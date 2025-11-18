歡迎回來

美國總統特朗普指控BBC（英國廣播公司）的時事節目誹謗他，對其聲譽造成損失，不僅發律師信要求對方道歉並將相關節目下架，而且還發出威脅。特朗普上星期在空軍一號專機上，對隨行記者表示，他要對BBC提出起訴，索償10億至50億美元。由於這個天文數字太令人意外，各路媒體爭相報道，法律專家紛紛評論。英國社會輿論對BBC的批評導致BBC內部「地震」，兩位高層掌舵人迅速辭職。
國際評論

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

威少看世界
張少威
威少看世界

　　美國總統特朗普指控BBC（英國廣播公司）的時事節目誹謗他，對其聲譽造成損失，不僅發律師信要求對方道歉並將相關節目下架，而且還發出威脅。特朗普上星期在空軍一號專機上，對隨行記者表示，他要對BBC提出起訴，索償10億至50億美元。由於這個天文數字太令人意外，各路媒體爭相報道，法律專家紛紛評論。英國社會輿論對BBC的批評導致BBC內部「地震」，兩位高層掌舵人迅速辭職。

 

違反操守，BBC偏離客觀中立

 

　　整個事件的起因是，在去年美國總統大選投票日前夕，BBC在其收視率較高的節目《廣角鏡(Panorama)》中播放時事紀錄片，名為「特朗普能二次當選嗎？(Trump: A Second Chance?)」，片中針對性地剪輯了特朗普2021年1月6日在造勢大會上對其支持者發表的講話，與原始錄像有很大出入，給觀眾留下的印象是，特朗普當時呼籲他的支持者前往國會山，拼命也要阻止國會確認拜登在總統大選中獲勝。

 

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

2021年1月6日，一些激進的特朗普支持者不滿大選結果，強行衝入國會大樓。(AP)

 

　　當時特朗普及其支持者拒絕承認2020年的大選結果，指控拜登和民主黨人造假舞弊、操控選舉。一些激進的特朗普支持者那天在造勢大會結束後，遊行到國會，強行衝入國會大樓，與國會的安保人員和華盛頓市警察發生衝突並造成傷亡，這就是著名的「1月6日國會山事件」。美國國會後來對事件展開聆訊，民主黨控制的國會眾議院針對特朗普「煽動暴亂」的言行對他提出彈劾議案，但該議案未能在參議院獲得通過。

 

　　受辱的特朗普一直耿耿於懷，而英國報章《電訊報(The Telegraph)》本月3日發表的一份BBC內部文件為特朗普提供了證據，讓他有理由指控BBC有意誤導觀眾，對他進行了誹謗。披露文件的「吹哨人」是BBC的一位顧問，負責保證節目的專業水準與合規。《電訊報》在官網上將特朗普講話的原始錄像與《廣角鏡》節目播出的片段並列擺放，進行對比，以便讓人清楚了解BBC怎樣誤導了觀眾(https://www.telegraph.co.uk/news/2025/11/03/bbc-report-reveals-bias-donald-trump/)。這一披露重新點燃了特朗普心中的怒火，他向BBC發律師信，要求對方公開道歉、下架相關視頻，並作出賠償。

 

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

就特朗普2021年1月6日在造勢大會對支持者發表的講話，BBC播出片段與原始錄像有很大出入。(AP)

 

　　BBC是英國公營廣播機構，一向對外強調，其報道新聞的原則是客觀中立、不偏不倚(impartiality)。10年前，在我任教的浸會大學傳理學院曾有一場研討會，主講嘉賓來自BBC新聞學院，主題就是如何做到客觀中立、不偏不倚。如今，BBC按照編輯的政治立場來剪輯特朗普講話釀成醜聞，難免讓人懷疑BBC內部是否有人為支持某種政治立場或理念而放棄了基本原則。近日另有消息傳出，BBC在報道加沙衝突中也有嚴重的偏頗(bias)，未能做到不偏不倚。英國輿論認為，BBC內部存在系統性的政治偏向。受特定意識形態的影響，其新聞報道已偏離了客觀中立的起碼要求。

 

道歉但不賠錢，BBC聲譽受損

 

　　BBC日前就《廣角鏡》篡改特朗普講話一事公開道歉，並將節目從旗下各媒體平台下架，但沒有理會特朗普有關經濟賠償的要求。根據BBC官網上的信息，BBC發表的聲明說：「我們承認，我們的剪輯無意中造成了一種印象，即我們播放的是演講的連續片段，而非來自演講中不同部分的節選，這造成了特朗普總統直接呼籲採取暴力行動的錯誤印象。」

 

　　這份聲明既不誠懇，更欠悔意，自然招來輿論批評。在公眾壓力之下，BBC總裁蒂姆．戴維(Tim Davie)和新聞主管黛博拉．特內斯(Deborah Turness)先後辭職。但這難以挽回BBC遭受的聲譽損失，因為公信力是一點一滴積累起來的，重塑受眾的信心需要很長時間。其實BBC的問題比較複雜，一方面它有值得驕傲的歷史，也有獨特的公司文化，其新聞記者和編輯，在入職後都必須經過專業培訓，包括如何做到客觀中立，如何確定各項新聞報道的真實性。另一方面，與在任何大機構工作一樣，他們也會受到身邊同事特別是前輩的影響，在自我定位和文化認同上會逐漸融入「BBC大家庭」，導致大家政治立場較為接近。正因如此，經過刻意剪輯、違反真實性原則的紀錄片才有可能通過多層審查，顯然不是僅在某一個環節出了差錯。所以，要挽回公眾的信任，更換高管並不足夠，恐怕整個公司都要進行調整，以擺脫某種政治傾向的影響或束縛。

 

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

在公眾壓力下，BBC總裁蒂姆．戴維（圖）與新聞主管黛博拉．特內斯先後辭職。(AP)

 

特朗普開口報大數，虛張聲勢 

 

　　至於特朗普的威脅，英國輿論似乎覺得不必太過擔心，因為特朗普向來是語不驚人死不休，做事永遠要高調，只為引起公眾注意，讓人覺得他最厲害。但實際上他打官司成功的機會並不大，到目前為止已有幾次先例。

 

　　特朗普今年上任後，開始報復性起訴知名新聞機構，最高調的一次是起訴《紐約時報》誹謗他、損害他的聲譽、充當民主黨的工具，要求對方賠償他的經濟損失150億美元。這宗訴訟於9月16日在佛羅里達的聯邦法院提出，3天後，該法院法官梅銳戴(Steven Merryday)裁定，原告的起訴書過於冗長，觀點不清晰，不符合聯邦民事訴訟規則第8條a款的規定。這位法官在判詞中指出，長達85頁的起訴書總共提出兩項毀譽指控，到第80頁才見到第一項指控，第二項指控出現在第83頁。即使按對第8條a款最寬容的解讀，這份起訴書也不合格。他讓特朗普的律師拿回去修改，28天內重新提交，明確要求長度不得超過40頁。看了法官的判詞，簡直無法想象特朗普究竟請了甚麼水平的律師。

 

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

特朗普今年上任後，不只一次起訴知名新聞機構。(AP)

 

　　10月16日，特朗普的律師按法官的要求，重寫了一份40頁的起訴書，幫他再次起訴《紐約時報》及其多位調查記者，以及出版了該報記者著作的企鵝蘭登書屋（美國著名出版社），而且還要求法官判《紐約時報》支付高額懲罰性賠償金(punitive damages)。目前尚不清楚這宗名譽損失案下一步的審理安排，法律專家預計，最早可能在明年年中開庭。

 

　　在此之前，由於《華爾街日報》發表了有關特朗普與臭名昭著的性罪犯愛潑斯坦關係密切的報道，特朗普已經於7月18日在邁阿密的聯邦法院控告《華爾街日報》誹謗他，要求對方公開道歉，並且賠償他100億美元。這宗官司還未有結果，他又起訴了《紐約時報》，而且開出的賠償金價碼提高了五成。

 

　　這次對BBC的起訴尚未正式進入法律程序，但他索要的賠償金額已經超出BBC一年得到的政府補貼（牌照費）。英國法律專家說，BBC可以不理特朗普的律師，因為這場官司特朗普很難打贏。一是BBC的《廣角鏡》只在英國電視上播出，沒有在美國播出，特朗普一方難以提供證據，說明這集節目在美國對特朗普造成的聲譽損失具體有多大。若缺少這方面的確鑿證據，美國法院難以裁定特朗普一方有足夠的理由要求BBC作出巨額賠償。

 

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

特朗普索要的賠償金額，超出BBC一年得到的政府補貼。(AP)

 

　　還有法律專業人士從特朗普的性格來分析，認為BBC一方只需按規矩應訴，出庭時要求特朗普提供他的個人財務資料，以證明多年來他的個人聲譽對其經濟收入產生了多大影響，特朗普一方可能就當庭立場軟下來，因為特朗普最忌諱公布個人財務狀況。在歷任美國總統中，他是唯一拒絕公開個人財產和納稅記錄的人，所以他不太可能為了打這場官司而讓多年來的努力付諸東流，更何況他並不能確定法官一定會判他贏，而且即使他最終贏了官司，能獲得多少賠償也很難估計。所以，他可能到那時候就放棄了，反正BBC污衊他的事已經公之於眾，在輿論戰他已經贏了。有英國律師說，BBC和英國民眾不應被特朗普的威脅嚇住，即使他起訴BBC，天也不會塌下來。

 

立即去片： https://www.youtube.com/watch?v=x2HTrngZfa0

 

Tags:#誹謗#特朗普#BBC#英國廣播公司#美國總統#華盛頓#彈劾#電訊報#客觀中立#剪輯#國會山事件#BBC總裁#蒂姆．戴維#BBC新聞主管#黛博拉．特內斯#紐約時報#華爾街日報#大國博弈#威少看世界
