政經專訪

【一本萬利】持倉均衡忌孤注一股，酌量買落後科技股 #林本利 （繁體字幕）
股神的終身事業不是投資！
財富管理 女子愛財

股神的終身事業不是投資！
名人健康|關寶慧曾被騙拍三級片致抑鬱，59歲憑意念走出低谷，...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|關寶慧曾被騙拍三級片致抑鬱，59歲憑意念走出低谷，...
lifestyle
股市動向
理財智慧

GLOBAL Wednesday｜小米績後失40元關 業績何解救唔到股價？前瞻股王英偉達業績！美國有咩經濟數據要留意？

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　港股周三（19日）表現反覆，當中業績股的小米(01810)績後表現插水，更曾失守40元關，業績咩位出事？

 

　　另外，亦會前瞻即將公布業績的英偉達(NVDA)、快手(01024)，以及快將公布的美國經濟數據！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/tp2qWjzDQ08?si=GS7rk8v9nJW8qTcP

 

►把時間軸拉到01:06開始 — 節目開始

 

Tags:#hot talk 1點鐘#湯麗鴻#光大證券#美股#恒指#恒生指數#港股#香港股票#分析#百度集團#09888#小米#01810#英偉達#NVDA#拼多多#PDD#微軟公司#MSFT#黃金#金價#Corpay#CPAY#中國人壽保險#02628#長飛光纖光纜#吉利汽車#00175#中芯#00981#特斯拉#TSLA#NuScale Power#SMR#招商銀行#招行#03968#FIG#Figma#阿里巴巴#09988#滙控#匯控#匯豐控股#00005#渣打銀行#02888
比比星期四｜美國通脹回至三年低 何時減息仍是謎？｜中美關稅戰｜阿里、新秀麗業績分析
比比星期四｜美國通脹回至三年低 何時減息仍是謎？｜中美關稅戰｜阿里、新秀麗業績分析
