好讓熱心巿民拜祭。許紹雄一班好友如黃子華、苗僑偉、佘詩曼、黃宗澤、張家輝等人也有到場送別，其中契女佘詩曼更哭至雙眼通紅，由麥長青、苗僑偉、歐陽震華、阮兆祥、關禮傑、杜燕歌及羅樂林負責扶靈，靈柩之後移送富山火葬場。

 

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

 

　　許紹雄女兒許惠菁在現場打點一切，她接受訪問時表示銘記父親教導，並透露父親生前是一個有責任感的人：「佢話拍《新紮師兄》嘅時候，經歷爺爺、嫲嫲、姐夫離去，當時佢無麻煩任何同事冇停廠（繼續工作），呢個負責任嘅精神，佢仲有好多優點我會記住。」許惠菁續指從小到大，父親許紹雄教導了很多人生道理，引以為榮有這個好爸爸，在父親臨終前答應會好好照顧母親及家人。

 

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

 

　　苗僑偉跟太太戚美珍一齊到場送別數十年老友，他接受訪問時表示，與許紹雄認識數十載，從藝員訓練班之後經常一起工作，近年合作機會更多。他表示很心痛老友離開，訪問時提到事前並不知好友患病，直至上月趕往醫院探望才知對方患病，可惜好友間已不能再對談，他傷心得一度哽咽：「好突然，嗰日先知佢咁大件事，佢已經插晒喉喺昏迷狀態，跟住嗰晚就走咗，好心痛。我哋合作四十幾年，佢好錫我哋，太多回憶。好遺憾佢彌留時候先見佢，佢個女舊年結婚，見佢好開心，呢個太突然，佢應該係仲可以享受下，走得太快。」

 

　　張家輝到場時亦慨嘆許紹雄是難得的好演員：「又扶到場戲，又幫到主角，自己又識搶戲，好難得，Benz呢啲演員買少見少。」

 

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

 

　　許紹雄1970年入行，他報名參加香港商業電台廣播劇《天才聽眾廣播劇》，因經常駕駛平治房車出入，故有「Benz雄」稱號。之後拍過不少電視劇如《新紮師兄》、《使徒行者》等，亦經常參與電影演出。早年因曾參與電影《新紮師妹》中一幕「方中SIR」搞笑情節而令大家印象難忘。許紹雄童年時曾跟家人在廣州生活，23歲時參觀電視台後便考入1972年無綫開辦的首屆藝員訓練班，同期同學還有甘國亮、郭鋒、程可為、蘇杏璇等人。

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

許紹雄今出殯，苗僑偉痛心好友未享福太早走，女兒承諾照顧母親

 

Tags:#許紹雄#許惠菁#苗僑偉#張家輝#黃子華#佘詩曼#喪禮#影視娛樂#娛樂新聞
Add a comment ...Add a comment ...
傳梁朝偉隱居日本多年？近日在北海道滑雪被「野生捕獲」 劉嘉玲網上曬恩愛粉碎謠言
更多娛樂文章
傳梁朝偉隱居日本多年？近日在北海道滑雪被「野生捕獲」 劉嘉玲網上曬恩愛粉碎謠言
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處