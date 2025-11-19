歡迎回來

職場女王︱年底辭職的靈魂拷問︰繼續賤賣努力或鋪路劈炮？
辦公室求生術

職場女王︱年底辭職的靈魂拷問︰繼續賤賣努力或鋪路劈炮？

職場女王
張慧敏 Alison
職場女王

　　關關難過關關過，無論好過難過2025都很快過。各位打工仔，今年過得如何？對工作不滿的人很多，但有幾多有勇氣面對、解決問題？

 

　　老闆無良、管理層廢、同事卸膊、下屬hea做，日挨夜挨條氣唔順，但就偏偏每日準時返工繼續做，為一個完全不值得的公司和老闆賤賣努力及賣命，是甚麼玩法？

 

　　不斷挑戰自己的底線極限，直到忍無可忍來個反面反枱劈炮。意氣用事，於事有補嗎？一時衝動火遮眼，講錯說話做錯決定，結果想盡辦法吃回頭草的個案我見得太多，問我意見我都只答──何必當初？所有在盛怒之下作的決定，只會是錯漏百出甚至一錯再錯的。明明想為自己爭口氣，卻因為心急但求就手不理好醜，結果出事出醜，反被嘲諷奚落，傷上加傷，元氣大傷。

 

　　其實究竟應不應該辭職，毋須花時間四周圍問人意見，簡單直接問問自己的心就知。我教大家為心靈做問卷，每天早上你是充滿力量、能量去上班，還是沮喪埋怨最好不用去上班？你對工作前景有願望希望，還是望天打卦，捱得一時得一時？有機會接你上司班做他的位置的話，你是求之不得，還是走夾唔唞？知道答案之後，事情就好辦，決定要走就冷靜沉住氣，為自己的前路好好鋪排打算。決定不走，就廢話少講，埋頭苦幹。

 

　　合得來不合則去，好來不如好去，辭職都要辭得好好睇睇，樣樣事事交代、交帶清楚，對得起他人，更對得起自己。世界很細小，凡事留一線，日後好相見，不是敢不敢、怕不怕的問題，難保他朝有日狹路相逢，不要在自己的漫長職途上埋下不知道甚麼時候會引爆的炸藥。後路，從不是留給別人，而是留給自己的。

 

