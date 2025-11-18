歡迎回來

九運多騙案有原因！拆解江相派算命行騙招數＋行內術語＋「千門八將」詐騙手法
風水玄學

九運多騙案有原因！拆解江相派算命行騙招數＋行內術語＋「千門八將」詐騙手法

風水蔣知識
風水蔣知識

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。提防騙子！今時今日騙徒手法層出不窮，由KK園賣豬仔、速遞短訊詐騙，以至Whatsapp投訴騙案，大家都屢聽不少，但有冇諗過點解最近特別多騙案？蔣博士解釋九運是離卦，離卦旺金火例如高科技及IT，而九運象兆是賁卦。賁字除了有裝飾、頭髮的象徵意思，更引伸到化妝，同時亦代表假面！當九運當旺的科技及AI遇上假面，正正解釋為甚麼近年這麼多網上騙案。

 

　　騙案唔係新鮮事，蔣博士話「千門八將」指老千界分成八個行當詐騙，其中一個我哋熟悉的情節正是利用女色或男色來哄人結婚，然後施計毒死個主人呃身家。五、六十年代老千界內的「江相派」入侵玄學界，令人誤以為他們算命準確，蔣博士講解佢哋的招數，教大家唔好咁易中伏！另外，我們常聽到俗語「你唔好昆我」、「依單嘢你孭幾多飛？」，原來這兩個字在老千界行頭術語有得解釋，即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

Read More︰

九運離卦代表天氣愈來愈熱？詳解風水陰塔與颱風之說，颱風北移與磁場關係

-

颱風愈強經濟愈差？仲影響地運？回顧60年代起香港颱風史

-

重陽節坊間謬誤與正解︰拜山菊花不可放家中？重陽節午時水可辟邪？重九不下雨冬季將乾旱？習俗與由來溫故知新

-

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

Tags:#風水#詐騙#算命#騙案#九運#老千
九運離卦代表天氣愈來愈熱？詳解風水陰塔與颱風之說，颱風北移與磁場關係
九運離卦代表天氣愈來愈熱？詳解風水陰塔與颱風之說，颱風北移與磁場關係
