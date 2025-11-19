歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
姊妹們，本月10日，股神巴菲特的投資公司巴郡(Berkshire Hathaway)發布了股神的捐贈決定，以及他在感恩節寫的一封給股東的信，標誌著這位萬人景仰、投資界的殿堂級人物將逐漸淡出舞台，正式退休了。
理財智慧

股神的終身事業不是投資！

女子愛財
唐德玲
女子愛財

　　姊妹們，本月10日，股神巴菲特的投資公司巴郡(Berkshire Hathaway)發布了股神的捐贈決定，以及他在感恩節寫的一封給股東的信，標誌著這位萬人景仰、投資界的殿堂級人物將逐漸淡出舞台，正式退休了。

 

　　股神今年95歲，他自己說，他是到了90歲才感到自己真的老了，偶爾會失去平衡，也會偶爾記不起別人的名字（相信很多人50至60歲就出現這些問題）。而且，他感到，如果真的老了，就不可以再逆轉，這一切都促使他真的要退下來，交棒給阿貝爾(Greg Abel)。

 

　　他承認自己真的長壽，但長壽也令他必須盡快安排遺產分配，因為他的三個孩子，分別已經72歲、70歲和67歲了。股神想趁他們仍健康、頭腦清晰時，讓他們主導自己的慈善遺產！

 

　　股神這次是將自己的1800股巴郡A類股票轉為270萬股B類股票，以便將這些B類股票捐贈給他家族的四個慈善基金會，涉資13億美元。

 

股神的終身事業不是投資！

股神將自己1800股巴郡A股轉為270萬股巴郡B股，再捐贈給他家族的四個慈善基金會。(AP)

 

　　在此，我想說明一下巴郡的A股和B股。

 

　　姊妹們，妳們知道現時巴郡的A股是多少錢一股嗎？

 

　　讓我告訴妳，以昨日的收市價計，是每股75.6萬美元！是的，妳沒聽錯，大約接近600萬港元一股！這是不是天文數字？

 

　　是的，巴郡的A股股價之所以出現這個天文數字，全因巴郡由1964年上市至今，股價從來沒有拆細過（騰訊都曾為了提高散戶的入市意欲而拆細）。

 

　　股神堅持不將巴郡的股價拆細去遷就小投資者，但他卻願意照顧長期擁躉，因為如果每股股價升至逾70萬美元一股，賣一股就等於套現幾百萬港元，如果投資者只想套現一個相對小的數目，那就沒有辦法了。

 

　　因此，在1996年，巴郡發行另一個類別的股票，這就是所謂的B股。最初時，每30份B股就等於一份A股，即等於將A股1拆30，而A股和B股享有相同的經濟價值，但沒有投票權。

 

　　由於2010年時巴郡要以發行新股方式入股另一家公司，巴郡再將當時的B股拆細，這次是1拆50。兩次加起來，即是現時每股巴郡A股，等於1500股巴郡B股。也因此，股神轉換1800股A股，就會換成270萬股B股了。

 

　　回說股神這封給股東的信，我認為，最後的幾段說話實在精警，我想節錄給姊妹們細味：

 

　　「我加快慈善捐贈，並不代表我對巴郡前景信心減弱。阿貝爾完全符合我當年的預期，他理解我們的業務和員工，學習能力極強。」

 

　　「我認為，世界上不會有任何行政總裁比他（阿貝爾）更適合管理我們的公司和股東資金。希望他健康長壽。」

 

　　「未來巴郡會更大、更穩健，但偶爾股價會跌50%。別驚慌，美國會反彈，巴郡也會。」

 

　　「比起前半生，我更滿意後半生。別為過去的錯誤自責——學一點教訓，繼續前進。」

 

　　「記住諾貝爾的故事：他誤讀了自己的訃告，嚇得改變了人生。你不用等那種意外——現在就決定希望別人如何記住你。」

 

　　「偉大的不是金錢、名氣或權力，而是善行。善良無價。」

 

　　「清潔工和董事長一樣，都是人。」

 

　　「祝你們感恩節快樂——是的，連那些『討厭鬼』也一樣：改正永遠不晚。感謝美國給予的機會，即使回報分配並不總是公平。」

 

　　「選擇你的榜樣，努力像他們一樣。你永遠不會完美，但可以一直變得更好。」

 

　　姊妹們，看完以上的最後表白，大家可能會感到，股神的終身事業原來不是投資，而是慈善呢！（待續）

 

　　作者電郵tong_lydia223@yahoo.com.au

Tags:#巴菲特#巴郡#阿貝爾#股市#慈善#投資#退休#商業哲學#人生忠告#女子愛財
Add a comment ...Add a comment ...
炒股經驗豐，投資易賺錢？
更多女子愛財文章
炒股經驗豐，投資易賺錢？
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處