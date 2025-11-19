聖誕好去處2025｜沙田新城市廣場音樂噴泉回歸，光影匯演＋聖誕嘉年華＋手作市集

今個聖誕，新城市廣場全面升級經典音樂噴泉回歸，喚醒各位沙田友集體回憶！全新NTP Sky Garden聯手日本「光之建築魔法師」NAKED Inc. 打造全港首個商場最大戶外沉浸式水幕匯演，好浪漫！商場同期更舉行聖誕嘉年華及手作市集，無論你是打卡控、親子家庭還是購物達人，都能找到屬於你的聖誕樂園。

4萬呎空中花園＋光影水幕匯演

新城市廣場1期7樓戶外空中花園全新命名為NTP Sky Garden，佔地超過4萬平方呎，劃分為三大主題區域：包括主舞台區及舉行光影匯演的天空廣場，種滿黃花與紅花風鈴木的晴空丘，適合悠閒漫步的芳草園。即日起至2026年1月1日頭炮鉅獻「星夜願語．光影匯演」，結合戶外聖誕氛圍及投影技術，晚上6:30pm起可欣賞融合水幕、光影、藝術與音樂的聖誕夢幻感官饗宴。

商場聯乘日本光雕藝術團隊 NAKED Inc.呈獻星夜願語．光影匯演，是全港首個戶外最大沉浸式水幕匯演，首次將聖誕傳統元素與日本知名景點節日景象融合！投影表演以漫天流星和遍地水波的城鎮展開故事旅程，以倒數形式道出主題「點亮心願」，觀眾可在光影交織的夢幻場景中許下聖誕願望；隨後聖誕老人駕着馴鹿雪橇，在福音中灑下滿幕禮物，以華麗的聖誕小物向各位送上節日祝福；最後聖誕鐘聲在富士山上響徹雲霄。

夢幻夜空中綻放出一團又一團的璀璨花火，燃亮由水幕、光影、藝術與音樂構成的聖誕幸福國度。

匯演主題故事「點亮心願」，由流星、聖誕老人、富士山煙火組成夢幻旅程。

NTP Sky Garden亦有三大夢幻打卡裝置：四季更迭影匯以春夏秋冬主題光影互動，與遊人同步變化，拍短片有動感，七彩艷麗的花卉及香港市花洋紫荊更隨著水點積聚成巨型「繁花水晶球」，入夜後水晶球融入光影之中，花瓣緩緩飄落綻放在靜謐夜空；還有日夜景色截然不同的「浮花，幻境」，是日系氛圍浪漫打卡不二之選！

新城市廣場【NTP Sky Garden】

時間：10am-10pm

地點：沙田新城市廣場1期7樓

星夜願語．光影匯演

日期：即日起至2026年1月1日

時間：6:30pm-10pm

地點：沙田新城市廣場1期7樓【NTP Sky Garden】

費用：免費

聖誕奇幻馬戲團嘉年華

即日起至2026年1月1日，商場中庭化身「Christmas Circus TOWNival」打造4大打卡遊樂點，包括小朋友最愛全港首個6米高室內聖誕樹旋轉滑梯，夢幻感十足的巨型水晶球打卡位，而逢週五及週末更有限定飄雪體驗，感受白色聖誕，以一系列馬戲團主，適合親子同樂互動裝置與燈飾。

聖誕手作市集

11月21日至2026年1月1日，新城市廣場1期1樓東翼將舉辦「聖誕手作市集」，匯聚10多個本地人氣創意品牌，由甜品美食、街頭小吃到時尚飾物、家居擺設等應有盡有，全方位滿足您的聖誕禮物清單，心願達成！

新城市廣場「聖誕手作市集」

日期：2025年11月21日至2026年1月1日

時間：11am-9pm

地點：沙田新城市廣場1期1樓東翼