02
十二月
聖誕大餐2025｜PizzaExpress堂食優惠，跟薑餅Pip穿間條服飾享7折
美食情報
美食優惠

聖誕大餐2025｜PizzaExpress堂食優惠，跟薑餅Pip穿間條服飾享7折

搵食地圖
TEXT:wong lin lin rachelPHOTO:PizzaExpress

　　聖誕佳節將至，PizzaExpress推出一系列大餐應節，以「Unwrap the Magic of Christmas」揭開節日序幕，在11 月 18 日至 2026 年 1 月 4 日期間推出一系列聖誕限定菜單，更有「魔法大使薑餅 Pip」再度登場，最啱與好友舉行歡聚派對，還有機會享有折扣優惠。

 

　　今年的聖誕新菜單融合英倫優雅與意式匠心，以經典聖誕元素入饌，有暖心又暖胃的栗子南瓜湯，蘑菇松露沾醬則以意大利製松露醬伴雜錦蘑菇與意式白汁；還有造型可愛的麵包球聖誕樹，金黃招牌焗麵包球配上辣肉腸、雙重芝士及香草醬。

 

聖誕大餐2025｜PizzaExpress堂食優惠，與薑餅Pip着間條服飾享7折優惠

 

　　一系列主菜有的法式油封鴨配松露油醋汁，鴨腿經慢煮保留柔嫩質感，搭配松露油醋汁與菲達芝士；而火雞桃片薄餅以桃醬與乳酪芝士中和火雞的濃郁。另有意式烤肉拼盤，有慢火烘烤的豬肋骨，以焦脆的外衣包着。甜品就有黑森林薑餅人蛋白餅。

 

聖誕大餐2025｜PizzaExpress堂食優惠，與薑餅Pip着間條服飾享7折優惠

 

　　餐廳今年再度推出 2 人及 4 人聖誕套餐，現已開始預訂，顧客可於 11 月 18 日至明年 1 月 4 日期間，透過堂食及外賣自取享用。

 

聖誕大餐2025｜PizzaExpress堂食優惠，與薑餅Pip着間條服飾享7折優惠

聖誕大餐2025｜PizzaExpress堂食優惠，與薑餅Pip着間條服飾享7折優惠

聖誕大餐2025｜PizzaExpress堂食優惠，與薑餅Pip着間條服飾享7折優惠

 

　　另外，餐廳以「Fashion Week」為主題推出優惠，邀請你與「薑餅 Pip」一同穿著間條服飾用餐，於 2025 年 11 月 18 日至 12 月 8 日期間（逢星期一至四）前往各分店堂食，即可享主菜 7 折優惠；其餘顧客亦可同時享主菜 8 折。

       

        其他堂食優惠︰

凡於2025年11月18日至2026年1月4日期間，惠顧聖誕套餐滿$1,200，即可獲贈精選餐酒乙瓶；此外，第二杯酒精飲品半價優惠

 

       其他外賣優惠︰

2025年11月4日至2025年12月8日，只要透過餐廳官方網頁，輸入優惠碼 XMAS25或親臨餐廳預訂外賣自取聖誕套餐，可享早鳥優惠8折。

更多詳情：https://www.pizzaexpress.com.hk/christmas

Tags:#聖誕大餐2025#聖誕節2025#聖誕優惠2025#christmasfoodguide2025#christmas2025
