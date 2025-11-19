歡迎回來

恒指下破26000
股市動向

下破26000

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　恒指昨天（18日）下破26000點，要留意了。

 

　　《金融界》報道，港股三大指數昨天維持震盪下跌走勢，恒生指數收市跌1.7%，報25930點；恒生科技指數跌1.9%，報5645點；國企指數跌1.7%，報9174點；紅籌指數跌2.1%，報4196點。

 

　　東吳證券分析港股短期震盪為主，上行斜率或放緩。從中長期配置來看，當前位置有吸引力。此外，仍需觀察科技互聯網財報，相對歷史經驗看11至12月紅利股相對勝率較高。

 

　　招商香港認為，港股在經歷10月盤整，悲觀預期逐步出清。該機構認為，隨著供需格局改善，中國經濟周期有望迎來景氣拐點。科技產業的資本開支和研發投入將逐步轉化為企業盈利，成為新的增長引擎。而在美聯儲局減息周期開啟且結束QT縮表，中美政策「雙寬鬆」共振，南向資金和外資將持續流入。未來基本面改善，盈利預期上修疊加估值修復將驅動港股中長期上行，呈現慢牛趨勢。

 

　　今周一（17日），01.AI CEO李開復在個論壇上談到AI對企業的助力，他講，你叫下屬給你份調研，他會給你幾十，以至上百頁的報告，是否全面不知。但你叫AI給你份調研，他會給你可能上百項的互聯網連結，是全面的，而且是快而準。更重要的是這些AI員工全不會有人際糾紛，省卻管理上的不少困難。

 

　　十分巧合的是，會後午餐，在旁桌坐了兩位青年職工，他們邊吃邊八卦起公司事，對老闆、同事都說了一遍。我心想，他們今午回公司怕也是半肚怨半肚氣，能把工作做好才怪。

 

機械人未能執行實幹

 

　　李開復十分推許用AI，我不反對，但我有另個考量，當前的AI水平，真能把所有事情都幹好？文書式的工作，一定做得好，但在出了一個個的ppt後，是需要人去執行實幹，到目前為止，怕當前的機械人仍做不了所有需求的工作。

 

　　AI，到今時為止，怕仍只能做到稱職的文書工作，但要到製造業能全用上，怕仍要不少時間。但無論如何，如讀者覺得AI可幫到你，可用李開復提供的e-mail號(kaifu@01.ai)去請教他。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

Tags:#恒指#AI#機械人#政政經經#恒生指數
今年的陸家嘴論壇
