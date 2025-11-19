股神的終身事業不是投資！

姊妹們，本月10日，股神巴菲特的投資公司巴郡(Berkshire Hathaway)發布了股神的捐贈決定，以及他在感恩節寫的一封給股東的信，標誌著這位萬人景仰、投資界的殿堂級人物將逐漸淡出舞台，正式退休了。

股神今年95歲，他自己說，他是到了90歲才感到自己真的老了，偶爾會失去平衡，也會偶爾記不起別人的名字（相信很多人50至60歲就出現這些問題）。而且，他感到，如果真的老了，就不可以再逆轉，這一切都促使他真的要退下來，交棒給阿貝爾(Greg Abel)。

他承認自己真的長壽，但長壽也令他必須盡快安排遺產分配，因為他的三個孩子，分別已經72歲、70歲和67歲了。股神想趁他們仍健康、頭腦清晰時，讓他們主導自己的慈善遺產！

股神這次是將自己的1800股巴郡A類股票轉為270萬股B類股票，以便將這些B類股票捐贈給他家族的四個慈善基金會，涉資13億美元。

股神將自己1800股巴郡A股轉為270萬股巴郡B股，再捐贈給他家族的四個慈善基金會。(AP)

在此，我想說明一下巴郡的A股和B股。

姊妹們，妳們知道現時巴郡的A股是多少錢一股嗎？

讓我告訴妳，以昨日的收市價計，是每股75.6萬美元！是的，妳沒聽錯，大約接近600萬港元一股！這是不是天文數字？

是的，巴郡的A股股價之所以出現這個天文數字，全因巴郡由1964年上市至今，股價從來沒有拆細過（騰訊都曾為了提高散戶的入市意欲而拆細）。

股神堅持不將巴郡的股價拆細去遷就小投資者，但他卻願意照顧長期擁躉，因為如果每股股價升至逾70萬美元一股，賣一股就等於套現幾百萬港元，如果投資者只想套現一個相對小的數目，那就沒有辦法了。

因此，在1996年，巴郡發行另一個類別的股票，這就是所謂的B股。最初時，每30份B股就等於一份A股，即等於將A股1拆30，而A股和B股享有相同的經濟價值，但沒有投票權。

由於2010年時巴郡要以發行新股方式入股另一家公司，巴郡再將當時的B股拆細，這次是1拆50。兩次加起來，即是現時每股巴郡A股，等於1500股巴郡B股。也因此，股神轉換1800股A股，就會換成270萬股B股了。

回說股神這封給股東的信，我認為，最後的幾段說話實在精警，我想節錄給姊妹們細味：

「我加快慈善捐贈，並不代表我對巴郡前景信心減弱。阿貝爾完全符合我當年的預期，他理解我們的業務和員工，學習能力極強。」

「我認為，世界上不會有任何行政總裁比他（阿貝爾）更適合管理我們的公司和股東資金。希望他健康長壽。」

「未來巴郡會更大、更穩健，但偶爾股價會跌50%。別驚慌，美國會反彈，巴郡也會。」

「比起前半生，我更滿意後半生。別為過去的錯誤自責——學一點教訓，繼續前進。」

「記住諾貝爾的故事：他誤讀了自己的訃告，嚇得改變了人生。你不用等那種意外——現在就決定希望別人如何記住你。」

「偉大的不是金錢、名氣或權力，而是善行。善良無價。」

「清潔工和董事長一樣，都是人。」

「祝你們感恩節快樂——是的，連那些『討厭鬼』也一樣：改正永遠不晚。感謝美國給予的機會，即使回報分配並不總是公平。」

「選擇你的榜樣，努力像他們一樣。你永遠不會完美，但可以一直變得更好。」

姊妹們，看完以上的最後表白，大家可能會感到，股神的終身事業原來不是投資，而是慈善呢！（待續）

作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au