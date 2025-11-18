奧斯卡州長頒獎禮｜湯告魯斯獲頒終身成就獎，與Debbie Allen瘋狂跳舞！

「第16屆奧斯卡州長頒獎禮」於昨日（17日）香港時間在美國洛杉磯舉行，為奧斯卡頒獎季正式拉開序幕，為後續的提名、投票與宣傳奠定基礎。曾在奧斯卡頒獎禮上獲四度提名的湯告魯斯（Tom Cruise）終於獲得殊榮，與編舞家Debbie Allen、美術指導Wynn Thomas齊獲頒發「奧斯卡榮譽獎」。另外，美國鄉謠天后桃麗芭頓（Dolly Parton）則獲頒「Jean Hersholt人道獎」。

「第16屆奧斯卡州長頒獎禮」上星光熠熠，里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、奧斯汀畢拿（Austin Butler）、愛瑪史東（Emma Stone）、珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）等人出席。從影逾40年的湯告魯斯（Tom Cruise）今年喜事連連，除了他主演的電影《職業特工隊：最終清算》大收旺場外，他更獲得第16屆奧斯卡州長頒獎禮頒發「奧斯卡榮譽獎」。昨日在美國洛杉磯舉行的頒獎禮上，湯告魯斯表現風騷。

在荷里活從影逾40年的湯告魯斯，曾四度獲提名奧斯卡金像獎，一直希望得到殊榮。今年他與影星兼編舞家Debbie Allen、美術指導Wynn Thomas齊獲頒「奧斯卡榮譽獎」，大會表揚三位在影壇上的貢獻。美國鄉謠天后桃麗芭頓（Dolly Parton）則獲頒「Jean Hersholt人道獎」。

湯告魯斯在頒獎禮上提到戲院對自己的影響力，他表示：「電影，它帶我環遊世界。它幫助我欣賞和尊重差異，也向我展示了我們共同的人性。無論我們來自那裏，在那個戲院裏，我們一起笑，我們一起感受，我們一起希望，這就是這種藝術形式的力量，這就是為甚麼電影很重要。」而外間則覺得他的致謝詞跟前妻妮潔曼（Nicole Kidman）在戲院內廣告對白很相似。

與此同時，湯告魯斯承諾繼續支持新生代以及守護電影產業，還笑言：「希望未來不要再摔斷太多骨頭。」據外國媒體報道，全晚湯告魯斯表現興奮，在慶功宴上更不停與Debbie Allen在舞池中跳舞。