GLOBAL Wednesday｜小米績後失40元關 業績何解救唔到股價？前瞻股王英偉達業績！美國有咩經濟數據要留意？
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
港股周三（19日）表現反覆，當中業績股的小米(01810)績後表現插水，更曾失守40元關，業績咩位出事？
另外，亦會前瞻即將公布業績的英偉達(NVDA)、快手(01024)，以及快將公布的美國經濟數據！
影片網址：https://www.youtube.com/live/tp2qWjzDQ08?si=GS7rk8v9nJW8qTcP
►把時間軸拉到01:06開始 — 節目開始
